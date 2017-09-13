10 сентября в Брянском одномандатном округе №77 состоялись довыборы депутата Госдумы. Победу на них одержал представитель ЛДПР Борис Пайкин, которого до выборов в регионе почти не знали. За него свои голоса отдали более 52% избирателей, пришедших на участки. Наблюдатели отмечают, что кампания и день выборов прошли спокойно. Проигравшие кандидаты заявляют, что в регионе активно использовался административный ресурс, а также были вбросы бюллетеней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Инкогнито из Петербурга

Борис Пайкин родился в Санкт-Петербурге. Он окончил Санкт-Петербургский технологический институт сервиса и Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома Брянской области, основное место работы представителя ЛДПР — ООО «ТРК «Порт Находка». Занимаемая должность — управляющий партнер. На сайте регионального избиркома также указано, что Борис Пайкин проживает в Брянске.

В декларации о доходах, опубликованной на сайте областного избиркома, доход Бориса Пайкина за год не указан. Говорится только, что он владеет двумя земельными участками в Санкт-Петербурге и Московской области (2,8 тыс. кв. м и 10,2 тыс. кв. м), квартирой в Краснодарском крае и дачей в Санкт-Петербурге. Также он имеет долю в 33% в ООО «Труд». На его счетах в банках находится всего 9,7 млн рублей.

Bragazeta.ru Борис Пайкин

По данным СМИ, ранее Борис Пайкин был генеральным директором ООО «Газпром социнвест», которое занималось, в том числе, строительством объектов в Сочи перед Олимпиадой-2014. Кроме того, он — совладелец «Форт Групп» — девелоперской группы, которая специализируется на строительстве и управлении торговыми и деловыми центрами в Санкт-Петербурге. В 2016 году, по данным издания «Деловой Петербург», Борис Пайкин был на 44 месте в списке самых богатых жителей города. Его состояние оценивалось в 23,1 млрд рублей.

В 2016 году Борис Пайкин пытался стать депутатом Госдумы. Он баллотировался по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, но не смог выиграть выборы. Несмотря на то, что его предвыборная кампания была, по оценкам наблюдателей, самой дорогой среди одномандатников Санкт-Петербурга, Борису Пайкину тогда удалось набрать только 16,9% голосов. Кроме того, по оценкам экспертов, Пайкин финансировал большую часть кампании ЛДПР в городе.

Но после проигрыша Пайкин, по всей видимости, не оставил идеи стать депутатом Госдумы — и возможность вскоре представилась, после отказа от мандата депутата от Брянской области. Его не остановил тот факт, что до выборов там его фамилии даже не слышали. Да и сам он, видимо, плохо представлял, что это за регион. К примеру, в блиц-интервью, которое он дал в июле 2017 года порталу «47News» из Ленинградской области, он говорит, что не знает, какой символ у Брянска, а среди проблем называет те, которые у всех на слуху, — дороги, обманутые дольщики, мусор. Да и вообще, регион «мало чем отличается от любого другого уголка России».

Без сильного соперника

Довыборы в Госдуму были назначены после того, как от мандата отказался депутат от «Единой России» Владимир Жутенков. Официальной причиной такого решения стало его желание вернуться в бизнес — до прихода в Госдуму Жутенков работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств Брянской области.

Фото с сайта Правительства Брянской области Владимир Жутенков

Изначально «Единая Россия» планировала выдвинуть своего кандидата в округе. Сразу же было заявлено, что будут проведены праймериз, потенциальным кандидатам даже предложили подавать документы. Эксперты сообщали о том, что «ЕР» может выдвинуть журналиста, бывшего члена парламента, а ныне — советника директора Росгвардии Александра Хинштейна. Но в последний момент было решено, что праймериз, а следовательно, и кандидата, — не будет.

«Было принято решение не проводить процедуру внутрипартийного голосования, при котором кандидатуру определил бы региональный политсовет партии. Ведь такое предварительное голосование, вероятно, не выразило бы волю жителей Брянщины. Поэтому по итогам консультаций с генеральным советом, с председателем партии Дмитрием Медведевым предлагается не выдвигать кандидата от «Единой России» на довыборах по Брянскому одномандатному округу», — сообщили тогда в «ЕР».

Чуть позже стало известно, что от ЛДПР в округе будет баллотироваться Борис Пайкин.

Стоит отметить, что само по себе решение не выдвигать кандидата по округу зачастую может означать желание помочь другому кандидату. К примеру, подобная ситуация сложилась в 2016 году в Воронежской области, где «ЕР» решила не выдвигать представителя по одному из округов, в котором баллотировался председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, избавив его таким образом от сильного соперника.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Но между тем выборы в округе формально можно назвать конкурентными — всего здесь баллотировались девять кандидатов. Помимо Бориса Пайкина, депутатом Госдумы хотели стать Александр Куприянов (КПРФ), а также представитель «Партии роста» Сергей Горелов, кандидат от «Родины» Николай Алексеенко, представитель «Коммунистов России» Сергей Малинкович, Константин Касаминский («Патриоты России»), Ольга Махотина («Яблоко»), Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Сергей Курденко от «Справедливой России».

