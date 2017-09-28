«Земные» отношения

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Налетай, торопись, покупай!»

Новая морская контейнерная линия «Балтийский экспресс», которая соединит терминал Бронка в Большом порту Санкт-Петербург и Морской торговый порт Калининград, будет запущена в конце сентября 2017 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Планируется, что перевозки будут выполняться судами небольшой вместимости ОАО «Северное морское пароходство», штаб-квартира которого находится в Архангельске. По расчетам, отправка груза из Калининграда в терминал Бронка займет трое суток и будет стоить на 30% меньше доставки автомобильным транспортом.

Суда Северного морского пароходства ходят под флагом России, что позволит получить статус каботажа и предложить грузоотправителям свободу перемещения товаров внутри РФ, а также уйти от таможенных процедур при транспортировке товаров из России в Калининградскую область и обратно, рассказал генеральный директор АО «Корпорации развития Калининградской области» Владимир Зарудный.

Напомним, что информация о работе над созданием контейнерной линии в обход Литвы и Белоруссии появилась весной 2017 года. АО «Корпорация развития Калининградской области» 23 марта на расширенном заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты представила проект запуска контейнерной линии «Балтийский экспресс», которая напрямую свяжет Калининград с материковой Россией. Согласно первоначальному плану, небольшие контейнеровозы будут курсировать между Калининградом и петербургским портом Бронка дважды в неделю. «Суть проекта в возможности перемещения продукции по внутренним документам, доступным тарифам и в максимально короткие сроки, минуя транзитные государства», — заявили в пресс-службе Корпорации развития Калининградской области.

Корпорация развития Калининградской области обратилась к руководству петербургского порта с коммерческим предложением. Сейчас стороны просчитывают тарифы и ставки для того, чтобы «сложить бизнес-план», а также определить размер дотаций со стороны государства. Грузооборот в рамках «Балтийского экспресса» может составить около 400 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в неделю.

Подчеркивалось, что «Балтийский экспресс» не рассматривается как альтернатива паромному сообщению.

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Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. С помощником Президента Игорем Левитиным. Калининград, 16 августа 2017 года

Белоруссия диктует свои условия

Белоруссия согласится на транспортировку нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море, если это будет хотя бы немного выгоднее тех условий, на которых осуществляется их перевалка сейчас. Об этом заявил вице-премьер республики Владимир Семашко, сообщило издание Sputnik News.

Ранее российская сторона заявляла, что готова увязать поставки нефти в Белоруссию с обязательным экспортом нефтепродуктов через собственные порты на Балтике.

«Мы все предложения рассматриваем. Экономика должна быть в основе всего. Если предложение будет выгодное, лучше тех, которые есть сейчас, хоть на копейку, тогда будем рассматривать серьезным образом», — отметил Семашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов, заявил в ходе совещания глава РЖД Олег Белозёров.

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Глава РЖД также напомнил, что российская сторона предоставила Белоруссии максимальную скидку на перевозки в размере 50%. Однако, по его словам, белорусские НПЗ «пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в страны Прибалтики», объясняя такие действия наличием долгосрочных контрактов.

Однако необходимо, чтобы белорусские нефтепереработчики осуществляли перевалку нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики. Об этом 16 августа заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, состоявшемся в Калининграде. «На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

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Нахимичили: Усть-Луга остается без нового терминала

Химическая компания «ЕвроХим» приостановила строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга из-за нерешенных вопросов с финансированием внутрипортовой инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора МХК «ЕвроХим» Игоря Нечаева.

По словам Нечаева, в порту Усть-Луга проект компании заморожен, так как продолжение реализации проекта упирается в вопросы финансирования строительства железнодорожных путей и сетей энергоснабжения.

Он также подчеркнул, что Минпромторг выступает с предложением использовать для строительства объектов инфраструктуры в порту Усть-Луга механизм государственно-частного партнерства.

«ЕвроХим» ранее уведомлял оператора порта Усть-Луга о приостановке строительства терминала до конца 2018 года, сказал «Интерфаксу» бывший топ-менеджер порта Усть-Луга. По его данным, это было связано с тем, что у компании появились более приоритетные проекты, в том числе завод аммиака в Кингисеппе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о том, что «ЕвроХим» может остановить работы по строительству своего терминала, появилась еще в 2015 году. Причина остановки строительства — конфликт интересов между ОАО «Компания Усть-Луга» и «ЕвроХим»

Напомним, терминал в Усть-Луге должен был обеспечить возросшие потребности МХК «ЕвроХим» по перевалке грузов после запуска калийного проекта в Пермском крае. Ранее планировалось ввести терминал мощностью 5 млн тонн удобрений в 2015 году. Но в связи с некачественно выполненными работами по строительству причала сроки проекта были сдвинуты.

Jevgēnijs Šlihto Чайки

Латвийские порты живут на российских грузах

За восемь месяцев 2017 года объем перевалки в латвийских портах вырос на 4,8% и составил 43,059 млн тонн грузов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные латвийского министерства сообщения.

