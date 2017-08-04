Около десяти лет назад один из лидеров Народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» Валерий Подъячий, всю свою политическую карьеру боровшийся за воссоединение полуострова с Родиной, был осуждён украинским судом «за сепаратизм и угрозу государственной безопасности Украины. Рядовой учитель математики подался в политику, поскольку не мог мириться с бредом и несправедливостью насильственной украинизации полуострова, и своего он добился — Крым вернулся в Россию, однако… До сих пор педагог с 20-летним стажем не может трудоустроиться на любую работу, потому что новые власти не торопятся его реабилитировать — 2 августа 2017 года Киевский районный суд Симферополя оставил украинскую судимость Подъячего в силе. Следуя этой, противоречащей здравому смыслу, логике получается, что и другие официальные герои «Крымской весны» вместе с крымчанами, голосовавшими на референдуме в 2014 году, тоже преступники — не правда ли?

Аполлинарий Васнецов. Чаша моря. 1924—1925

— Все началось с так называемой «оранжевой революции» в конце 2004 года. Явно несправедливый проигрыш Виктора Януковича на президентских выборах, его отказ от защиты интересов избирателей юго-востока Украины заставили меня и моих соратников вернуться к крымско-российской идее, которую в Крыму пытались реализовать в первой половине девяностых, но это все закончилось разгромным поражением: развалом Республиканского движения Крыма, незаконным отстранением от власти первого президента Крыма Юрия Мешкова, ликвидацией суверенитета республики…

После этого в течение десяти лет никто не поднимал вопрос отделения от Украины — протесты жестко подавлялись властями, вплоть до уголовного преследовании — хотя было понятно, что только воссоединение полуострова с Россией решит все наши проблемы.

24 августа 2005 года, в День независимости Украины, в Севастополе на площади Нахимова на массовом митинге была провозглашена декларация о создании Народного фронта «Севастополь — Крым — Россия», целью которого являлось безоговорочное воссоединение Крыма и Севастополя с РФ правовым путем.

Ни до, ни после этого ни одна общественная организация полуострова не осмеливалась открыто бросить вызов бандеровскому государству и выступить за восстановление исторической справедливости. Это стало большой неожиданностью для украинских спецслужб, потому что они были уверены, что раз и навсегда задавили проявления «крымского сепаратизма». Так я и попал в политику.

С нами активно боролись бандеровское государство с его административным ресурсом и карательными органами, марионеточная власть крымской автономии и «профессиональные русские» — так называемые умеренные русско-культурные силы, которые ради своих интересов сдавали всех и вся. Будучи в блоке «За Януковича», они являлись врагами крымско-российской идеи, поэтому мы с самого начала решили с ними размежеваться. Они называли нас маргиналами — тех, кто стоял на позициях российской великодержавности и ратовал за соборность русских земель. Но все попытки разогнать движение «Севастополь — Крым — Россия» так и не увенчались успехом.

— Дело в том, что оно, в отличие от того же Курултая крымских татар, вовремя не обозначило четкой и ясной цели. К тому же на его разложение и окончательную деградацию были направлены мощный административный ресурс, госпропаганда и усилия украинских спецслужб. К этому приложили руку и так называемые умеренные русско-культурные силы. Подобные соглашатели никогда не оспаривали украинский статус полуострова, ведь это мешало их продвижению в органы власти ради решения своих сугубо меркантильных вопросов, а также их политическому бизнесу, связанному с «освоением» выделенных Москвой средств для поддержки российских соотечественников.

Но наша бескомпромиссная борьба в течение почти десяти лет вдохновляла жителей Крыма и не давала им окончательно упасть духом. Наши постоянные митинги, пикеты, выступления в прессе, а также судебные процессы по отмене украинской конституции Автономной Республики Крым и бандеровское судилище над фронтовиками по нашумевшему делу о «сепаратизме» — были лучшей агитацией за российский Крым. Результаты референдума 16 марта 2014 года, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией, — это, прежде всего, итог многолетней работы фронта «Севастополь — Крым — Россия».

