Иностранные СМИ подводят итоги летних экспедиций в Арктику: сезон исследований завершен во многих странах, ученые вернулись с Северного полюса с тревожными известиями. Об этом, а также о планах Америки на нефть Аляски и о несовершенствах морского международного права — в обзоре ИА REGNUM.

Neftegaz.ru Ледокол «Араон», Южная Корея

Neftegaz.ru Ледокол «Араон», Южная Корея

Корея исследует Арктику

Южнокорейский ледокол «Араон» вернулся из 70-дневной исследовательской миссии в Северном Ледовитом океане, сообщает The Korea Herald. Корабль исследовал арктические экосистемы и последствия изменения климата.

«Араон» — единственный ледокол Южной Кореи — начал свой восьмой поход к Северному полюсу 21 июля и вернулся в порт Пусан в 29 сентября, совершив за это время две экспедиции в разных районах Арктики. В первой части 52 исследователя из 10 стран помимо Южной Кореи прошли маршрут длиной в 4500 км через Берингово, Чукотское и Восточно-Сибирское море, чтобы проверить изменения внешнего вида айсбергов и общей экосистемы.

Вторая группа экспедиции из 48 исследователей Южной Кореи, Китая, США, Германии и Канады провела исследования внутри экономической зоны Канады. С помощью автономных подводных аппаратов ученые засняли большое количество подводных источников метана в море Бофорта.

Интерес Южной Кореи к арктическому региону довольно велик, и в его основе лежат не научные изыскания, а экономические выгоды. Страна является государством-наблюдателем в международном Арктическом совете, а Северный морской путь считает самой удачной альтернативой маршруту через Суэцкий канал.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года танкер «Кристоф де Маржери» без ледокольной проводки проследовал из Норвегии в Южную Корею за 22 дня, пройдя Севморпуть за 6,5 дней. Через Суэцкий канал путь занял бы больше месяца.

«Разве не воодушевляет нас освоение Северного морского пути? Этот маршрут станет по-настоящему новым Шелковым путем для открытия новой эры энергетики», — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Www.fws.gov Арктический национальный заповедник, Аляска, США

Республиканцы нацелены на нефть заповедной Аляски

Сенаторы-республиканцы внесли предложение в бюджетную резолюцию комитета по энергетике и природным ресурсам, которое рекомендует политику экономии 1 млрд долларов в бюджете США. Как сообщает Think Progress, законодатели явно рассчитывают на доходы, которые могут поступить после разрешения бурения в Арктическом национальном заповеднике на Аляске, сторонником чего уже давно является Лиза Меркауски, председатель комитета по энергетике и природным ресурсам.

«Это отличная возможность пополнить доходы федерального бюджета на 1 млрд долларов с помощью создания рабочих мест и укрепление долгосрочной энергетической безопасности нашей страны», — заявила Меркауски.

Голосование по проекту бюджета пройдет на следующей неделе, и республиканцам для победы будет достаточно 51 голоса. Напомним, сейчас у республиканцев в Сенате США — 52 места. Однако отмечается, что как минимум два республиканца в прошлом выступали против бурения в заповедной зоне Аляски: Джон Маккейн (штат Аризона) и Сьюзен Коллинз (штат Мэн). Решительно против выступает большинство демократов.

«Любая попытка включить в бюджет возможность бурения на нетронутом участке дикой природы Америки — это подрыв всего законопроекта в целом. Я буду решительно бороться за защиту этого особого места», — заявил сенатор-демократ Эд Марки (Массачусетс).

Национальный Арктический заповедник площадью в 78 тыс. км2 находится в северо-восточной части Аляски и является самым большим заповедником страны. На территории нет дорог, только пешеходные тропы. Заповедник охраняет разнообразие животных, рыб и птиц.

Вопрос о добыче нефти на территории заповедника обсуждается с 1977 года. С последней сменой власти в Америке судьба заповедника на Аляске практически сразу оказалась под угрозой. Администрация Дональда Трампа делает ставку на отмену пятилетнего запрета администрации Барака Обамы на разведку нефти и газа в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах и рассматривает возможности бурения на любом участке у побережья США.

tpsdave Арктика

Также в этом месяце комитет Сената по энергетике и природным ресурсам проголосовал за назначение Джо Балаша, экс-комиссара по природным ресурсам Аляски, помощником министра внутренних дел по управлению землями и полезными ископаемыми. На протяжении всей своей карьеры Балаш утверждает, что запасы Аляски должны быть открыты для бурения.

