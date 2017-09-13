«Как мы раньше жили?»: уникальный проект СГК заработал в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 09:29 — REGNUM Сибирская генерирующая компания запустила в эксплуатацию долгожданную перемычку, объединившую две тепловые станции Рубцовска в единый контур. Работы по прокладке теплосетей велись несколько месяцев и потребовали существенных сил и вложений. Ещё большие деньги вложены в оборудование Южной тепловой станции (ЮТС). До конца года к 5 существующим там добавятся два новых угольных водогрейных котла, обеспечив таким образом, проектную мощность в 327 Гкл. в час.

Работы по техническому перевооружению ведутся круглосуточно. Ещё летом прошлого года Советское наследие рубцовской теплоэнергетики, установленное на ЮТС в 60−70-х годах представляло собой жалкое зрелище. «Сказать, что, трубы, которые мы перекладывали, были ветхими — ничего не сказать. «Как мы раньше жили?» — говорили горожане при виде того, что мы подняли из-под земли. Было более чем очевидно, что город рисковал остаться без надежного теплоснабжения зимой», — пояснил главный инженер Александр Бондарь.

Немало усилий и нестандартных инженерных решений пришлось приложить, чтобы уместить новое оборудование под крышей старого здания. Журналисты сегодня сами могли оценить масштаб преобразований и посмотреть на работу оборудования.

«Котлы запущены в работу, началось заполнение теплоносителя по единому контуру. Сегодня горячую роду горожане получают от единого теплоисточника — ЮТС», — пояснил главный инженер. Беспроблемным, по его словам, будет и отопление. Уже сейчас на теплостанции создан достаточно большой запас топлива.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который реализует СГК в третьем по величине городе Алтайского края считается уникальным. Компания вкладывает порядка 2 миллиардов рублей инвестиций в реконструкцию теплового хозяйства. При этом срок его окупаемости составляет более 10 лет. Пойти на такой шаг энергетики решились после предложения краевых властей, которые уже имели возможность оценить работу компании в Барнауле и наделить её статусом социально ответственного работодателя. Все работы СГК ведутся в рамках концессии.