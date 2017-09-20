Основной темой недели в Казахстане стал переход казахского языка на латиницу. Бурное обсуждение началось сразу после проведения парламентских слушаний в Мажилисе (Нижняя палата парламента). На мероприятии было много выступлений с разъяснениями. Однако реакция общественности ожидаемо оказалась разноплановой. Власть уже ответила, что вариант не окончательный, подлежит доработке и широкому обсуждению. Среди экспертов мнения также разделились. Традиционно появилась и теория о том, что сама инициатива по переходу на латиницу должна отвлечь население от более насущных и острых проблем.

Иван Шилов ИА REGNUM Латиница в Казахстане

Из громких судебных процессов можно отметить завершение суда над экс-главой Комитета национальной безопасности Казахстана Нартаем Дутбаевым — он приговорен военным судом к семи годам и шести месяцам лишения свободы за разглашение государственных секретов.

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Кроме того, стало известно, что известный казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади, обвиняемый в вымогательстве, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, хочет пойти на сделку с прокурором о признании своей вины. Правда, его супруга опровергает эти сведения и обвиняет правоохранительные органы во лжи.

Оба этих дела, а также недавно вынесенный приговор в отношении редактора газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболата Мамая, вновь привели к активизации обсуждения вопроса о транзите власти. Тема для Казахстана не новая: к началу политического сезона все ожидают обострения внутриклановых войн и последующих зачисток. На этот раз показателем считают значительную работу по очистке политического пространства от «аблязовского поля» — людей, так или иначе связанных с беглым казахстанским олигархом Мухтаром Аблязовым.

«С чем связана эта энергичная зачистка аблязовского поля? С заявленными политическими амбициями беглого олигарха, его намерениями возродить проект «Демвыбор Казахстана» и организовать некий «общенациональный митинг»? Пока эти мало чем подкрепленные «амбиции» и «намерения» ничего, кроме скепсиса и иронии, в экспертной среде не вызывают. Вместе с тем, очевидно, что происходящая зачистка сигнализирует о довольно пристальном отношении к «аблязовскому наследию» со стороны правоохранительных органов. Неужели проект «Аблязов и компания» может стать реальной угрозой на фоне ухудшения социально-экономической ситуации и подогреваемых им протестных настроений? Или речь идет о профилактической санации накануне предполагаемого транзита власти?» — задается вопросом журналист Жанар Тулиндинова.

На прошлой неделе была поднята еще одна важная для Казахстана проблема: отсутствие инклюзии для инвалидов в обществе. Представитель ООН — специальный докладчик ООН по правам людей с инвалидностью Каталина Девандас Агилар — провела анализ текущей ситуации и озвучила свои выводы на специальной пресс-конференции. Она порекомендовала правительству Казахстана наложить мораторий по принятию новых пациентов в учреждения для инвалидов и разработать конкретный план по закрытию таких учреждений, параллельно развивая систему поддержки людей с инвалидностью на уровне сообщества. Также она отметила существующее негативное восприятие инклюзии детей-инвалидов со стороны родителей других детей и порекомендовала государству проводить кампании, которые могут изменить менталитет общества, а также внести поправку в Конституцию о недопустимости дискриминации людей по разным признакам, в том числе инвалидности.

Из мероприятий можно отметить прошедшие в Астане переговоры по вопросу урегулирования военно-политического конфликта в Сирии. На шестом раунде переговоров присутствовали все участники, и они, наконец, договорились создать четыре зоны деэскалации. Это будет временной мерой: на шесть месяцев, затем срок будет автоматически продлен на основе консенсуса стран-гарантов.

Также можно выделить 1-й форум межрегионального сотрудничества «Казахстан — Китай», в котором приняли участие вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Из исследований можно отметить анализ finprom. kz о доле теневой экономики в Казахстане, а также работу RFCAratings «Платежные системы Республики Казахстан на конец августа 2017 года».

Конфуз недели — публикация государственным информагентством карты Казахстана, где граница проходит по территории соседних государств.

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Протестные настроения

В Казахстане разработан законопроект, который может сильно ослабить адвокатуру и оставить граждан без защиты в судах. Речь идет о законопроекте «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Согласно проекту закона, вводятся нормы, согласно которым адвокаты могут быть допрошены в качестве свидетеля по делу, которое они ведут. Коллегия адвокатов Астаны уже выступила с обращением на имя руководителя Администрации президента Адильбека Джаксыбекова и министра юстиции Марата Бекетаева, а Коллегия адвокатов Алма-Аты разъяснила все проблемные моменты законопроекта для ИА REGNUM, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Еще одно обращение, сделанное на этой неделе, касалось поправок в Закон «О средствах массовой информации». Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» (Справедливое слово), Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Общественный фонд «Хартия за права человека», Правовой медиацентр обратились к депутатам нижней палаты парламента с открытым письмом.

«Обращаем ваше внимание на то, что действующий Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года №451-I «О средствах массовой информации» в настоящее время не соответствует требованиям к нормативным правовым актам. В нем изменено 98% статей, тогда как, согласно п. 9 ст. 26 Закона РК «О правовых актах», при внесении изменений и (или) дополнений в текст нормативного правового акта в объеме, превышающем половину текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция. Дальнейшие изменения в этот закон только усугубят это несоответствие», — пишут правозащитники.

Отмечая это, они просят исключить из законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» предложения о реформировании закона «О СМИ». Второе предложение связано с созданием рабочей группы из специалистов правительства и гражданского общества для разработки законопроекта, регулирующего деятельность средств массовой информации в цифровую эпоху.

Продолжает привлекать негативное внимание и сфера образования. На этой неделе критика была связана с вопросом обеспечения учебниками. Что касается высшего образования, то, как показывает анализ казахстанского политолога Марата Шибутова, к созданию сложившейся ситуации причастно не только государство, но и само общество. Политолог отмечает, что, даже считая высшее образование неким социальным лифтом, общество не отслеживает востребованные на рынке специальности, выбирая псевдопрестижные. К тому же существующее положение вещей, когда дети живут совместно с родителями до зрелого возраста, способствует тому, что качественное высшее образование востребовано в обществе только на словах.

«Можно сделать вывод, что неправильный подход государства и отсутствие запроса со стороны общества не оставляют казахстанскому образованию шанса — оно всегда будет малоконкурентоспособным», — пишет Шибутов.

В зоне критики также следующие темы: отсутствие центрального отопления в поселке Шахан, где 1 января 2017 года взрыв отопительного котла привел к обрушению дома и гибели девяти человек; недостаточный уровень компенсации за изымаемые земельные участки; уровень долгов квазигосударственного сектора; действия «АрселорМиттал Темиртау» в отношении работников; запрет на ношение хиджабов в учреждениях среднего образования.

Президент

Основными события в рамках внутриполитической деятельности стали участие Нурсултана Назарбаева в республиканском совещании по вопросам цифровизации и пресс-конференция главы государства для представителей местных и аккредитованных в Казахстане средств массовой информации.

На первом мероприятии президенту был представлен проект государственной программы «Цифровой Казахстан», однако документ был отправлен на доработку. Это связано с тем, что разработчики не представили внятные данные по ожидаемому экономическому эффекту от реализации данной программы.

Во время общения с прессой Нурсултан Назарбаев высказался на тему проведения международной специализированной выставки ЭКСПО: президент отметил, что мероприятие уже окупилось, плюс принесут определенный доход построенные 1,4 млн кв. м жилья, которое будет продано. Также он рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, прокомментировал вероятность отправки казахстанских войск в Сирию и выразил свое мнение относительно перехода казахского алфавита на латиницу. Помимо этого, президент высказался и на тему девальвации тенге и вероятности возвращения к фиксированному курсу.

«Это досужие домыслы. Никаких предпосылок, по крайней мере сейчас, нет. Свободно плавающий курс тенге правильный. Если жестко его привязать, то придется тратить государственные деньги. Конечно, если резкие колебания, когда нефть была 135 долларов баррель и упала на 40, конечно, и рубль падает, и тенге. Сегодня таких предпосылок нет. Нефть — 52—55 долларов, стоит устойчиво. Будет изменяться, люди к этому привыкают», — отметил он.

По внешнеполитической деятельности можно отметить рабочие визиты президента Казахстана в Узбекистан и Туркмению, с подробностями которых можно ознакомиться в материале ИА REGNUM.

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Из кадровых решений президента Казахстана можно отметить назначение Жаната Курманова (до этого занимал пост председатель Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» — ИА REGNUM ) заместителем председателя Национального Банка Казахстана.

Правительство

Правительство Казахстана в лице министра национальной экономики Тимура Сулейменова на неделе ответило на заявление министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Ткачев обвинил Казахстан и Белоруссию в недобросовестной политике, а точнее в том, что они «сбрасывают» на российский рынок сахар из третьих стран.

Тимур Сулейменов напомнил, что при формировании Таможенного союза, Евразийского экономического союза все страны брали определенные переходные положения. Льгота по ввозу тростникового сахара, сахара-сырца из третьих стран у Казахстана имеется до 2018 года, соответственно никаких нарушений нет. К тому же квота на экспорт сахара устанавливается исходя из потребностей страны, так что лишнего сахара у Казахстана попросту нет. Сулейменов заявил, что если министр сельского хозяйства России нарушит международные обязательства, то к решению вопроса будут подключены Евразийская экономическая комиссия, совет на уровне вице-премьеров, межправсовет, высший совет.

Тимур Сулейменов также успокоил общественность, сказав, что основания для подорожания продуктов нет. Беспокойство казахстанцев связано с окончанием международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Как уже ранее писало ИА REGNUM, с этой датой у казахстанцев связаны и девальвационные ожидания.

Одним из основных событий в правительстве стало представление разработанной правительством программы инновационного развития «Цифровой Казахстан».

На заседании правительства был рассмотрен ход уборочных работ. С докладом выступил первый вице-премьер сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Кроме того, о текущей ситуации с уборочной кампанией в регионах доложили главы Акмолинской, Северо-Казахстанской и первый заместитель главы Кустанайской области.

Второй темой заседания стал проект Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и сопутствующий ему законопроект. С докладами выступили министр финансовБахыт Султанов и министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Также на правительственном заседании были рассмотрены результаты работы по развитию спортивной инфраструктуры и привлечению граждан Казахстана к занятиям физкультурой. Докладчиком выступил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

На пресс-конференции после заседания министр финансов Бахыт Султанов рассказал, что ожидает привлечения дополнительных инвестиций в сумме 7 трлн тенге (1,19 трлн рублей).

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на неделе также провел совещание по вопросам реализации проекта Astana Hub, совершил рабочую поездку в Атыраускую область, а также встретился с руководителем канцелярии премьер-министра ОАЭ Мухаммедом Абдаллой Аль-Гаргави.

11—12 сентября первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин выступил на I Форуме межрегионального сотрудничества Казахстан — Китай, состоявшемся в рамках выставки China-ASEAN Expo в китайском городе Наньнин. Отмечается, что в работе форума также принял участие вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли. По итогам мероприятия председатель казахстанской мясоперерабатывающей компании Рахимжан Исмагамбетов и председатель китайской компании Ли Сианьмин подписали меморандум по созданию современной откормочной площадки на 30 тысяч голов овец для забоя и экспорта баранины в КНР. Сообщается, что объем китайских инвестиций составит 47 млн долларов США. Реализация проекта намечена на 2018 год.

Силовики

Казахстанская пограничная служба уже третью неделю подряд ловит людей с поддельными паспортами, которые пытаются использовать территорию Казахстана для транзита. В этот раз из Стамбула в Алма-Ату прилетели четверо граждан Ирака с паспортами граждан Греческой Республики. Сообщается, что из Казахстана они хотели выехать во Францию для приобретения статуса «беженцев».

Министерство внутренних дел Казахстана на этой неделе подвело итоги деятельности по обеспечению безопасности на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», а министерство обороны начало полномасштабные оперативно-стратегические военные учения «Каратау — 2017» и провело активную фазу совместных военных учений сил противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ «Боевое содружество-2017».

Можно также отметить выступление руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева. Он назвал основные проблемные моменты в сфере здравоохранения, где за последние пять лет в три раза увеличилось количество зарегистрированных коррупционных преступлений. Полностью с приведенными данными, а также с предложенными мерами можно ознакомиться по ссылке.

Также можно выделить и доклад по антикоррупционной политике заместителя председателя казахстанского Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Документ был представлен на пленарном заседании Антикоррупционной сети ОЭСР. С основными тезисами доклада можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, Генеральный прокурор Жакип Асанов на совещании по вопросам цифровизации представил Нурсултану Назарбаеву IT-проекты в сфере уголовного процесса, административного дела, предпринимательства, а также доложил о том, как эти проекты могут облегчить жизнь граждан и сэкономить ресурсы. С кратким содержанием презентации можно ознакомиться по ссылке.

Из других событий можно выделить подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Генеральным прокурором Казахстана Жакипом Асановым, управляющим Международным финансовым центром «Астана» Кайратом Келимбетовым и экс-Верховным судьей Англии и Уэльса лордом Гарри Вульфом.

«Документ определяет основные направления сотрудничества между Генпрокуратурой, Центром и создаваемым судом Центра, который будет функционировать на процессуальных принципах и нормах Англии и Уэльса и стандартах ведущих мировых финансовых центров. Сторонами планируется реализация совместных инициатив, направленных на продвижение и обеспечение верховенства права в Республике Казахстан, проведение образовательных мероприятий, в том числе с участием Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре», — поясняет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Парламент

Из основных событий можно отметить переизбрание спикера Сената (Верхняя палата парламента) Касым-Жомарта Токаева. Перед этим он был вновь назначен депутатом Сената указом президента Казахстана. Вместе с Токаевым повторное назначение получил Дархан Калетаев, а полномочия Ляззата Киинова были прекращены.

Мажилис (нижняя палата) на этой неделе объявил о начале всенародного обсуждения варианта алфавита казахского языка на латинице — он был представлен в ходе парламентских слушаний, прошедших 11 сентября. Презентацию провел директор Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Шаяхметова Ербол Тлешов.

На неделе депутатам были представлены проекты законов о самом республиканском бюджете, о гарантированном трансферте из Национального фонда и поправок по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, проект Кодекса о таможенном регулировании и правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Пленарное заседание Мажилиса включало в свою повестку следующее:

одобрены законодательные поправки в Закон «О членстве Республики Казахстан в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, Многостороннем агентстве гарантии инвестиций, Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития, Исламском ранке Развития». Поправки связаны с вхождением Казахстана в новую международную организацию — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций;

одобрен ратификационный законопроект — Договор о торговле оружием;

взяты в работу новые законопроекты: казахстанско-грузинское Соглашение о повторной реструктуризации задолженности правительства Грузии по госкредитам, предоставленным правительством Казахстана, Соглашение Казахстана с Азербайджаном о международном автомобильном сообщении, Письмо-соглашение между Казахстаном и Азиатским панком развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967-KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 (участки в Мангистауской области);

озвучено 10 депутатских запросов.

Партии

В рамках фракционной борьбы на этой неделе наибольшее количество запросов озвучила партия «Нур Отан». Нуротановцы обратились к председателю Нацбанка Данияру Акишеву с предложением рассмотреть вопросы по определению уполномоченного органа, который будет координировать все госорганы по вопросу блокчейна и критповалют, а также созданию специальной межведомственной комиссии. Кроме того, они подняли тему детского травматизма и предлагают правительству ряд мер, которые могли бы контролировать и регулировать деятельность организаций, предоставляющих услуги по активному детскому досугу. Также нуротановцы предлагают некоторые меры по улучшению положения больных сахарным диабетом и просят премьер-министра поручить государственным органам проработать решение вопросов, связанных с присоединением Казахстана к режиму «Открытое небо» на долгосрочную перспективу.

Фракций «Ак Жол» и «Народные коммунисты» озвучили по три депутатских запроса.

Один из запросов акжоловцев традиционно касается защиты интересов малого и среднего бизнеса. В нем отмечается, что правительство не утверждает номенклатуру продукции малого и среднего бизнеса обязательной к закупу в рамках госзакупок. Акжоловцы также предлагают правительству утверждать аналогичную номенклатуру в сфере квазигосударственного сектора.

Во втором запросе акжоловцы поднимают вопрос низкого качества подготовки учащихся колледжей по рабочим специальностям и предлагают ряд мер по улучшению ситуации. В третьем запросе депутатская фракция «Ак жол» перечисляет имеющиеся барьеры для процессов сельскохозяйственного кооперирования и просит заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова завершить формирование законодательной базы и принять подзаконные акты, направленные на создание максимально благоприятных условий для сельхозкооперации.

Народные коммунисты в запросе на имя премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева приводят некоторые данные по ценообразованию и просят правительство предпринять меры по регулированию цен и их снижению. В частности, предлагается: упорядочить стоимость пребывания детей в детских садах в различных городах; акционировать все объекты коммунального назначения, объединить и передать по конкурсу предприятиям, которые готовы обеспечить население услугами по фиксированным ценам на ближайшие 3—5 лет; разработать систему налогообложения на торговую сверхприбыль.

«Ценовые перекосы очень серьезно травмируют товаропроизводителей, убивают у них интерес к развитию, подрывают доверие к правительству. Обложив посредников налогами, мы сократим их численность, дадим производителям прямой выход на рынок, и даже если розничная цена не снизится, то у производителя вырастет выручка и возникнут возможности увеличения производства продукции. Кроме того, бюджет получит свою долю от прибыли посредников», — говорится в запросе.

Остальные два запроса Народных коммунистов адресованы министерству здравоохранения Казахстана. В первом письме депутаты просят дать ответы на вопросы по горизонтальной и вертикальной интеграции в рамках Государственной программы развития здравоохранения Казахстана «Денсаулык» на 2016—2019 годы. Во втором запросе Народные коммунисты просят представить принятый ведомством документ, раскрывающий механизм реализации поручения президента страны по государственному регулированию цен на лекарственные средства, обеспечения качества и доступности их для большинства казахстанцев, с указанием конкретных сроков и персонально ответственных за организацию исполнения, для использования депутатами в разъяснительной работе с населением, а также для контроля над её реализацией.

Из мероприятий Народных коммунистов можно отметить общественную дискуссию на тему: «Ценовые потрясения. Как жить дальше?», инициатором которой выступил Карагандинский областной комитет партии, а из мероприятий партии «Нур Отан» можно отметить заседание на тему «О ликвидации аварийных школ, школ с 3-х сменным обучением и сокращении дефицита мест в дошкольных организациях в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015—2019 годы» и собрание на тему «Об итогах второй сессии и основных задачах, поставленных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на открытии третьей сессии Парламента Республики Казахстан VI созыва».

Гражданское общество

На этой неделе можно было ознакомиться с мнением президента ОФ «ЦСПИ «Стратегия» Гульмиры Илеуовой на тему самозанятых граждан Казахстана.

Общественный совет города Усть-Каменогорск собирает через социальные сети мнение горожан по работе полицейских города.

Общественный совет Алма-Аты, обсуждая вопрос перехода казахского алфавита на латиницу, выразил поддержку данной инициативе, а также разработал ряд рекомендаций.

Представители Общественного Совета Караганды совместно с депутатами Карагандинского городского маслихата посетили объекты ТОО «Қарағанды Су».

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» объявили на этой неделе о старте ярмарки социальных проектов в рамках Форума трехстороннего партнерства «Асар».

Нормативно-правовые акты

Из важных событий можно отметить то, что в новом налоговом кодексе Казахстана подлежат ликвидации предприятия, которые в течение пяти лет не осуществляли деятельности. В Казахстане очень легко открыть предприятие, но его закрытие сопряжено с немалыми трудностями. Если данные нормы будут приняты, то это облегчит положение многих предпринимателей, которые не смогли по тем или иным причинам развить свои компании.

Из уже принятых норм основным событием стало вступление силу документа, в соответствие с которым для водителей автомашин допустимым является содержание алкоголя в крови до 0,5 промилле. Общество надеется, что это уменьшит произвол со стороны полицейских, так как лекарственные препараты или даже некоторые кисломолочные продукты при нулевом стандарте становились причиной проблем. Однако также высказываются опасения, что дорожно-транспортных происшествий из-за алкогольного опьянения водителей станет больше, а на тех, кто и раньше обходил законы, новшество не отразится.

Правительство на неделе немного изменило и расширило научные советы. Теперь научный совет «Наука о жизни» будет называться «Наука о жизни и здоровье». «Интеллектуальный потенциал страны» преобразуется в «Научные основы «Мәңгілік Ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)». Также будут созданы Национальный научный совет по направлению науки «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» и «Национальная безопасность и оборона (без грифа секретности)».

Из опубликованных на неделе важных документов можно отметить следующие:

Для публичного обсуждения размещены следующие нормативно-правовые акты:

Тренды

Неделя показала, что конечной инстанцией во всех сферах является президент страны. Правительство пока не готово: ему не хватает ни политической воли, ни профессионализма. Министерство юстиции подготовило законопроект, с помощью которого пытается либо ослабить, либо вообще уничтожить адвокатуру. Учитывая то, что документ явно готовился в спешке, действия ведомства выглядят очень странно. Протестные настроения постепенно переходят под управление самого гражданского сообщества, тем самым развивая его и улучшая диалог с властью. Теперь важно, чтобы чиновники отреагировали адекватно на этот процесс, не провоцируя возникновение оппозиционных настроений.

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