На календаре 13 сентября, но событие, которое должно было свершиться ещё 1 сентября и которого ждали многие новосибирцы, не произошло даже ко дню сегодняшнему. Ещё 13 июля директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман объявил о своём решении уйти с должности. Тогда же стало известно, что исполняющим обязанности гендиректора театра станет главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.

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Своё решение Кехман тогда обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским. В своём уходе он просил винить ведущиеся против него дела о банкротстве. Об этом тогда же, в середине июля, сообщил сам Мединский. С новым руководителем Новосибирского оперного театра в Министерстве культуры РФ обещали определиться до 1 сентября.

Однако процедуру банкротства принадлежавшей Кехману «Группы JFC» по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти продлили до середины декабря. Об этом просили кредиторы, потому как не всех успели включить в реестр.

В то же время несколько СМИ уже сообщили, ссылаясь на министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова, что директор Оперного театра Владимир Кехман остаётся в отпуске, а решение о назначении нового главы учреждения отложено на неопределённый срок.

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Новосибирцы, которые ранее активно и публично радовались анонсированному увольнению Кехмана, конечно же, остались недовольны.

Координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер всё же уверена, что от увольнения из театра Кехману не уйти.

«Судебное заседание по признанию Кехмана банкротом было в очередной раз перенесено, поэтому законные основания для его отставки пока не вступили в силу, а работа любой бюрократической структуры строится на максимальном откладывании всего, что можно отложить. Однако он будет признан банкротом неизбежно, и это произойдёт скоро», — отметила она в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина и вовсе предположила, что у Кехмана есть покровитель, который каждый раз спасает его от увольнения.

«Возможно, у Кехмана очень сильный покровитель, с которым министерство культуры не хочет ссориться. Кто-то масштаба патриарха. Уж не знаю, чем Кехман может быть любезен такому человеку. Если будет давление через суд, то министерству культуры придётся что-то делать. Проблему можно решить только всё новыми и новыми исками к Кехману», — считает Каверзина.

Но если Кехман кому-то и «любезен», то уж точно не Новосибирскому театру оперы и балета, считает Светлана Каверзина.

«Наш театр деградировал с приходом Кехмана. Вместо собственных постановок — старьё из Михайловского. Театром министерство культуры решило пожертвовать», — подчеркнула она.

Сегодня Владимир Кехман уже не просто скандальный директор Новосибирского театра оперы и балета, одного из самых известных в Сибири и за ее пределами, сегодня Кехман — известная медийная личность. Самим своим приходом на эту должность он уже настроил значительную часть жителей Новосибирска против себя.

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Этот пост он занял весной 2015 года после увольнения Бориса Мездрича. Последний лишился своей должности из-за скандальной постановки оперы «Тангейзер», которая вызвала гнев местной православной общественности.

С новым руководителем Оперного театра у новосибирской общественности отношения как-то сразу не сложились. Однако Владимира Кехмана это нисколько не смутило: на первой же своей пресс-конференции он заявил, что не считает нужным прислушиваться к мнению новосибирцев.

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Такого новосибирцы не смогли пропустить и простить ему — за каждым шагом и решением Кехмана стали наблюдать. Но этот нисколько не мешало самому Кехману. Не мешало не только менять репертуар, но и сам памятник культуры, за что он получил не только очередной поток негатива со стороны общественности, но и внимание соответствующих надзорных органов.

После того как в ноябре 2015 года Новосибирский государственный академический театр оперы и балета был отремонтирован, представители общественности и некоторые архитекторы были повержены в шок проведенными ремонтными работами в федеральном памятнике культурного наследия.

Как выяснилось, многие работы проводились без разрешительной документации. Кехману было выдано предписание провести восстановительные работы к 1 сентября 2016 года. А за незаконные работы он был оштрафован — на 100 и 125 тысяч рублей. В мае 2016 года Владимир Кехман попытался изменить предмет охраны в театре, выведя из-под охраны часть интерьеров, но сделать это ему помешала всё та же возмущенная общественность. Через год, в мае 2017 года, руководство театра через сайт госзакупок начал искать подрядчика для проведения комплексного технического обследования и разработки научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры федерального значения. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

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И после того, как в июле Кехман заявил о своём уходе, многие новосибирцы вздохнули с облегчением. Но, как оказалось, радоваться было рано. Непредсказуемая в части своих поступков личность, Владимир Кехман подготовил для новосибирцев очередной сюрприз. Была ли это подготовленная и продуманная сцена или неожиданный поворот и для самого Кехмана — ответа пока не последовало. Только вот становится как-то даже скучно от всей этой суеты вокруг личности. Гораздо интереснее то, что личность эта по своему усмотрению вот так запросто провела незаконный несогласованный ремонт памятника архитектуры федерального значения и отделалась лишь небольшими штрафами.

Председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин и вовсе назвал Кехмана антибрендом.

«Для меня новости о Кехмане сравнимы с новостями об очередных питомцах Новосибирского зоопарка. Зоопарк стал медийным брендом Новосибирска, и потому наша пресса любую новую зверушку в нём выдает как событие. Кехман стал медийным антибрендом Новосибирска, и потому пресса его упоминает с той же унылой частотой, что и зверушек. И то и другое, впрочем, уже стало скучным», — сказал Яков Самохин.

В завершение хочется лишь напомнить, что здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета является крупнейшим в России театральным зданием. Театрн был построен к концу 1940 года, и официальное открытие было запланировано на 1 августа 1941 года. Планам этим помешала война. В военное время в здании театра хранились экспонаты многих эвакуированных из европейской части СССР музеев, в том числе Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Этнографического музея, дворцов‑музеев Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Севастополя, Твери, госколлекция скрипок из Большого театра.

Открытие Новосибирского театра в центре Новосибирска состоялось после Дня Победы — 12 мая 1945 года. Здание театра является одним из символов не только города Новосибирска, но и области.