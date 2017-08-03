Крымская фемида на стороне Украины против патриотов России

Симферополь, , 17:24 — REGNUM Невозможно считать завершённым процесс воссоединения Крыма с Россией, пока не реабилитированы репрессированные по политическим мотивам граждане, боровшиеся за это в украинский период полуострова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил помощник депутата Госдумы, председатель межрегионального профсоюза «Дело» Сергей Туманов, комментируя скандальное решение Киевского районного суда Симферополя, согласно которому крымчанин Валерий Подъячий до сих пор не имеет права работать преподавателем в школе из-за «преступления против национальной безопасности Украины».

«Такие же призывы озвучивали современные руководители Крыма Сергей Аксёнов и Владимир Константинов в марте 2014 года, и именно им следовали крымчане, голосуя на референдуме за воссоединение с РФ. Решение о полной реабилитации Валерия Подъячего, теперь уже покойного Семёна Клюева и ряда других патриотов России должно было быть принято в числе первых. А уж потом следовало бы награждать медалями и орденами тех, кто к реальной борьбе за воссоединение не имел никакого отношения. Это позор, который длится уже четвёртый год нахождения Крыма и Севастополя в составе РФ», — отметил Сергей Туманов.

По его словам, для крымского руководства было бы правильно, не дожидаясь принятия Госдумой РФ поправок в закон «О реабилитации жертв политических репрессий», обратиться к президенту РФс прошением о полной реабилитации политрепрессированных Украиной крымчан, ходатайствовать о вручении им наград и содействовать в трудоустройстве по профессии. При этом абсурдность ситуации подчёркивает тот факт, что продвижением проекта о внесении изменений в этот федеральный закон занимается депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, а не крымские представители парламента страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, крымские активисты Валерий Подъячий и его соратник Семён Клюев, выступавшие в украинский период Крыма за возвращение полуострова в Россию, были осуждены условно за «нарушение территориальной целостности Украины».

Когда полуостров вернулся в состав РФ, украинская судимость Подъячего осталась в силе из-за чего он не может работать по специальности — преподавателем математики и информатики. Госдума РФ до сих пор не приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий в Крыму.

Семён Клюев умер с клеймом уголовника в конце января 2017 года.