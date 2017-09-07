Администрация президента США Дональда Трампа заняла жёсткую позицию в отношении Северной Кореи, которая провела шестое ядерное испытание. Трамп заявил, что США готовы пересмотреть торговые отношения с любой страной, которая ведёт торговлю с КНДР. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Северную Корею в том, что она «вымаливает подаяния на ведение войны». Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о готовности США нанести удар по КНДР в случае любой угрозы для Вашингтона или его союзников со стороны Пхеньяна. На фоне громких заявлений официальных представителей США заметно не хватало голоса государственного секретаря Рекса Тиллерсона, пишут Робби Грамер и Дан Де Люк в статье для The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что Тиллерсон направился в Техас, пострадавший от тропического шторма «Харви». В Государственном департаменте подтвердили информацию о том, что Тиллерсон дистанционно участвовал в заседании Совета национальной безопасности США. При этом пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт так и не прокомментировала заявление руководства КНДР о взрыве водородной бомбы.

Вместо Науэрт выступила постпред США при ООН Хейли, которая заявила, что для США пришло время «задействовать все возможные дипломатические средства, пока не стало слишком поздно».

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tvnewsbadge Никки Хейли

По мнению авторов статьи, аналогичную ситуацию можно увидеть, когда речь идёт не только о Северной Корее. Хейли делает заявления в отношении ядерной сделки с Ираном. 5 сентября она заявила, что у США есть основания полагать, что ядерная сделка с Ираном не соответствует интересам Вашингтона.

Для сравнения стоит напомнить о сообщениях, что этим летом Трамп выразил явное недовольство работой Тиллерсона, который не нашёл весомых аргументов для того, чтобы Трамп смог заявить о невыполнении Ираном условий ядерного соглашения. Согласно законодательству США, через каждые 90 дней Трамп должен подтверждать, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA). В следующий раз он должен провести данную сертификацию 15 октября 2017 года.

Растущий авторитет Хейли в рассмотрении актуальных международных вопросов, включая Иран и Северную Корею, в очередной раз бросил тень на политическое будущее госсекретаря. Каждый мог заметить странное отсутствие публичных заявлений Тиллерсона в момент обострения напряжённости на Корейском полуострове. Хейли пришлось вмешаться, чтобы восполнить пробел, оставленный Тиллерсоном.

«Странно, что государственный секретарь не сделал никаких публичных заявлений в свете последних событий», — заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в администрации Барака Обамы Майкл Фукс.

Jim Mattis Джеймс Мэттис

После ядерного испытания в Северной Корее министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд выступили перед журналистами у здания Белого дома. Никто так и не дождался появления Тиллерсона.

В Госдепартаменте настаивают на том, что Тиллерсон, оставаясь за пределами общественного внимания, продолжает занимать активную внешнеполитическую позицию.

«Госсекретарь продолжает активно заниматься всеми вопросами, связанными с дестабилизирующей деятельностью Северной Кореи», — говорится в заявлении Госдепа.

Скрытность Тиллерсона также подкрепляет слухи об отставке государственного секретаря, уже получившей название «Rexit», по аналогии с «Brexit» — выходом Великобритании из состава ЕС. Один из представителей правительства заявил, что Хейли в конечном итоге может занять пост главы Госдепа.

«На прошлой неделе появились разговоры о том, что Тиллерсон должен уйти, а Хейли займёт его место», — заявил собеседник The Foreign Policy.

Nato.int Рекс Тиллерсон

В Госдепе отказались прокомментировать слухи о том, что государственный секретарь может покинуть свой пост.

Авторы уверены, что отсутствие публичных заявлений Тиллерсона — это только одна сторона медали. Авторитет Тиллерсона оказался под вопросом в самом Белом доме. Он проиграл внутренние дебаты, безуспешно пытаясь доказать, что США не должны выходить из Парижского соглашения по климату. У Тиллерсона также возник конфликт с помощниками Трампа относительно кандидатов на ключевые посты в Государственном департаменте.

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Для зарубежных партнёров США отсутствие Тиллерсона при обсуждении актуальных внешнеполитических вопросов усиливает впечатление того, что администрация Белого дома делает ставку на военную силу, а не на дипломатию, и более склонна прислушиваться к советам нынешних и отставных генералов. Нужно признать, что отсутствие публичных выступлений главы внешнеполитического ведомства США в свете последних событий не может не поражать.