Самыми крупными событиями минувшей недели в Татарии стали ежегодное послание главы региона Рустама Минниханова, осенняя сессия Госсовета и формирование нового Центризбиркома республики. Критика образовательного ведомства Миннихановым во время выступления спровоцировала новую волну обсуждения языкового вопроса. Не обошлось и без провокаций.

Тюбетейка

Скандал вокруг памятника Калашникову получил своё «продолжение» в Казани: блогер обнаружил схему немецкого истребителя времён Великой Отечественной войны на сайте ОКБ Симонова. В администрации Зеленодольского района прошли обыски, а в отношении главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска возбудили уголовное дело.

Договор между Москвой и Казанью: сохранить лицо

Рустам Минниханов своё ежегодное послание 21 сентября начал с договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, который завершил действие в августе 2017 года. Он отметил его важную историческую роль, но умолчал о возможности пролонгации, что дало основание казанским СМИ высказать мнение об отказе властей республики «от борьбы за продление договора».

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«Господин Минниханов дал понять депутатам, что отношения с центром можно строить и без договора, поскольку «при реализации инициатив и проектов» республика «в полной мере пользуется широкими возможностями, имеющимися в РФ», — пишет «Коммерсантъ».

Своё мнение изданию высказал политолог Александр Кынев, который отметил, что руководство «пытается сохранить лицо».

«Но внутреннее раздражение после отказа центра от договора в республике никуда не денется. Для центра отказ заключить договор — ошибка, и понятно, что любви к Москве в Татарстане это не прибавит. Раздражение может сказаться в любой момент, в том числе самый неподходящий», — заявил Кынев, добавив, что глава региона счел нужным подчеркнуть, что среди политиков региона нет противников федеральных властей.

В соцсетях вопрос договора в послании Минниханова обсуждают достаточно сдержанно, отмечая, что «послание выдержано в духе политкорректности».

«Послание оставляет Рустаму Нургалиевичу возможность маневрировать. Остаётся только ждать развития событий», — отмечает пользователь.

В это же время издание «Idelreal» в своём итоговом материале о послании отмечает, что «Минниханов, скорее ради приличия, дал понять, что договор важен для республики, но его отсутствие не критично, а положения договора вошли в российскую конституцию».

«Татарстан открещивается от идеологии региона с особым статусом и позиционирует себя лишь как один из ведущих регионов. В то же время Минниханов не ставит задачу Госсовету преодолеть упоминавшиеся ранее «правовые коллизии», которые возникают в случае отказа федерального центра от подписания Договора. Казалось бы, это первостепенная задача, которая могла бы быть поставлена парламенту, в случае однозначного «нет» со стороны Москвы», — отмечает издание.

President.tatarstan.ru/ Рустам Минниханов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля 2017 года Госсовет РТ принял обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать рабочую группу по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий. Официального ответа на это обращение не было. На сегодня во многих действующих нормативных актах республики, включая и Конституцию РТ, присутствует упоминание договора, как документа, на котором они базируются.

Отсутствие «особых поручений» Минниханова в этой части можно истолковать как внесение изменений в региональное законодательство в «рабочем порядке».

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Провокация, надбавка за татарский и Год Толстого

Языковой вопрос, который также нашёл своё отражение в послании главы региона, привёл к большему всплеску активности граждан, чем упоминание договора. После критики Миннихановым работы министерства образования и науки региона по языковому вопросу дело даже дошло до провокаций. Под видом свежего высказывания главы минобрнауки Татарии Энгеля Фаттахова в соцсети гуляли провокационные цитаты.

«У нас государственный язык татарский, поэтому в следующий раз совещания будут на татарском языке. Также и по служебным вопросам, заходя ко мне, говорите по-татарски. Если не знаете татарского, то просите своих подчинённых Вам на бумажке написать текст, зайдёте и прочитаете», — такое высказывание отнесли министру.

В результате, когда конфликт в соцсетях между сторонниками и оппонентами обязательности изучения татарского в школах дошёл до кипения, выяснилось, что эти слова министру приписывали в 2012 году. Тогда он только приступил к работе в ведомстве, куда пришёл после руководства Актанышским районом республики.

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В своём выступлении Рустам Минниханов отметил, что вопросы языковой политики требуют особого внимания.

«При сохранении приоритетов в изучении государственных и родных языков министерству образования и науки республики надо сделать акцент на обеспечение высокого уровня знания и владения русским языком. Этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в республике Года Льва Толстого, — отметил он. — Вместе с тем необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Республики Татарстан, а также подготовку и переподготовку учителей, в том числе на базе воссоздаваемого Национального педагогического института. В целом при изучении языков следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки. Эти задачи неоднократно ставились перед министерством образования. Однако эффективность проводимой работы по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан. Министерству, как центру ответственности, следует сделать соответствующие выводы и принять необходимые меры».

Татарский крестьянин

В тот же день в рамках осенней сессии к вопросу изучения татарского языка в школах вернулись и депутаты Госсовета РТ. Депутат Николай Рыбушкин попросил выработать общую позицию по данному вопросу, чтобы доносить до населения на приёмах.

