На Северном флоте завершилось учение по защите арктической островной зоны России с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Минобороны России Строительство базы «Арктический трилистник» на острове Земля Александры

В учениях принимали участия не только боевые корабли Северного флота, совершившие переход к архипелагу Новосибирских островов, но и подразделения тактической группы СФ, базирующейся на острове Котельный.

Минобороны России АЖК «Северный клевер» на острове Котельный

На острове с ноября 2015-го функционирует административно-жилой комплекс «Северный клевер». В составе комплекса — модернизированный аэродром «Темп» и трехэтажный административно-жилой комплекс «Северный клевер», площадь которого превышает 12 тысяч квадратных метров. Комплекс оснащён всем необходимым для несения службы и комфортного проживания более чем 250 человек.

Минобороны России «Панцирь»

На вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный имеются противокорабельные и противовоздушные комплексы «Рубеж» и «Панцирь». По своим тактико-техническим характеристикам они способны поражать ракетным вооружением воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 км.

В рамках этих учений использовался береговой ракетный комплекс «Рубеж» для стрельбы по морской мишени в море Лаптевых, расположенной на удалении около 50 км.

В июле этого года зенитчики этой тактической группы Северного флота выполнили стрельбы из ЗРПК «Панцирь-С1». По оценке командования, их высокие результаты подтвердили высокую надежность вооружения и боевой техники, подготовленных к эксплуатации в условиях северных широт.

Минобороны России Остров Котельный

Для хранения и обслуживания комплексов на острове Котельный созданы все необходимые условия. Военная техника размещена в специальных теплых боксах, являющихся частью инфраструктуры административно-жилого комплекса «Северный клевер» и позволяющих ей быть в постоянной боеготовности по температурному режиму.

«Северный клевер» является первым административно-жилым комплексом, созданным в Арктике по заказу Министерства обороны РФ. Еще одним комплексом является самое северное в мире капитальное здание — база «Арктический трилистник», расположенная на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа. В апреле этого года Министерство обороны разместило на своем сайте виртуальную экскурсию по этому уникальному сооружению.

Минобороны России Строительство базы «Арктический трилистник» на острове Земля Александры

На сегодняшний день «Арктический трилистник» — это единственный в мире стационарный военный комплекс, расположенный так близко к Северному полюсу, расстояние составляет около 800 километров.

В марте 2017 года базу посетил президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и премьером Дмитрием Медведевым.

Арктическую базу строили по специальному архитектурному проекту. В строительстве не использовались железобетонные блоки. При строительстве комплекса использовались самые современные материалы, позволяющие максимально эффективно сохранять тепло и почти полностью исключать потери энергии. Это позволяет экономично расходовать топливо, необходимое для поддержания требуемых условий. Для большего удобства обслуживания инфраструктуры комплекс имеет отдельный технический этаж. На нем располагаются все основные элементы энергетической и иной инфраструктуры. Такое расположение коммуникаций в значительной мере упрощает их обслуживание и ремонт.

Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства базы «Арктический трилистник»

Снаружи стены здания обшиты металлом, под ним около 30 сантиметров специального утеплителя, под полом утеплителя около 50 сантиметров. Из-за вечной мерзлоты здание «Трилистника» стоит на сваях, что также позволяет избежать снежных заносов во время метелей.

Учитывая особенности арктического климата, архитекторы спроектировали базу так, необходимость покидать здания минимизирована. Все основные здания базы соединены друг с другом при помощи большого числа крытых утепленных переходов. Благодаря этому личный состав может попасть почти в любую точку базы, не выходя на открытые пространства. Здание спроектировано и построено с учетом жизни в полной изоляции от Большой земли сроком до полутора лет, военные обеспечены всем необходимым и могут нести службу автономно.

База обеспечивает всем необходимым гарнизон из 150 человек.

Минобороны России Строительство базы «Арктический трилистник» на острове Земля Александры

За короткий срок Министерство обороны сумело построить и ввести в эксплуатацию две базы в северных широтах, что обеспечило надежную противовоздушную и противокорабельную оборону наших северных рубежей.

Кроме обеспечения безопасности, постоянное нахождение гарнизонов на этих базах позволяет проводить метеорологические исследования, изучать движение льдов и другие факторы, прямо влияющие на судоходство. Собирая и передавая данные, военные помогут морским перевозкам и обезопасят транспортные суда.

Возможно, в недалеком будущем подобные базы могут появиться и на других северных островах Арктики.