Так, лидером по перевалке грузов был Рижский порт, переваливший за восемь месяцев 22,711 млн тонн (-4,9%). Грузооборот Вентспилсского порта составил 15,064 млн тонн (+17,2%), Лиепайского — 4,17 млн тонн (+24,4%). Среди малых портов больше всего грузов за указанный период перевалено в Скултском порту — 599,5 тыс. тонн (+27,8%), за ним по объемам следуют Мерсрагсский порт с 295,6 тыс. тонн (-9,4%) и Салацгривский порт с 175,8 тыс. тонн (-12,3%). Всего в малых портах за восемь месяцев 2017 года перевалено 1,111 млн тонн грузов — на 7,8% больше, чем в 2016 году.

Основной грузооборот порты Латвии получают из России. В августе глава Рижского порта Ансис Зелтиньш отметил хорошие позиции своего предприятия. Он признал, что латвийские и литовские порты в значительной мере обслуживают один и тот же поток транзитных грузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ансис Зелтиньш ранее заявлял о том, что Россия систематически развивает свои порты, и не учитывать этот фактор было бы наивно.

«Стресс и осторожность, особенно со стороны частных грузоперевозчиков, присутствуют. Мы можем рассказывать о том, что на севере Балтийского моря порты замерзают и латвийское направление оптимальное, но Россия будет развивать свои порты. Однако не согласен я и с мнением, что в один момент грузоперевозки из России прекратятся вообще. Например, ситуация на мировом угольном рынке сейчас хорошая, Россия должна торговать углем, и латвийское направление с этой точки зрения конкурентоспособно», — сказал Зелтиньш.

Напомним, объём перевалки российских внешнеэкономических грузов через порты Прибалтики растет, что связано с увеличением объема перевалки угля. Причин столь серьёзного роста несколько: это наводнения в Австралии, которые привели к перебоям поставок австралийского угля на мировой рынок, вынужденное перераспределение грузопотоков на западные порты из-за работ по модернизации российской железнодорожной инфраструктуры в дальневосточном направлении. Также одной из причин называют аномальную жару в Европе — из-за повышенного потребления электроэнергии кондиционерами вырос спрос на энергетический уголь. Также в сезон зима-весна 2017 года отток части угля в порты стран Прибалтики объясняют ледовой обстановкой. Учитывая сезонность, становится ясно, что рост перевалки угля в портах Латвии, Литвы и Эстонии — временное явление.

Севморпуть: только для своих

Грузооборот морских портов России за январь-август 2017 года увеличился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 517,3 млн тонн. Такие данные представила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

Существенный рост зафиксирован в северных регионах. Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 48,7 млн тонн (+62,2%). Грузооборот порта Мурманск составил до 34,3 млн тонн (+71,2%). Такие показатели, как и прежде, обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок.

Как ранее отметил глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов, в 2016 году общий объем грузоперевозок по маршруту Северного морского пути вырос почти на 40% и составил около 7,5 млн тонн. По его словам, основные перевозки — это экспорт добываемых в арктической зоне природных ресурсов и поставки жизненно важных товаров на Крайний Север. Таким образом, динамика сохраняется, и основными остаются каботажный перевозки.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

Северный морской путь (СМП) это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

Дальше по восточному участку наиболее удачным является движение по проливу Вилькицкого. Трассы моря Лаптевых и Новосибирских островов меняются в зависимости от сезона.

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Вся нефть ушла в Баку

На фоне общего роста грузооборота портов в большинстве регионов России в морских портах Каспийского бассейна фиксируется падение — было перегружено 2,4 млн тонн грузов (снижение на 36,0%), из них сухогрузов — 1,7 млн тонн (-6,1%), наливных — 0,7 млн тонн (-64,1%).

Такие показатели связаны с тем, что грузы (в частности, нефть) из Махачкалы уходят в Баку, объясняют эксперты.

«Махачкала — это в первую очередь нефтеналивные грузы. И падение там может быть связано только с одним — уход нефтянников. Других специальных терминалов по перевалке нефти на этом берегу Каспия, кроме как в Баку, больше нет», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

По её словам, одной из причин увода грузов является порча нефти при переходе через порт Махачкалы и нефтебазу «Дагнефтепродукт».

Для сравнения, морские порты Азербайджана в январе-июле 2017 года увеличили объем перевалки грузов по сравнению с показателем соответствующего периода 2016 года на 38,3% — до 6 млн 87,7 тыс. тонн, по данным Госкомстата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём перевалки сухогрузов в российских портах за восемь месяцев 2017 года составил 240 млн тонн (+9,9%), в том числе грузов в контейнерах — 31,6 млн тонн (+13,5%). Экспортных грузов перегружено 399,4 млн тонн (+7,5%), импортных грузов — 24,0 млн тонн (+17,1%), транзитных — 38,4 млн тонн (+18,3%), каботажных — 55,2 млн тонн (+25,5%).