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100 дней правительства Карапетяна: Армения продолжит жить в долг

Экономика
Пользователи социальных сетей после заседания парламента даже предположили, что увеличение госдолга на внушительные для Армении $180 млн не случайно совпало со 100 днями работы правительства. «Тем самым правительство дает понять, что на него рассчитывать не надо», — пишет пользователей Фейсбука
Серж Саргсян и Карен Карапетян Серж Саргсян и Карен Карапетян

Ереван, 22 Декабря 2016, 21:58 — REGNUM  Успехи нового правительства оцениваются через 100 дней, так как, по мнению экономистов, этого срока достаточно, чтобы создать положительную динамику, запустить так сказать «необратимые» процессы, принять решения, которые могут привести к положительной долгосрочной динамике.

Назначения Карена Карапетяна на должность вызвало у некоторых граждан Армении надежду, что ему, не связанному с властью Сержа Саргсяна «кровными узами», удастся вывести экономику Армении из безнадежного состояния.

К позитивным шагам правительства можно отнести незначительное, но все же понижение тарифов на газ и электроэнергию. Хотя следует тут же оговорится, что тарифы на газ были снижены по большей части не благодаря правительству, а доброй воли «Газпорма», который взял на себя все возможные издержки, так как внятных экономических обоснований понижения тарифов так и не было представлено.

Положительно можно оценить и увольнение некоторых долгожителей предыдущих правительств, но как оказалось, от новых министров, как и от их предшественников мало что зависит. Они, как и сам Карапетян даже не смогли избежать пополнения рядов правящей Республиканской партии Армении, после чего их положительный имидж, по признанию самого Карапетяна, пошел на спад.

Обещанная борьба с монополиями провалилась даже не начавшись. Справедливости ради отметим, что Карапетян обещал бороться с монополиями не на прямую, а создать равные условия для всех бизнесменов. Однако оказалось, что некоторые бизнесмены все же равнее равных.

Самым позорным оказалось заявление таможенной службы о том, как доблестные стражи границы предотвратили избиение со стороны конкурентов предпринимателя, который попытался импортировать в страну немножко бананов. Правда, уголовное дело так и не завели, а о намерении предпринимателя продолжить импортировать тропические фрукты больше не сообщалось.

Но ведомство на этом не ограничилось и на всю страну заявило, что благодаря их действиям в магазинах цена на бананы снизилась аж на 200 драмов или на 25%. Однако простому обывателю так и не посчастливилось увидеть это своими глазами.

Ну, а точку на все надежды поставило сегодняшнее внеочередное заседание армянского парламента, которое было срочно созвано для того, чтобы рассмотреть три новых кредитных соглашения, которые увеличат внешний долг страны на $180 млн.

Но самое печальное, что представлявший соглашения в парламенте заместитель министра финансов Армен Айрапетян признал, что большая часть денег пойдет на покрытие дефицита бюджета, хоть и отметил, что «каждый из нас и как член правительства, и как гражданин обеспокоен повышением этого долга».

После этого выяснилось, что обслуживание внешнего долга стало 3-ей по величине расходной статьей госбюджета после социальной и оборонной, а в 2017 году на выплату внешнего госдолга уйдет 8,8% расходов бюджета.

Из всего этого депутаты сделали справедливый вывод, что, представляя кредитные документы для того, чтобы залатать дыры в бюджете, правительство не имеет стратегии на будущее и решает сиюминутные проблемы, и тем самым ничем не отличается от предыдущего правительства.

Пользователи социальных сетей после заседания парламента даже предположили, что увеличение госдолга на внушительные для Армении $180 млн не случайно совпало со 100 днями работы правительства. «Тем самым правительство дает понять, что на него рассчитывать не надо», — пишет один из пользователей Фейсбука.

regnum author Ереванское бюро ИА REGNUM
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