— При Януковиче СБУ в Крыму проводила наиболее массовые политические репрессии против русских организаций и их лидеров. Я перечислю только самые резонансные дела: осуждение за сепаратизм активистов нашего фронта; незаконная депортация в июле 2011 года первого крымского президента Юрия Мешкова; незаконная депортация в сентябре 2011 года казачьего атамана Виталия Храмова; незаконная депортация в октябре 2013 года антифашиста и правозащитника Марка Бен Наима; многолетнее уголовное преследование якобы за разжигание межнациональной розни севастопольского общественника Владимира Тюнина. При Януковиче не прекращался уголовный процесс над защитниками Графской пристани. Меня и моего соратника, председателя Русской общины Евпатории Семена Клюева осудили, но посадить не решились, потому что Партия регионов продолжала заигрывать с пророссийским электоратом. Язык не поворачивается говорить, что при их власти наступило какое-то послабление.

— Приговором Апелляционного суда АРК я и мой соратник, председатель Русской общины Евпатории Семен Клюев, были осуждены по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» на три года лишения свободы. СБУ обвинила нас после пресс-конференции 21 января 2008 года, на которой был оглашен пресс-релиз, где говорилось: «Для того чтобы предотвратить драматические для жителей полуострова события, крымский парламент незамедлительно должен имплементировать результаты референдума 20 января 1991 года, для чего отменить Конституцию АРК 1998 года как противоречащую волеизъявлению крымского народа и принять Декларацию о воссоединении Крыма с Россией. Затем объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией РФ, а также убрать оккупационную символику со здания Верховного Совета Крыма и обязать все местные органы власти в Крыму и другие подведомственные им учреждения вывесить государственные флаги России». Самое интересно, что этот приговор до сих пор не отменен, и мы считаемся судимыми и в настоящее время.

— Есть незначительные подвижки. На данный момент законопроект о реабилитации находится на рассмотрении в Госдуме. Когда он будет принят — судить не берусь, но в том, что рано или поздно борцов за российский Крым оправдают, я не сомневаюсь. Россия должна реабилитировать тех, кто на протяжении многих лет добивался восстановления исторической справедливости и боролся за воссоединение. Тем более Россия в начале 90-х годов прошлого столетия подтвердила свой суверенитет над полуостровом — Верховный Совет Российской Федерации 21 мая 1992 года принял Постановление № 2809−1 «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 г.».

Этим правовым актом Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» как принятое с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры было признано не имевшим юридической силы с момента принятия. Верховный Совет Российской Федерации принял также и Постановление № 5359−1 от 9 июля 1993 года «О статусе города Севастополя». Этим правовым актом был подтвержден российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года. Документы эти органами государственной власти России не отменялись, так что Народный фронт «Севастополь — Крым — Россия» де-факто защищал территориальную целостность Российской Федерации и её суверенитет.

— Ничего не было. Единственный момент — осенью 2008 года я подал два иска в украинские суды с требованием возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию Российской Федерации и отмены украинской конституции полуострова. Административный иск к руководству парламента Крыма с требованием вернуть Крым России и отменить Конституцию АРК от 21 октября 1998 года, закрепившую украинский статус полуострова (т.н. «конституцию Грача»), очевидно, переполнил чашу терпения официального Киева, который и инициировал против меня уголовное дело, о котором я уже говорил. Судебные заседания по административному иску об отмене украинской конституции Крыма продолжались почти пять лет. Суд первой инстанции постоянно отказывался рассматривать иск до тех пор, пока Высший административный суд Украины не признал, что Конституцию АРК 1998 года можно отменять в обычном суде.

Только такие контакты у нас были с представителями крымской власти. На другие контакты мы не шли, потому что, давайте говорить честно, все руководители крымской автономии после Юрия Александровича Мешкова — первого и последнего (с 1994 по 1995 год, — прим. ИА REGNUM ) президента республики — пособники оккупационного режима и коллаборационисты.

— Во-первых, у него не хватило опыта. Во-вторых, он перестал опираться на свою команду, которая привела его к власти. Но главное не в этом: судьба тогдашней республики была предопределена, потому что позиция руководства России была не такой, как весной 2014 года. Поэтому Киев с помощью своих спецслужб легко и подавил протест в Крыму.

— Очень негативно. Например, генеральный консул Российской Федерации в Крыму Владимир Андреев был самым настоящим предателем и изменником Родины, потому что открыто сдавал своих сограждан украинским спецслужбам.