В свою очередь председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин пообещал, что профильный комитет разработает памятку по данному вопросу и предоставит её всем депутатам.

По информации ИА REGNUM, подобная памятка пока депутатам не передавалась.

Напомним, до конца ноября по поручению Владимира Путина Генпрокуратура РФ совместно с Рособрнадзором проведёт проверку соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. В школах Татарии проверка намечена на октябрь.

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Одновременно с этим Владимир Путин поручил главам регионов принять меры по доведению объёма изучения русского языка по основным общеобразовательным программам до уровня, рекомендуемого Минобрнауки России. Кроме того, в регионах должно быть обеспечено изучение по основным общеобразовательным программам языков из числа языков народов России и государственных языков республик, находящихся в составе России, на добровольной основе по выбору родителей или иных законных представителей обучающихся.

В Татарии образовательное ведомство уже сообщило, что «принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации».

«Также прорабатываются иные меры по совершенствованию языковой политики в Республике Татарстан», — отмечалось в официальном сообщении ведомства.

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К слову, за несколько дней до выступления Минниханова с посланием Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) предложил ввести надбавки для тех чиновников, которые владеют двумя языками — русским и татарским.

По информации «Коммерсанта», подобная норма уже есть в республиканском законодательстве, но не применяется из-за отсутствия средств.

Центризбирком: частично старым составом

На заседании Госсовета РТ 21 сентября были утверждены члены Центризбиркома РТ, выдвинутые политическими партиями и организациями. В тот же день своим указом глава региона Рустам Минниханов назначил оставшуюся часть членов комиссии. Из предыдущего «созыва» в новый перешли пять человек. На своём первом заседании, дата которого пока не назначена, избирательная комиссия должна будет выбрать председателя. По регламенту им может стать один из кандидатов ЦИК РФ, выдвинувшей министра юстиции республики Рустема Загидуллина и экс-главу Нацбанка Мидхата Шагиахметова. Последнего и называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя.

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Как пишет «Вечерняя Казань», депутаты при рейтинговом голосовании за кандидатов не учли претензии республиканского отделения партии «Яблоко» и проголосовали за Надежду Борисову — действующего секретаря ЦИК Татарии на тот момент.

«На минувшей неделе татарстанское отделение партии «Яблоко» обратилось в Госсовет РТ с призывом учесть при голосовании, что в адрес Надежды Борисовой были публично высказаны подозрения в плагиате кандидатской диссертации», — отмечает издание.

Напомним, тема спорной диссертации была «Эволюция избирательного законодательства в российской государственности (1993—2005 гг): историко-правовое исследование».

В целом назначение новой избирательной комиссии в Татарии прошло без крупных скандалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«Коммунальный скандал» в Зеленодольске

А вот администрацию Зеленодольского района «лихорадит». По информации казанских СМИ, в конце недели в здании прошли обыски.

По сообщению пресс-службы СУ СК по региону, в отношении главы МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Зеленодольска», депутата Совета Раифского сельского поселения 42-летнего Олега Анисимова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»).

Следствие считает, что в 2010 году чиновник, не имея на то оснований и необходимости, заключил с подконтрольным ему ООО «Торговый Двор» договоры аренды участков и зданий.

«С целью сокрытия хищения и для придания видимости необходимости заключения договоров аренды, Исполнительным комитетом г. Зеленодольска по инициативе подозреваемого из оперативного управления Департамента изымались здания и земельные участки, которыми фактически продолжали использоваться. Впоследствии Департамент перечислил деньги на расчетный счет ООО «Торговый Двор» для распоряжения по собственному усмотрению», — отмечается в сообщении следственных органов.

Расследование уголовного дела продолжается. По информации издания «Реальное время», в Зеленодольский городской суд уже направлено ходатайство об аресте Анисимова.

Kremlin.ru Владимир Мединский и Владимир Путин у макета памятника Калашникову в Ижевске. 20 сентября 2016 года

«Неудачная» заставка

Скандал с памятником Михаилу Калашникову, на котором скульптор вместо легендарного АК-47 изобразил немецкую винтовку StG 44, получил «продолжение» в столице Татарии. Казанский блогер на заставке опытно-конструкторского бюро имени М.П. Симонова обнаружил немецкий бомбардировщик времён Второй мировой войны.

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«Компоновочная схема пикирующего бомбардировщика из Германии Henschel Hs 123 — первое, что видит посетитель сайта научно-производственного объединения «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Анимированное изображение сопровождается надписью: «Полет высоких технологий». Какое отношение имеет самолет, активно использовавшийся нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, к казанским авиаконструкторам начала XXI века, не поясняется», — пишет издание «Казанский репортёр», ссылаясь на блогера.

В самой компании изданию уточнили, что сайтом занималась компания LaCoNix и, если «подтвердится, что изображение является схемой фашистского бомбардировщика, то его заменят».

Отметим, объединение основано в 1959 году и до 2014 года носило название опытно-конструкторское бюро «Сокол». ОКБ разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты.