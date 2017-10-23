Проект по модернизации системы теплоснабжения, который с конца 2016 года Сибирская генерирующая кампания реализует в Рубцовске, не относится к категории выгодных. Срок его окупаемости произойдет в лучшем случае лет через 12. И тем не менее компания вкладывает в него немалые инвестиции (около 2 миллиардов собственных и заемных средств) и в короткий срок делает практически невозможное — объединяет тепловые сети в единый контур. Теперь город может обеспечивать теплом одна станция — Южная (ЮТС).

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

Результаты этой работы горожане уже оценили: из кранов во многих квартирах с 1 сентября пошла действительно горячая вода, а не «тёпленькая». Но и это еще не все: до конца года на ЮТС заработают два новых угольных котла мощностью по 30 Гкал/час каждый и новый тракт теплоподачи. Это позволит беспроблемно отапливать весь город. Причем, чтобы уместить новое оборудование под крышей старого здания, потребовалось применить немало усилий и нестандартных инженерных решений.

Чтобы оценить то, что из этого вышло, в Рубцовск накануне приезжали основной акционер энергохолдинга Андрей Мельниченко и генеральный директор СГК Михаил Кузнецов. У журналистов была возможность напрямую спросить у «топов»: зачем СГК вызвалась осуществить этот рискованный инвестиционный проект?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Основной акционер Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко (справа) и генеральный директор СГК Михаил Кузнецов (слева)

«У нас есть такая традиция: совет директоров компании СГК проводит раз в год свои заседания в каком-то из регионов присутствия компании. В этом году такое заседание мы проводим в Барнауле, посещаем наши объекты, в которые мы вложили 7 миллиардов рублей, но в числе прочих, конечно, было интересно посмотреть, что происходит и в Рубцовске. Оценили — масштаб большой», — поделился впечатлением от увиденного Андрей Мельниченко. Но на вопрос относительно возможностей реализации других подобных проектов честно ответил: «Дай Бог, чтоб их было поменьше».

Напомним, проблемы энергетического комплекса третьего по величине города Алтайского края накапливались годами. Тепловое хозяйство — достояние советского наследия — старело и ветшало, но продолжало эксплуатироваться. А вся полученная прибыль шла не в развитие, а в карман арендаторов, которые к тому же банкротились с завидной регулярностью. Нарастанию проблем теплогенерации и теплового хозяйства Рубцовска способствовало многолетнее сдерживание тарифов.

В 2015 году ситуация обострилась до такой степени, что накануне отопительного сезона властям региона пришлось переводить Рубцовск на «ручное управление», чтобы не заморозить горожан. Тогда-то и было решено привлечь к решению проблем социально ответственную компанию. К тому времени работу СГК уже успели по достоинству оценить в Барнауле. Так почему бы ей не помочь рубцовчанам? Не сразу, но энергетики согласие дали. Детально обследовав то, на что «их подписали», они предложили реализовать проект модернизации теплоснабжения, а в перспективе стать Рубцовску пилотным проектом по переходу на тарифообразование по методу «альтернативной котельной».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Проект СГК по модернизации Южной тепловой станции в Рубцовске

Законодательство об этом способе регулирования тарифов принято только сейчас, но, чтобы оно заработало, законодателям еще необходимо разработать и принять дополнительные нормативные акты на этот счет. Поэтому гарантией возврата инвестиций оказалось только «честное слово». Но СГК рискнула.

«Во-первых, мы находимся в давних и конструктивных отношениях с руководством Алтайского края. И была очень настоятельная просьба заняться этим городом. Во-вторых — здесь шла речь о жизни и здоровье граждан — не больше и не меньше. Ни о комфорте, ни о дополнительных выгодах, а о таких простых вещах — будет тепло или нет. И поэтому вариантов других не было. Обещали под честное слово, что мы получим «альтернативную котельную», мы и зашли в этот проект. Потому что деваться было некуда», — подтвердил Михаил Кузнецов.

