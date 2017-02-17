Воронежцы выйдут на митинг против строительства крематория

Воронеж, , 09:51 — REGNUM Митинг против строительства крематория в черте города, рядом с жилыми кварталами, пройдет в Воронеже 19 февраля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию организаторов. Проведение митинга согласовано с администрацией города.

Проведение акции протеста назначено на 12:00, место проведения — площадка рядом с кинотеатром «Пролетарий», у памятника Ивану Никитину. Время митинга рассчитано на 30−40 минут — за это время его участникам предлагается высказать свое отношение к строительству крематория в черте города.

Как поясняют на странице в соцсети организаторы митинга, решение о строительстве крематория в черте города, в непосредственной близости от трех крупных жилых кварталов мэрией было принято вопреки мнению жителей этого района, а многочисленные обращения в администрации, как считают организаторы митинга, просто игнорируют. Цель акции — добиться переноса строительства крематория за черту города.

Решение о строительстве крематория в Воронеже городская дума приняла в марте 2015 года. Участок под строительство объекта выбирался более года, в итоге мэрия сочла, что наиболее подходящим является район Юго-Западного кладбища на окраине Воронежа. Однако в администрации не учли, что рядом расположены недавно возведенные кварталы многоэтажек: их жители, по вполне понятным причинам, выступили резко против строительства крематория по соседству.

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Наплевали на жителей: строительство крематория в Воронеже согласовано

Не помогло и проведение публичных слушаний: убедить воронежцев в том, что этот объект «безопасен», мэрии не удалось. Через неделю после слушаний глава администрации Воронежа Александр Гусев заявил, что «в настоящее время осуществляется поиск альтернативных площадок в пределах Юго-Западного кладбища». Он же тогда сказал: «Мы прислушиваемся к мнению жителей города. И один из таких примеров — строительство крематория, которое вызвало большой общественный резонанс против его строительства на выбранной территории». 30 июня депутаты Воронежской гордумы приняли изменения в Генеральный план Воронежа и правила землепользования и застройки внесли депутаты Воронежской городской думы, которыми земельный участок на улице 9 Января был включен в зону кладбищ. Таким образом, депутаты фактически согласовали строительство крематория на том самом месте, против которого воронежцы выступили на публичных слушаниях в мае.

В середине января стало известно, что победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под строительства здания крематория в Советском районе Воронежа признано ООО «Воронежское похоронное бюро» — частная компания с участием администрации города, которая была создана в рамках реформы МУП «Комбинат специализированного обслуживания» с целью привлечения инвестиций в сферу ритуальных услуг.

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