Мутко о докладе Макларена: Нельзя признать то, чего не было

Москва, , 14:57 — REGNUM Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что результаты реализации дорожной карты Всемирного антидопингового агентства, необходимые для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в ближайшее время будут представлены Международному олимпийскому комитету и WADA.

Мутко отметил, что проделан определённый этап выполнения критериев этой дорожной карты, в результате чего РУСАДА получило право планирования и тестирования во взаимодействии с Британским антидопинговым агентством (UKAD).

«Дорожная карта WADA была актуализирована в связи с этим. В ней нет ничего нового, что могло бы вызвать какую-либо тревогу», — цитирует Мутко ТАСС.

Ранее 3 августа была опубликована вторая часть критериев WADA для восстановления РУСАДА, одним из которых является признание Министерством спорта РФ, Олимпийским комитетом России и РУСАДА результатов расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена.

В связи с этим Мутко напомнил позицию президента РФ Владимира Путина по поводу результатов расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«Никаких госпрограмм не было и быть не может, этого в России не было, и мы не будем признавать того, чего не было», — сказал чиновник, уточнив, что расследование сбоя антидопинговой организации и системы в целом идет без оценок.

Остальные пункты продолжают реализовываться. Также Мутко подчеркнул добросовестное взаимодействие всех российских спортивных структур с международными организациями.