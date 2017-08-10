Леонид Нерсисян, , 15:02 — REGNUM

Вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове достигла высочайших показателей за долгие годы. Президент США Дональд Трамп озвучил практически прямую угрозу нанести по КНДР ядерный удар, заявив об ответе на агрессивную риторику КНДР «огнем и яростью, которой мир никогда не видывал». Тема фактически была поддержана главой Пентагона Джемсом Мэтиссом, заявившем о «конце северокорейского режима и уничтожении народа страны». Фактически американское руководство перешло на риторику, характерную ранее для КНДР. Одновременно с этим, NBC News распространил информацию о том, что Пентагон подготовил план неядерного удара по 20 военным объектам (ракетные части и полигоны) Северной Кореи с помощью стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, базирующихся на острове Гуам. КНДР также не снижает градус противостояния, заявив о подготовке в срок до середины августа плана по пуску 4-х ракет средней дальности «Хвасон-12» в область, находящуюся в 30−40 км от острова Гуам, где располагается крупная военная база США.

Что же привело к такому обострению, и какой может стать новая война?

Изоляция — независимость — ядерное сдерживание

На первыйвзгляд, причиной обострения стали участившиеся пуски различных северокорейских ракет, в том числе и два удачных испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14». Но, надо сказать, что к этому КНДР во многом подтолкнули угрозы президента Дональда Трампа, озвученные в апреле 2017 года, одновременно вылившиеся в большое шоу с дислоцированием американских авианосцев у берегов Корейского полуострова.

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В целом же, политика изоляции Северной Кореи привела к прогнозируемым результатам — государство, уже многие годы потерявшая всякую зависимость от большинства развитых стран мира (вероятно, за исключением Китая), уже без всяких ограничений и ударными темпами развивает свои ракетные и ядерные силы. По данным американской разведки, опубликованным 8 августа 2017 года в Washington Post, КНДР уже производит ядерные боеголовки для своих ракет, а их общее количество может достигать 60. Конечно, слепая вера обнародованным данным американской разведки — большая глупость, но очень уверенное поведение КНДР может косвенно подтверждать эту информацию. Да и технологически, страна, создавшая МБР, должна быть вполне способна разработать ядерный заряд небольших габаритов.

В связи с этими новостями мы наблюдаем у американского руководства панику, так как ранее к угрозам КНДР о возможности серьезно ответить на внешнюю агрессию относились «сквозь пальцы». Теперь же Вашингтон находится в реальной дилемме: времени, чтобы попробовать нанести превентивный обезоруживающий удар по КНДР без риска для собственной страны всё меньше. За 4−5 лет КНДР сможет нарастить количество своих МБР и риски американского неядерного удара по Северной Корее станут слишком высоки. Ведь уже сейчас есть ненулевая вероятность, что несколько ракет средней и малой дальности могут успеть быть запущены по американским базам в Южной Корее, на Гуаме и в Японии. А возможность нанесения ядерного удар по материковой территории США и вовсе делает военную операцию против КНДР авантюрой.

Удар США по КНДР может привести к масштабной войне с миллионами жертв

Если представить, что США нанесут удар по КНДР согласно вышеуказанному плану Пентагона, ситуация будет развиваться по двум возможным путям. Первый путь — Северная Корея не станет военным методами отвечать на эту провокацию. Такой вариант развития событий наиболее выгоден США, которые покажут свою силу, а КНДР наоборот начнёт терять набранный вес, при этом к заявлениям руководства страны опять начнут относиться как к бреду сумасшедшего. Второй сценарий — КНДР выполнит свои обещания и нанесёт ответный удар всем, чем сможет. Здесь всё будет зависеть от того, насколько точными будут американские разведданные и ракетно-бомбовые удары. Если заметная часть ракетного потенциала КНДР переживёт первый американский удар, то можно реально ожидать ударов по Гуаму и базам США в Японии. В такой ситуации в боевых условиях сможет показать свою состоятельность или несостоятельность американская система противоракетной обороны. Если же ракеты средней дальности и МБР (если они существуют в боеготовом состоянии) будут уничтожены, то КНДР сможет ответить только массированным ракетным (с помощью множества мобильных ракет малой дальности и систем залпового огня) и артиллерийским ударом по Южной Корее и базам США в этой стране. Такая война станет настоящая «мясорубкой» и может привести к сотням тысяч и даже миллионам жертв, учитывая тот факт, что столица Южной Кореи — Сеул, находится лишь в 50 км от границы с Северной Кореи. При этом в арсенале КНДР имеется до 15 000 единиц ствольной артиллерии и до 5000 реактивных систем залпового огня.

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Несмотря на серьезное технологическое преимущество Южной Кореи и США, итоги такой войны будут непредсказуемы и точно не принесут ничего кроме разрушения и упадка Сеулу (не зря на пороге войны агрессивной риторики в южнокорейской прессе стало меньше). Ко всему прочему, непонятна реакция Китая при таком сценарии — страна вряд ли будет в восторге от идеи создания нового сателлита США прямо у своих границ.