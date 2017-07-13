Мединский подтвердил увольнение директора Новосибирского оперного театра

Новосибирск, , 17:35 — REGNUM

Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман обсудил свой уход с поста с министром культуры РФ Владимиром Мединским. В разговоре Кехман указал, что причина такого решение — ведущиеся против него дела о банкротстве. Об этом журналистам сообщил сам глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

«Формально, как вы знаете, у нас решения суда нет. Но Кехман сказал, чтобы не подрывать имидж министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, потом после отпуска с должности генерального директора он уходит», — цитируют «Известия» Мединского, который подчеркнул, что за время работы Владимира Кехмана доходы театра выросли почти в 1,5 раза, а после ремонта здания заполняемость зала увеличилась.

Кто сменит Владимира Кехмана на посту ещё не решено, Минкультуры сейчас рассматривает различные кандидатуры.

«Сегодня ожидается последнее заседание суда, после которого он не сможет занимать этот пост в любом случае, поэтому это событие — логичное продолжение истории, когда человек под уголовным делом, банкрот, который должен миллиарды, почему-то занимает руководящий пост. Театр дальше ждёт ещё один виток борьбы за культурное наследие, потому что руководство театра имеет открытое предписание вернуть облик театра к обозначенному в предмете охраны, и деньги на это придётся искать новому руководителю. Министр Мединский никуда не ушёл, а именно от него исходят все эти позорные инициативы — от отмены «Тангейзера» до уничтожения музея в Исаакиевском соборе. Следующим на выход должен быть именно он», — сказала ИА REGNUM координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 июля, стало известно, что директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман в скором времени покинет свой пост. Кехман решил уйти с поста генерального директора театра, не дожидаясь вердикта суда по делу о его личном банкротстве.

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Оперный театр в Новосибирске Владимир Кехман возглавил после ухода прежнего руководителя Бориса Мездрича, который был уволен после развернувшегося вокруг показа оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» скандала. Тогда в отношении Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное производство по статье об осквернении религиозной литературы, предметов религиозного почитания, символики и атрибутики. Позже дела были прекращены «за отсутствием состава административного правонарушения».

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Отметим, что вопрос об увольнении Кехмана звучал еще в сентябре 2016 года, когда министр культуры РФ Владимир Мединский приезжал с визитом в Новосибирск. Но решения тогда принято не было.

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Однако, новосибирская общественность всё это время припоминает Кехману ремонт театра, который был проведён ещё в ноябре 2015 года. Как выяснилось, многие работы проводились без разрешительной документации.

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Кехман был оштрафован за незаконные работы — на 100 и 125 тысяч рублей. И должен был восстановить федеральный памятник культурного наследия. В мае 2016 года Владимир Кехман попытался изменить предмет охраны в театре, выведя из-под охраны часть интерьеров, но общественность не дала этого сделать. В мае 2017 года НОВАТ через сайт госзакупок начал искать подрядчика для проведения комплексного технического обследования и разработки научно-проектной документации по сохранению памятника архитектуры. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года.

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В июле 2016 года Петербургский арбитраж признал Владимира Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Но Кехман ранее заявлял, что уйдет с поста директора театра только, если закон признает его неспособным занимать эту должность из-за банкротства