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Кстати, аналогичная проблема, по его оценке, скоро может обостриться и в Новокузнецке. «Скоро и там глобально встанет вопрос о реконструкции по типу Рубцовска. Чем раньше он встанет — тем менее болезненным он будет для людей. Мы всегда готовы прийти на помощь, если нам будут предложены разумные условия. Поймите, мы рассчитываем на окупаемость 12 лет. Это абсолютно не хамские цифры. Это очень долго. Мы не хотим быстро получить деньги и убежать. Мы готовы терпеть. Мы готовы работать и получить прибыль от этих проектов, когда, скажем так, жизнь сильно поменяется. Поэтому и хотим получения серьезных гарантий. Если будут условия, даже в тех городах, где нас сегодня нет, мы будем рассматривать такие предложения и, возможно, принимать участие. Почему нет? Опыт есть, силы есть, умеем делать», — подчеркнул генеральный директор СГК Михаил Кузнецов, отвечая на вопрос о перспективах реализации новых социальных проектов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Проект СГК по модернизации Южной тепловой станции в Рубцовске

«То что наша компания делает в Рубцовске, не очень похоже на то, что мы чем-то таким больно выгодным здесь занимались. Поэтому если ищутся какие-то особые прелести, которые мы в этом занятии приобрели, то, наверное, здесь найти тяжело», — добавил основной акционер энергохолдинга Андрей Мельниченко. По его признанию, компании хотелось бы заниматься «не какой-то кризисной деятельностью в непредсказуемой обстановке».

«Хочется все-таки работать спокойно, планово, от этого будет только всем лучше. Потому что такая ситуация, как в Рубцовске, где допущен полный развал, полная беда. Потом кто-то должен приходить разгребать, да еще объяснять всем, что ты не занимаешься чем-то особо прибыльным, занимаешься потому, что альтернативы, к сожалению, нет», — подчеркнул он.

Тем, потребителям, которые опасаются существенного увеличения теплового тарифа, в СГК советуют опасаться доведенного до почти полного износа состояния хозяйства.

«Когда оно доведено так же, как в Рубцовске, тариф рано или поздно вырастет», — подчеркнул Андрей Мельниченко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Проект СГК по модернизации Южной тепловой станции в Рубцовске

«Разговор о том, что альтернативная котельная сопровождается ростом тарифа, — это просто боязнь нового И на самом деле рост тарифа обусловлен только одним — в каком состоянии железо. Если оно поганое и тариф не повышается, то в будущем он пригнет сильнее. Вот, собственно, и все. А если железо хорошее, альтернативная котельная или другие методы регулирования — они не приведут к росту», — привел довод Михаил Кузнецов.

Он также напомнил, что чем раньше проблему начнешь решать, тем менее затратной она будет для всех.

«Сейчас мы делаем работу авральными методами, которую обычно осуществляют за 2−3 года. Деваться некуда», — отметил генеральный директор СГК.

Между тем в Барнауле, по его информации, можно обойтись значительно меньшим повышением тарифов. «По формуле инфляция +1% мы готовы восстановить все сети, чтобы там не было фонтанов. Готовы закрыть котельные, которые сегодня испытывают какие-то проблемы. И кого-то серьезного роста тарифов там совершенно не нужно. На сегодняшний день у нас пакет предложений по инвестициям в Барнауле около 3 миллиардов, и если будут гарантии инвестиций, мы с удовольствием там поработаем», — поделился планами Михаил Кузнецов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Проект СГК по модернизации Южной тепловой станции в Рубцовске

С «железным аргументом» сложно спорить. Особенно после того, что журналисты увидели в Рубцовске.

«Если у вас ограниченное количество денег — а когда мы говорим о тарифе, который платят граждане, то количество денег всегда ограничено — лучше это количество денег потратить на один объект и сделать его по-человечески, по уму хорошо. И тогда он будет обладать необходимым запасом прочности. Если вы попытаетесь зарезервировать два объекта, чтобы «мелким слоем размазать масло по этому хлебушку», то получится не очень хорошо, и совершенно точно запаса прочности тогда не будет, что вы все наверняка могли наблюдать, если были на Рубцовской ТЭЦ», — заметил Михаил Кузнецов. В завершение встречи он заверил, чт СГК в Алтайский край пришла «всерьёз и надолго» и намерена завершит начатое до конца.

Напомним, этот этап проекта будет реализован в ближайшие месяцы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения. Инвестиции СГК необходимы для переоснащения Южной тепловой станции (котлы, топливоподача, турбина и пульт управления), а также для перекладки и строительства значительного объема трубопроводов. В результате город и рубцовчане получат обновленные тепловые мощности и сетевую инфраструктуру, которые останутся в их собственности. Ничего подобного в России еще не реализовывали.