— Да. Он формировал эти черные списки и постоянно обливал грязью лидеров патриотических русских организаций, которые ратовали за воссоединение Крыма с Россией. Он поддержал осуждение на тот момент гражданина Российской Федерации Семена Клюева, он поддержал депортацию гражданина РФ Юрия Мешкова. Андреев — единственный в своем роде, другие дипломаты в Крыму до такой низости не доходили. В целом политику МИД России на украинском направлении за минувшие двадцать лет кроме как абсолютно провальной назвать нельзя. Надо было работать не с провластными структурами, не с украинской властью, а с настоящими патриотическими русскими организациями. Эти ошибки в конечном итоге и привели вначале к «оранжевому» перевороту, а потом и к свержению Януковича. Но, как говорится, нет худа без добра, потому что вновь возник и наконец-то благополучно разрешился крымский вопрос.

— Мы давно к этому готовились. «Крымская весна» началась еще в декабре 2013 года. В одном из эфиров оппозиционного Януковичу телеканала я предложил подумать о вариантах перехода полуострова под юрисдикцию Российской Федерации и призвал Юрия Мешкова инициировать общекрымский круглый стол о дальнейших путях развития полуострова и возможном изменении его политико-правового статуса в связи с острейшим политическим кризисом на Украине.

Мешков тут же откликнулся и заявил, что Украина вступила в полосу саморазрушения и даже федерализация уже не спасет это государство. В конце января, когда проукраинская власть в Крыму всеми силами пыталась сохранить украинскую государственность, мы провели в Доме профсоюзов первый раунд этого мероприятия.

7 февраля в Симферополе прошла Ассамблея народов Крыма — третий за всю историю существования полуострова форум проживающих на его территории народов. Представители национальных общин и организаций обсуждали дальнейшую судьбу Крыма в условиях необандеровского путча в Киеве. Ассамблея потребовала от местных властей восстановления конституционных основ государственности Республики Крым. Было заявлено о возможности проведения референдума о государственно-правовой идентификации Крыма и даже о его самостоятельном вступлении в Таможенный союз. На встречу были приглашены и представители власти, однако руководители всех трех ее ветвей форум проигнорировали.

12 февраля состоялся второй раунд Общекрымского круглого стола. Призывая к переговорам по вступлению Крыма в Таможенный союз, его участники отметили, что предметом переговоров может стать согласие стран ТС выступить в качестве гарантов политико-правового статуса Республики Крым на основе восстановления ее Конституции от 6 мая 1992 года и реализации результатов общекрымского референдума от 20 января 1991 года. К спикеру крымского парламента Владимиру Константинову было направлено соответствующее обращение, однако ответа так и не последовало, впрочем, как и на обращение после первого раунда круглого стола.

— Тогда руководство Крыма и не помышляло о выходе из состава Украины, а было занято сохранением целостности украинского государства и своих мест в крымско-украинской политической иерархии.

Когда 21 февраля свергли Януковича, крымская власть вообще растерялась, показав полную неспособность контролировать ситуацию на полуострове, а уж тем более возглавить народное сопротивление. От Верховного Совета Крыма ждали решительных действий, а депутаты не знали, что делать. Шесть дней они не могли прийти в себя, проводя бестолковые заседания президиума, на которых максимум что могли себе позволить его члены — «резко осудить действия киевской хунты». Это говорит о трусости и продажности власти. Пророссийские активисты и рядовые крымчане, инициировавшие бессрочную акцию протеста, почти неделю требовали от депутатов немедленно собраться и ввести в действие Конституцию Республики Крым от 6 мая 1992 года, позволяющую провести референдум о самоопределении. Но тогдашнее руководство Крыма так и не смогло созвать для этого сессию. Только когда 27 февраля здесь появились «вежливые люди», процесс пошел. Но все прекрасно понимают, что это уже не был сценарий крымской власти и им не позволили в очередной раз предать крымчан.

— Главная ошибка Кремля в том, что после воссоединения ставка была сделана на старую украинскую власть. Это сейчас понимают и в Москве, но не знают, что с ними дальше делать. У руля Крыма нужны либо настоящие патриоты, либо московская команда профессионалов, потому что спустя три с половиной года жизни в России крымчане так и не почувствовали по-настоящему: что значит жить в такой великой стране. Думаю, все это будет решено в ближайшей перспективе. В целом, несмотря на то, что я до сих пор не восстановлен в правах из-за украинской судимости за «сепаратизм» и оказался поэтому в незавидной ситуации, в связи с постоянными проблемами при устройстве на работу, я доволен. Главная цель движения «Севастополь — Крым — Россия» выполнена, а моя личная судьба — дело десятое.

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