Пока общественность США пристально следит за сообщениями в Twitter главы Белого дома Дональда Трампа и обувью первой леди, в ЕС происходят холодящие кровь геополитические изменения — Китай расширяет свое экономическое и военное влияние в Восточной Европе. Теперь на карту поставлен критически важный регион, выступающий в качестве торгового партнера, источника геополитической поддержки и буфера США от России и КНР, пишет бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Марк Пфейфл в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Бывший член администрации Джорджа Буша — младшего отмечает, что Китай, который мало чем способствует недопущению появления у КНДР оснащенной ядерной боеголовкой баллистической ракеты, уже смог получить значительный кусок собственности в греческом порту Пирей. Теперь же Пекин активным образом стремится обзавестись активами в Чехии, Венгрии и Польше, в том числе в атомной промышленности этих стран.

В Болгарии благодаря усилиям бывшей главы Государственного департамента США Хиллари Клинтон, убедившей Софию нарушить подписанное с российским «Росатомом» соглашение, Китай смог успешно заменить Москву в проекте возведения АЭС «Белене». «Росатом» обратился в суд и одержал верх, в результате чего София выплатила Москве $660 млн — значительная сумма для небольшой страны. Для сокращения издержек власти Болгарии решили пойти на приватизацию проекта. И Китай, по данным СМИ, активно участвует в тендере, став одним из фаворитов гонки. В случае успеха под контролем Пекина окажется очередной объект атомной промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

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В отличие от России, которая при продвижении своих ядерных проектов полагается на относительно мягкие схемы межправительственных заимствований и оставляет инфраструктуру под управлением местных правительств, Китай настаивает на переходе под его контроль не только доли в предприятии, но и его работы. В результате под полным контролем у Пекина появляется критически важное предприятие в ключевой стране бывшего Восточного блока — рычаг давления в регионе, сравнимый с тем, которым обладала Москва во время холодной войны.

Такая же ситуация наблюдается и в Польше, где Китай смог полностью вытеснить США из проектов по возведению АЭС. Не в малой степени это обусловлено и тем тяжелым положением, в котором оказалась ядерная отрасль США — банкротство Westinghouse и неспособность General Electric собрать нужный капитал для постройки АЭС в развитых странах.

Налицо то, что Китай эксплуатирует геополитические противоречия между Россией и США для захвата критически важных частей энергетической инфраструктуры ЕС. Благодаря выбранной тактике у Пекина уже появился «энергетический пояс», простирающийся от Балтийского до Черного моря: Пекин успешно взял в свои руки управление важнейшими частями инфраструктуры в Болгарии, Чешской Республике, Польше, Румынии и Словакии.

Такого развития событий допустить нельзя, и ведущие фигуры США с этим согласны. Так, директор ЦРУ Майк Помпео и заместитель советника по национальной безопасности Барака Обамы Бен Роудс заявили, что Пекин представляет большую, нежели Москва, угрозу. В такой ситуации Белый дом должен незамедлительно заполнить оставшиеся места в Государственном департаменте экспертами по Европе и Азии, а также способствовать продвижению талантливых дипломатов. Эти специалисты должны заняться оценкой растущего влияния КНР в регионе.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

Подход США должен быть продуманным: Вашингтон должен отказаться от недальновидной политики сдерживания и перейти к стратегии, в рамках которой Вашингтон не противодействует российским проектам, если они не угрожают энергетической и иной безопасности ЕС и США. В частности, Белый дом не должен идти на поводу у Литвы, призывающей остановить строительство Россией АЭС в Белоруссии.

При создании реактора для этой станции Россия применила самые передовые технологии. Более того, его конструкция была одобрена независимыми экспертами в более дюжине стран, в том числе Финляндии, известной своими высокими стандартами безопасности. Обеспокоенность Литвы собственной безопасностью даже близко не сравнима с геополитическим риском, связанным с дальнейшим расширением китайской инфраструктуры.

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Таким образом, заключает автор, во время игры в геополитические шахматы игроки должны планировать не на один, но на два, три и более ходов вперед. Они должны принимать в расчет большое число экономических, геополитических и военных аспектов, а также, что они играют не с одним противником. Конкуренция в области возведения и управления АЭС является лишь одним из примеров геополитических шахмат, в которых США нужно учесть свои ошибки.