Претензии противников

Во время предвыборной кампании в адрес кандидата от ЛДПР не единожды звучали обвинения в применении административного ресурса. Так, об использовании админресурса заявляли Ольга Махотина, Сергей Малинкович и Александр Куприянов. Последний даже пытался снять Бориса Пайкина с выборов. В иске, который был подан в Брянский областной суд, говорилось о том, что Бориса Пайкина приглашают на мероприятия с участием не только местных чиновников, но и представителей областного правительства. Кроме того, Александр Куприянов настаивал на том, что в Карачевском районе кандидат пытался подкупить избирателей. Такой вывод коммунист сделал после открытия спортивной площадки, на котором местные чиновники якобы поблагодарили Пайкина за подарок.

Однако облсуд решил, что все претензии коммуниста не имеют под собой основания. Регистрация Пайкина в качестве кандидата отменена не была. Александр Куприянов решил обжаловать решение в Верховном суде, но и там не добился успеха.

Сам же Борис Пайкин заявлял, что ничего не знает о каких-либо договоренностях ЛДПР и администрации президента об его участии в выборах.

«Вся моя работа показывает, что мы не зависим от админресурса. Я сам без технологов разработал план кампании, сам езжу на встречи с избирателями, провожу по пять-шесть встреч в день и посетил более 30 предприятий», — говорил либерал-демократ «РБК».

Более того, Борис Пайкин уточнял, что несколько раз встречался с руководителем партии Владимиром Жириновским. Тот якобы просил кандидата подготовить серьезную кампанию.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В. Жириновский

Заявления о нарушениях поступали и в день голосования. Так, коммунисты заявили, что на одном из участков произошел вброс бюллетеней. По данным КПРФ, член участковой избирательной комиссии попыталась вбросить в урну две пачки бюллетеней. Одну опустить удалось, вторая — оказалась на полу. Полицейские, которые были вызваны на участок, посчитали документы: их оказалось шесть, все — в пользу Бориса Пайкина, все — с печатями и подписями. Все происходящее тогда на участке было снято на видео. Женщина, которая подозревалась в нарушении, даже не пыталась ничего отрицать, но и комментировать произошедшее не стала.

Между тем никакой реакции от избиркома на этот факт не последовало. Более того, 12 сентября на сайте был размещен пресс-релиз о пресс-конференции члена Совета Ассоциации «Гражданский контроль» Сергея Большакова. Он заявил, что кампания прошла ровно.

«Все отмечают, что не было ничего незаконного, ничего нервозного, никаких скандалов. Оценка такова — кампания прошла очень спокойно, грамотно все было организовано. Я считаю эту кампанию совершенно прозрачной», — сказал наблюдатель.

В итоге избирком признал выборы состоявшимися.

«Избирательная комиссия Брянской области (…) постановляет: признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Брянская область — Брянский одномандатный избирательный округ № 77 зарегистрированного кандидата Пайкина Бориса Романовича, получившего наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в постановлении избиркома.

Второе место на выборах занял представитель «Партии роста» Сергей Горелов (9,5%). Коммунист Александр Куприянов получил третье место с результатом 9,38% голосов.

При этом явка на выборах, между прочим, федерального значения составила всего 35,99% — в прошлом году в округе голосовать пришли более 57% избирателей. Правда, тогда наблюдатели и кандидаты заявляли о том, что комиссии целенаправленно завышали явку, вписывая в протоколы неправильные цифры. В этом году таких жалоб не было.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Число проголосовавших за Бориса Пайкина (52%) также оказалось меньше, чем у Владимира Жутенкова в прошлом году — тогда он набрал 57,2%. Но и результат других местных политиков в округе был выше. Так, второе место здесь занял представитель партии «Яблоко», тезка брянского губернатора Александр Богомаз. За него проголосовали 10,22%. На третьем месте был коммунист Константин Павлов (9,59%).

Сейчас Брянскую область в Госдуме представляют семь человек — без учета выбывшего Владимира Жутенкова. Из них родились и жили в Брянской области только двое — Валентина Миронова, которая выиграла выборы в одномандатном округе №78, и Валентин Суббот, прошедший по списку «Единой России». Остальные — уроженцы Калуги, Смоленска, Тулы и Санкт-Петербурга. Впрочем, петербуржцев теперь тоже двое — к избранному в 2016 году Николаю Валуеву присоединится Борис Пайкин.

Получается, что количество людей, которые знают проблемы Брянской области и могут по-настоящему представлять интересы региона в Госдуме, всё меньше и меньше, как и шансы местных политиков продвинуться дальше местных советов депутатов.

В брянской политической жизни (впрочем, это касается значительной части российских регионов) планомерное уничтожение конкуренции со стороны «партии власти» привело к тотальному кадровому дефициту. Сегодня региональные отделения партий ровным счетом ничего не могут противопоставить ставленникам Москвы. Даже КПРФ, которая вроде бы имела неплохие показатели в регионе, судя по прошлогодним выборам, делает ставку на скандального, но политически слабого игрока. Что остается остальным — непонятно.