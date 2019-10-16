Согласно информации американского издания Politico, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развития тактических ядерных вооружений малой мощности. Предполагается, что это оружие будет использовано для сдерживания России и КНДР. В целом такая инициатива встретила неоднозначную реакцию в американском экспертном сообществе, многие представители которого считают, что такой подход может понизить «красную черту» для реального применения ядерного оружия. Рассмотрим, о каком же вооружении может идти речь, и каковы могут быть последствия его разработки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подлечимся

Высокая точность и малая мощность: ядерное оружие с «человеческим лицом»?

Работы над новой, двенадцатой по счёту, модификацией основной американской ядерной авиабомбы B61 (базовая версия производилась с 1968 года) идут уже несколько лет и не являются новостью для специалистов. Этот боеприпас, получивший индекс B61−12, отличается от своих предшественников высокой точностью, которая достигается за счёт установки на бомбу управляющих поверхностей. В итоге обновлённая авиабомба стала обладать круговым вероятным отклонением (КВО) не более 30 метров, что позволяет использовать для поражения целей ядерный заряд заметно меньшей мощности — в зависимости от задачи она может выставляться в промежутке от 300 тонн до 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Такие возможности привели к тому, что в определённых кругах американских военных всерьёз стали обсуждать возможность применения B61−12 в рамках локальных конфликтов против неядерных стран. Аргументация основывается на том, что малая мощность (300 тонн тротила) и высокая точность не приведут к большим жертвам среди гражданского населения и ненужным разрушениям. Однако такая логика прямо противоречит имеющимся международным договорам и очень опасна с точки зрения разрушения имеющегося на сегодняшний день баланса сил в мире. Очевидно, что подобная концепция приведёт к ещё большему желанию неядерных стран пробиться в «ядерный клуб» и гарантированно обезопасить себя от атомной войны (хоть и «маломощной»). Далеко за примерами ходить не придётся — первым в очереди окажется тот же Иран. Несложно представить, насколько сложнее будет в следствие этого поддерживать устоявшиеся принципы международной безопасности.

Что же касается сдерживания России или КНДР — то с этой задачей новые авиабомбы вряд ли могут справиться. У России имеются огромные запасы самого разного тактического ядерного вооружения (однако детали в этой области засекречены), да и российская военная доктрина не предполагает применения ядерного оружия, помимо ситуаций, напрямую угрожающих существованию страны. КНДР же уже является обладателем ядерного оружия и средств его доставки. Через несколько же лет Северная Корея и вовсе сможет доставлять термоядерные боеголовки на североамериканский континент, что сделает попытки военной операции против Пхеньяна настоящей авантюрой.

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Другие ядерные боеприпасы малой мощности: повторение пройденного?

Помимо ядерных авиабомб, есть целый ряд другого тактического ядерного вооружения. При этом во времена Холодной войны атомные боевые части устанавливались на огромное количество самых разных носителей. Эти занимались как в СССР, так и в США. Тут были ядерные снаряды и мины для артиллерии, и безоткатное орудие M388DavyCrockett (мощность 10—20 тонн тротила, стрельба на дальность 2—4 км), и даже ядерные боевые части для зенитных управляемых ракет (для уничтожения целого соединения вражеской авиации). Всё это вооружение производили в тысячах и тысячах экземпляров, однако, к счастью, оно ни разу не применялось. Позже стала очевидна бессмысленность многих подобных концепций, а десятки тысяч единиц этого оружия легли тяжёлым бременем на экономику противостоящих стран. В итоге большая часть ядерного оружия малой мощности оказалась списана — уничтожена или складирована.

Фактически сейчас речь может пойти о воссоздании в обновлённом облике некоторых старых концепций. Это не потребует много времени или каких-то безумных финансовых затрат, однако и реального эффекта от этого не будет. Применение ядерного оружия против неядерной страны приведёт к крайне негативным последствиям и окончательному разрушению системы нераспространения ядерного оружия, а против ядерной страны его применять всё равно бессмысленно — очевидно, что ответ будет таким же ядерным (и не факт, что «маломощным»). Поэтому создание новых образцов маломощного и высокоточного ядерного оружия не имеет смысла, особенно на фоне того, что США предстоит инвестировать огромные средства на обновление своей стратегической ядерной триады, которая заметно устарела (особенно межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования). Эта задача намного актуальнее и действительно важна для американской армии, при этом она не наносит ущерба системе международной безопасности (да и интересам самих США).