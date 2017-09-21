Нужна ли российская нефть миру, когда будет изучен континентальный шельф, какие месторождения стратегически важны для России и как влияют на процесс разработок антироссийские санкции? Принципиальные вопросы российской экономики обсудили представители министерств и первые лица «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла» 12 сентября в рамках 13-й международной конференции и выставки RAO/CIS Offshore 2017 в Санкт-Петербурге.

Обложка RAO . CIS Offshore. Труды RAO. CIS Offshore 2013

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, конференция началась с пленарного заседания «Реализация шельфовых проектов — драйвер промышленного и экономического развития» с участием руководителей профильных министерств и топ-менеджеров крупнейших энергетических компаний.

«Наша конференция своей историей и содержанием доказывает, что в вопросах освоения Арктики и континентального шельфа мы вступаем в принципиально новый этап, — открыл заседание Алексей Конторович, академик РАН, председатель Научного Совета РАН по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений. — 13 лет назад разработка шельфа казалось научной фантастикой. Сейчас об Арктике и ее освоении мы знаем не по догадкам, а основываемся на серьезной геологической базе, которую предстоит совершенствовать и дальше».

Эксперты отметили, что на российской части континентального шельфа находятся наибольшие в мире из неразведанных запасов углеводородов. На континентальном шельфе, по некоторым оценкам, хранится до четверти объема мировой добычи углеводородов, и в перспективе добывающая промышленность переместит акцент с суши на море. Арктический шельф России позволит компенсировать спад добычи, обеспечить значительную часть энергетических потребностей страны.

Минэнерго поддержит шельфовые проекты

Добыча нефти на шельфе Арктики в 2017 году составит 26 млн тонн, газа — 34 млрд кубометров. Такие прогнозы озвучил на пленарном заседании заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. По словам чиновника, рост объемов извлечения углеводородов по сравнению с показателями 2016 года составит 17% для нефти и 4% для газа.

В ближайшие годы основное внимание правительства и отрасли будет уделяться технологиям, об этом участникам заседания сообщил Кирилл Молодцов: «Мы заинтересованы в прорывных технологиях, от геологоразведки до транспортировки. Наработки существуют уже не первый год, но реальность требуют современных решений. Минэнерго и Минпромторг окажут поддержку проектам, связанным с разработкой морского и континентального шельфа, — теперь это драйвер развития».

На вопрос гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова о том, не нанесет ли повышенное внимание к шельфу ущерб другим отраслям добывающей промышленности, Молодцов ответил так:

«Добыча на суше — это не альтернатива шельфу, а вторая и третья возможности поддержать экономику страны. Поэтому, оказывая льготы морским разработкам, не забудем и о других запасах. И шельф, и такие запасы, как Баженовская свита, будут осваиваться. Может, еще что-нибудь придумаем».

Напомним, Баженовская свита в Западной Сибири — самое крупное месторождение сланцевой нефти в России, запасы которого, по разным оценкам, достигают от 600 млн до 174 млрд тонн сланцевой нефти. В настоящее время компания «Газпром нефть» реализует проект по изучению Баженовской свиты.

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Мораторий на выдачу лицензий по шельфу — есть ли польза?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Минприроды ввело временный мораторий на выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых на шельфе. На данный момент разработку нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе России ведут только две государственные компании: «Роснефть» и «Газпром», приступившие к работе до введения моратория.

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Решение приостановить выдачу лицензий способствует повышению экологической грамотности добывающих компаний, считает Евгений Киселев, замминистра природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального агентства по недропользованию.

«Выходить на серьезные работы на шельф, не имея экологически безопасных технологий, нельзя, поскольку разливы нефти в арктических широтах недопустимы, — добавил Евгений Киселев. — Надеемся, что компании используют этот тайм-аут должным образом, и нам не придется продлевать срок запрета, а, напротив, приступить к реализации проектов в ближайшие годы».

