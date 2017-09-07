В немецком языке можно создавать новые слова почти до бесконечности, обычно при этом соединяются вместе уже существующие понятия. Чтобы понять выборы в Германии 24 сентября, не лишним будет с ним ознакомиться.

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«Autoland (буквально, земля автомобилей). Автомобильная промышленность — экономический двигатель Германии. И Autolobby — политический двигатель Германии, как Уолл-стрит в США или Сити в Великобритании. У Autokartell (автомобильного картеля) Германии есть своя (вращающаяся) дверца в политику. Самый очевидный пример — Матиас Виссманн, президент торгового департамента автомобильной промышленности, бывший министр транспорта Христианско-демократической партии. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (известный как Сигги Поп) был представителем правительства в наблюдательном совете Volkswagen, а затем работал в консалтинговой фирме, которая консультировала компанию.

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Взятые под крыло правительства, автомобильные компании могли годами свободно распоряжаться своими выбросами, пока в 2015 году не грянул «Дизельгейт» (или der Abgasskandal). Autolobby также тормозит высокопрофессиональные немецкие технологии Energiewende — переход на альтернативные источники энергии и отход от ископаемого топлива. Германия сокращает выбросы только в том случае, если это не вредит автопроизводителям; также существует небольшое, но мощное угольное лобби Braunkohle, а также зеленые Fundis (фундаменталисты), которые настаивают на том, чтобы страна отказалась от своих ядерных реакторов.

Gutmensch (хороший человек). Слово в основном используется уничижительно, чтобы описать наивных левых, обнимающихся с самонадеянными мусульманами. Bahnhofsklatscher (буквально, хлопающие на станциях) и Gutmenschen стояли на вокзалах в сентябре 2015 года, аплодируя прибывающим беженцам. Сами Bahnhofsklatscher думают, что выражают новую немецкую Willkommenskultur (культуру гостеприимства).

Соперником племени Gutmenschen являются Wutbürger (разгневанные граждане). Gutmenschen и Wutbürger — примерный эквивалент «синих» демократов и «красных» республиканцев в США, но с меньшим риском гражданской войны. Старых вутбюргеров иногда называют еще Hassrentner (пенсионеры-ненавистники), хотя Wutbürger предпочитают называть себя besorgte Bürger (неравнодушные Граждане). Они ругают Gutmenschen за их гиперморальность и Genderwahn (заблуждения по поводу гендерных проблем).

Lügenpresse (лживая пресса) — одно из нескольких слов, которые используют нацисты и недавно возрожденный класс Wutbürger. Есть еще эпитет для политиков —Volksverräter (предатель людей), он может быть применен к любому из основных политических деятелей. Примечательно, что Фрауке Петри, лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland), столкнулась с трудностями, пытаясь возродить понятие völkisch — прилагательное, которое исторически ассоциируется с расовым определением немецкого народа или Volk.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Mutti (мамочка) — прозвище нынешнего и будущего канцлера Ангелы Меркель. После 12 лет на должности канцлера Меркель считается многими немцами почти членом семьи. Ее «фишки» известны всем. Raute — ромб, или «бриллиант» — это знак, который она делает руками, позируя для фотографий. Согласно теоретикам заговора, цитируемым таблоидом British Daily Express, «секретный знак» выдает ее членство в тайном обществе Иллюминатов. После войны немцы предпочитают канцлеров, которых они хорошо знают, желательно христианских демократов, также, желательно, не особо ярких: Конрад Аденауэр служил в течение 14 лет, а Гельмут Коль — 16.

У Меркель даже есть свой собственный глагол, merkeln — меркелить, что фактически означает не принимать решения, пускать все на самотек, что, собственно, и было ее стратегией во время еврокризиса. Например, его можно использовать так: «В ответ на приглашение на день рождения тещи он отмеркелился».

Меркелят не обязательно из-за трусости или нерешительности. Скорее, Меркель считает, что проблемы нужно решать по мере их поступления, и если ты не пытаешься их решить, они часто либо меняются, либо исчезают сами собой. Меркель игнорирует СМИ, которые требуют от нее решения уже на этой неделе, считая, что правительства должны думать на 20 лет вперед.

Когда Меркель принимает решение, она обычно называет его alternativlos — безальтернативным. На самом деле Меркель озвучивает свои alternativlos тогда, когда спокойно приходит к единственно разумному решению.

Putinversteher (те, кто понимает Путина). Это слово используется сардонически, чтобы описать немецких чиновников, которые объясняют, что российского президента неправильно понимают в Германии, и что он на самом деле важный партнер. В Германии старший Putinversteher — бывший канцлер Герхард Шредер, который теперь готов присоединиться к совету российской государственной нефтяной компании «Роснефть».

Schwarze Null (буквально черный или наведенный ноль) — это относится к политике правительства Германии, направленной на сбалансированный (нулевой) бюджет. После 44-летнего дефицита государство «нарисовало» три ноля подряд — с 2014 года. Это предмет гордости для Германии и огорчение для других европейских стран… Немецкое презрение к иностранным должникам выражено в таблоидной фразе Pleite-Griechen (буквально греколомство). Здесь еще важна особенность немецкой ментальности — ведь немецкое слово schuld означает как долг, так и чувство вины.

Umvolkung (грубо говоря, насильственное изменение этнического состава населения). Слово больше всего пугает вутбюргеров — они считают, что Меркель постепенно заменяет свой волк — (народ) мусульманами и другими Passdeutsche — пассдойче — немцами только по паспорту. Родственным словом является Volkstod — смерть народа», — пишет Financial Times.