Предложение о назначении Ухнаагийн Хурэлсуха на пост премьер-министра сегодня, 27 сентября, вручил президенту Монголии спикер парламента и председатель Монгольской Народной партии (МНП) Миеэгомбын Энхболд, передает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с Конституцией страны, именно президент Монголии должен предложить парламенту кандидатуру на пост премьер-министра, ранее выдвинутую партией, имеющей большинство мест в парламенте, в течение пяти дней после получения соответствующего предложения. По данным МНП, назначение нового премьер-министра состоится до 7 октября.

Rob Oo Монголия

Нелегкие задачи

После утверждения на пост премьера Ухнаагийн Хурэлсух должен будет назвать Великому Государственному хуралу (парламент Монголии) имена министров, которые войдут в новый кабинет. Ухнаагийн Хурэлсух в своем докладе на партийной конференции уже отметил, что не намерен менять состав нынешнего правительства, чтобы сразу приступить к работе. Его слова вызвали общественное одобрение, поскольку в стране ждет решения множество вопросов, начиная от сельскохозяйственных проблем, возникших в результате засухи 2016 года, до погашения внешнего долга.

Главная задача нового правительства состоит в том, чтобы сохранить внешнее финансирование. Тогда как предыдущее правительство решало вопрос о том, как найти финансирование.

Монголия, в которой сложилась непростая экономическая ситуация, в мае 2017 года была включена в программу Международного валютного фонда. Но из-за отставки правительства Монголии МВФ отложил работу по оценке кредитов в ожидании формирования нового состава. По словам постоянного представителя Нейла Сакера, с новым правительством МВФ вновь будет обсуждать программу кредитования и продолжение программы.

Rob Oo Монголия

Так что первая из задач нового премьера — в короткий срок договориться с МВФ. Тогда появится возможность получить финансирование Всемирного банка и Азиатского банка развития в оговоренные сроки.

Вторая задача — проблема погашения займа, полученного путём выпуска ценных бумаг. Монголия впервые выпустила «Чингис-бонд» в 2013 году на сумму 1,5 миллиарда долларов с целью инвестирования в экономические проекты. В 2018 году по «Чингис-бонду» нужно будет оплатить 500 млн долларов. Осталось всего два месяца. Поэтому погашение долга по займу станет еще одним нелегким испытанием для нового премьера. Министерство финансов планирует погасить этот долг путем выпуска новых ценных бумаг. В качестве другого выхода предлагается пролонгация погашения долга. Но это негативно повлияет на кредитный рейтинг страны, считают эксперты.

Еще одно испытание для нового правительства во главе Ухнаагийн Хурэлсухом — это проблема учителей и их зарплат. Монгольские педагоги с августа 2017 года требуют повышения зарплаты, они организовали демонстрацию и дважды, 21 и 26 сентября, начинали забастовку. Суть требований: увеличить минимальную зарплату учителей до 1,6 млн тугриков (примерно 38 тысяч рублей). Учителя ждут только положительного ответа на свои требования, в противном случае угрожают объявить голодовку. Если новое правительство не сможет договориться с учителями, по всей стране могут опустеть школы.

Тем временем к учителям присоединяются врачи. В среду, 27 сентября, сотрудники медицинских организации Монголии вручили письмо парламенту. Они хотят повышения зарплат на 50%.

В обществе восприняли это требование как шантаж. Очевидно, что в нынешнем трудном экономическом положении правительство не сможет принять решение о повышении зарплат. Тем более что предыдущее правительство для получения кредитов от МВФ пообещало не повышать зарплаты государственным служащим.

Какие шаги предпримет новый премьер, будет ясно в октябре. 2 октября на сессии парламента Монголии будет утверждаться кандидатура Ухнаагийн Хурэлсух. Затем он приступит к работе.