Предложение республиканцев в Сенате вызвало очередной всплеск обсуждений в экологическом сообществе. По информации Общества любителей дикой природы США, по результатам опроса выяснилось, что две трети американцев выступают против бурения в заповеднике.

Однако вопрос о практической пользе разработок в заповеднике до сих пор не имеет четкого ответа. К примеру, в июле 2017 года крупнейшая на Аляске добывающая компания ConocoPhillips заявила, что ориентирована на другие, уже открытые для бурения регионы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, окончательное решение о разведке должен принять Конгресс США. В случае одобрения проекта будет создан грант на проведение сейсмических исследований.

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Пластик добрался до Северного полюса

Ученые из английского Эксетерского университета обнаружили несколько крупных кусков полистирола во льдах Северного Ледовитого океана, пишет The Guardian. Мусор был обнаружен на краях больших льдин между 77° и 80° северной широты, в центральной части океана.

«Я не видел таких больших и заметных кусков мусора за все 25 лет арктических исследований», — утверждает ученый Пэн Хадоу.

По оценкам западных исследователей, каждый год человечество производит около 300 млн тонн пластика — столько же, сколько весит всё население Земли. Исследователи опасаются, что с таянием льда на Северный полюс приплывет большое количество неразлагаемых отходов.

Напомним, что загрязнение архипелага пластиковым мусором недавно было зафиксировано российскими учеными на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В некоторых участках Гренландского и Баренцева моря загрязнение пластиком сопоставимо с известными тропическими «свалками» в Мировом океане. Страдают от пластикового загрязнения и берега Шпицбергена.

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Пластмасса в северных водах не разлагается до конца, а распадается на мелкие частицы, называемые микропластиком. Эти частицы попадают внутрь морских организмов, остаются в их телах и передаются вверх по пищевой цепи. Выходит, что пластик угрожает живой природе на всех ее уровнях — от планктона до белого медведя.

«Арктика считается горячей точкой накопления микропластика из-за количества рек, которые впадают в Арктический бассейн. Однако сейчас у нас еще слишком мало данных, чтобы утверждать, что это загрязнение распространилось вплоть до Северного полюса», — рассказала The Guardian доктор Сери Льюис, участница экспедиции Эксетерского университета. На данный момент ученые из разных стран проводят анализы проб воды, чтобы выяснить степень угрозы.

Arcticcoast.org «Кристоф де Маржери»

Пора совершенствовать морское право

Арктические государства не готовы к трудностям, которые настанут с открытием новых морских путей, считает Ханнес Хансен-Магнуссон, преподаватель международных отношений в университете Кардиффа, Уэльс. Об этом исследователь морского права пишет в колонке онлайн-издания World Policy.

Права и обязанности государств при использовании Мирового океана нужно подвергнуть изменениям, поскольку они могут помешать реализации перспектив, предлагаемых Арктикой. Основными проблемами являются неясный статус Северного морского пути и спор между Канадой и США о статусе Северо-Западного прохода.

«В случае с Северо-Западным проходом Америка неоднократно оспаривала аргумент Канады о том, что проливы открытого океана являются канадскими внутренними водами. Стороны до сих пор не достигли согласия, однако недавно Китай встал на сторону США и назвал Северо-Западный проход важным для себя торговым маршрутом», — рассказывает Хансен-Магнуссон. Напомним, власти Китая заявили в сентябре 2017 года, что китайское научно-исследовательское судно «Снежный дракон», проводившее научные исследования в канадских водах, на самом деле тестировало Северо-Западный проход в качестве торгового пути, не предупредив об этом должным образом Канаду.

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Арктическим государствам нужен грамотный полилог по поводу статуса северных вод и, в частности, Севморпути. По мнению уэльского ученого, Арктический Совет кажется плохо оснащенным, чтобы организовать такое обсуждение. Хотя он успешно инициировал ряд коллективных усилий в регионе, но когда речь идет о СМП, то обязательств по морскому праву, изложенных в Декларации Конференции по вопросам Северного Ледовитого океана, недостаточно.

«Если Северный морской путь будет свободен ото льдов постоянно, это изменит глобальные торговые отношения. В конечном счете маршрут может превзойти Суэцкий канал, китайский Шелковый путь и торговый путь через Мыс Доброй Надежды», — считает Ханнес Хансен-Магнуссон.

Если государства станут использовать международные морские маршруты в качестве рычага для продвижения национальных интересов, это может привести к остановке торговых сообщений и бесконечным спорам по поводу суверенитета. По мере увеличения деятельности человека в Северном Ледовитом океане все стороны должны поддерживать продуктивный разговор и быть дальновидными, считает эксперт.