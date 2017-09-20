Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», который повествует о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской, заиграл новыми красками. И если раньше он был вещью в себе, то теперь возникают аллюзии на трагические события в Одессе 2 мая 2014 года.

Борис Кустодиев. Император Николай II. 1915

Всё началось с сообщений об аресте лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Как заявила депутат Государственной думы России Наталья Поклонская, арест Калинина, организация которого отправляла кинопрокатчикам письма с завуалированными угрозами, есть её прямая и непосредственная заслуга.

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«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и Генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», — отметила Поклонская.

Все мы знаем предысторию. Сначала Наталья Поклонская начала кампанию против фильма «Матильда», требуя запретить прокат кинокартины, а впоследствии организация Александра Калинина начала распространять письма, в которых говорилось об «огненном возмездии» тем, кто будет демонстрировать фильм. То есть и депутат, и общественник ставили ультиматум: запретить фильм.

Затем произошла серия поджогов: «коктейль Молотова» был брошен в студию «Ленкома» Алексея Учителя (Санкт-Петербург), был совершён поджог автомобилей на стоянке его адвоката (Москва) и автомобильный таран с поджогом входной группы киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. При этом силовики не рассматривали все эти события как акты устрашения и возбуждали уголовные дела об умышленной порче имущества путём поджога.

Матильда Кшесинская

В отношении тех, кто распространял письма с завуалированными угрозами, никаких процессуальных действий не принималось, несмотря на заявления Алексея Учителя, его адвоката и многочисленных публикаций в СМИ. Поэтому арест Александра Калинина стал «громом среди ясного неба». Но имеет ли отношение Наталья Поклонская к этому событию?

Буквально накануне заявления Поклонской Александр Калинин дал пространное интервью «Московскому комсомольцу», в котором сообщил, что является юридически подкованным человеком и тексты писем с завуалированными угрозами были составлены таким образом, чтобы их автора было невозможно привлечь к ответственности. При этом он как-то странно отмежевался от Натальи Поклонской.

«На сегодня у нас настолько разные стороны одной баррикады, что дошло до конфронтации. Думаю, мы бы скомпрометировали ее, если бы были с ней знакомы. Нас ведь сегодня считают террористической организацией… Мы делаем свое дело, она свое. Она на своем уровне, мы на своем. Вот и все», — сообщил Калинин.

Учитывая то, что на данный момент нет подтверждения того, что Калинин арестован, или сообщается об арестах группы лиц по подозрению в поджогах, среди которых его нет, вся эта история приобретает странный характер. Справедливо предположить, что силовики действительно не могут арестовать Александра Калинина, так как письма составлены «грамотно».

С другой стороны, заявление самой Поклонской о том, что именно по её запросу началось движение, на мой взгляд, попахивает низкопробным спектаклем. То есть силовики не реагировали на заявления Учителя, его адвоката, сообщения в СМИ, а вот на депутатский запрос отреагировали! И ведь на чей! Противник фильма просит провести проверку в отношении противников фильма. Я допускаю, что запрос Поклонской искренний, я не готов допустить, что именно её запрос станет «спусковым крючком».

Николай II

Всё это напомнило мне спектакль, разыгранный в Одесской области, где состоялся суд над общественниками «Куликова поля», против которых сфабриковали дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Напомню, что суд безжалостно заклеймил следствие, которое было проведено некомпетентно и с нарушениями, оправдал арестованных активистов антимайдана, после чего в зал суда зашли силовики и предъявили оправданным обвинения в сепаратизме. Театр абсурда, который мы привыкли наблюдать на Украине. А разве версия, распространённая Натальей Поклонской, о якобы аресте Калинина по её заявлению не напоминает именно этот театральный жанр?

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Но это не единственная аллюзия. Наталья Поклонская пошла дальше и потребовала признать фильм «Матильда» экстремистским. Учитывая то, что фильм не вышел на экраны, а по её же заявлениям фильм она не смотрела и не намерена этого делать, заявление выглядит странным. Но она пояснила свою позицию.

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«Отмечу необходимость принятия мер к признанию сюжета фильма «Матильда» о «блудстве» Святого Угодника Божьего и Государя Российской империи, представленного немецким порноактером, пропагандирующим сатанизм, — экстремистским материалом, который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц», — говорится в распространенном заявлении депутата.

Прочитанное вызывает шок, тем более что Поклонская является юристом. Попробуем представить зал суда, рассмотрение дела об изнасиловании, и заявление адвоката:

«Отмечу необходимость принятия мер к признанию потерпевшей — виновной, так как она шла по улице в вечернее время в мини-юбке, тем самым спровоцировала насильственные действия со стороны задержанных лиц».

Абсурд? Но где-то мы его уже слышали? И слышали мы его как раз после трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда ряд представителей Украины прямо заявляли (в том числе на российском телевидении), что в трагедии виноваты те, кто вышел на антимайдан, спровоцировав тем самым действия экстремистов и футбольных ультрас. И я напомню, что, только по официальным данным (которые некоторые считают заниженными), 2 мая в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены около 50 активистов движения «Куликово поле»! Это же самое мне приходилось читать в социальных сетях.

Тогда, как бы кощунственно ни звучали все эти заявления так называемых украинских «патриотов», было понимание того, что вся эта публика исповедует так ненавистную нам идеологию, подразумевающую сегрегацию людей. Именно трагедия в Одессе и последовавшая за ней реакция расставила все точки над i, после чего стало понятно, что те, кто сжигал людей, и те, кто их оправдывают, разворачивают на Украине лагерь неонацизма.

Вот почему заявления Натальи Поклонской шокируют, а заявления лидера «Христианского государства — Святая Русь», которые он сделал «Московскому комсомольцу», заявив о том, что их поддерживают высокие «чиновники и большие погоны», наводят на тревожные размышления.

Противники «Матильды» часто приводят аргумент, что якобы фильм раскалывает общество. Сомнительное утверждение, особенно если учесть социологические опросы. А вот то, что фильм раскалывает российские элиты, что видно по резким заявлениям и порой кажущимся нерешительными действиям силовиков, становится всё более очевидно.

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