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«Газпром» выполняет экологические обязательства

Компания «Газпром», завершившая переезд из Москвы в Санкт-Петербург, видит в смене своего расположения пользу для развития арктического направления. «Это даст нам возможность объединить силы с научным и промышленным потенциалом города», — считает Валерий Голубев, зампредседателя правления ПАО «Газпром».

По словам Валерия Голубева, компания определяет три центра собственной добычи: сахалинский, сибирский и арктический, который играет первостепенную роль. «Газпром», имея 38 лицензий на разработку шельфа, является лидером по их количеству. Особый акцент в арктическом центре сделан на Приразломное месторождение в Печорском море, хранящее 70 млн тонн нефти. На стационарной платформе «Приразломная» в 2017 году показатели добычи составили до 2,6 млн тонн, в следующем году ожидается увеличение объемов до 3 млн тонн.

Андрей Патрушев, заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть», упомянул о соблюдении всех правил экологической безопасности при разработке Приразломного месторождения. Напомним, что сопротивление нефтедобыче на платформе «Приразломная» давно оказывает экологическая общественная организация Greenpeace, считая, что разработка может привести к разливу нефтепродуктов, тяжело устраняемых в арктических условиях.

«На платформе реализуется система нулевого сброса, — успокаивает борцов за экологию Андрей Патрушев. — Никаких посторонних жидкостей в воду не попадает, бытовые отходы отвозятся на берег и там утилизируются. Ежегодно проходят учения по ликвидации возможных разливов нефти. Руководство изначально поставило нам высокую планку по экобезопасности, и с тех пор мы ее не опускаем».

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«Лукойл» осваивает самые большие залежи нефти в России

Практическую деятельность по освоению шельфа ведет и ПАО «Лукойл». Илья Мандрик, вице-президент компании, рассказал о начавшейся в 2016 году разработке одного из крупнейших шельфовых месторождений нефти в России — месторождения им. В. Филановского в Каспийском море. Извлекаемые запасы нефти, согласно подсчетам, составят 129 млн тонн, газа — 30 млрд м3.

«В течение одного года работы мы вышли на уровень добычи больше 4 млн тонн в год, при этом каждая из трех скважин выполняет 3−4 тысячи тонн в сутки», — сообщил Илья Мандрик.

«Роснефть»: санкции только стимулируют наш прогресс

Андрей Шишкин, вице-президент ПАО «НК «Роснефть», назвал освоение Арктики задачей, превосходящей по степени важности освоение космоса, отметив, что помимо проектов по разработке месторождений и созданию технических средств «Роснефть» участвует в организации самых масштабных в мире экспедиций по изучению Арктики. Компания с 2016 года проводит попытки управлять движением айсбергов, угрожающих столкновением с ледяными платформами. По словам Андрея Шишкина, 10 сентября этого года специалисты смогли сдвинуть айсберг массой более миллиона тонн.

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Шишкин также оценил влияние западных антироссийских санкций на реализацию шельфовых проектов. «Здесь тоже работает парадоксальный принцип: с одной стороны, конкуренты хотят ограничить наши возможности, но теми же действиями стимулируют производство морских буровых платформ, танкеров, судов, газовозов и создание новых рабочих мест для граждан России».

Нужна ли российская нефть миру?

«Даже при сегодняшней цене на нефть Россия конкурентоспособна на энергетическом рынке», — считает Нильс Андреас Масви, вице-президент норвежской компании по оценке рисков DNV GL.

Нефть по-прежнему остается глобально важным топливом и предметом торговли. Нефтяные месторождения в российской Арктике оправдают себя, если затраты не будут превышать доходов от проданной нефти, однако пока экспертное сообщество не видит такой угрозы.

Международная конференция RAO/CIS Offshore впервые состоялась в 1993 году и сегодня является ключевой национальной площадкой для освещения актуальных проблем и принятия конкретных решений в сфере развития отечественной морской добычи нефти и газа, освоения континентального шельфа и Арктики.