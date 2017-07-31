Foreign Policy: Белый дом подрывает деятельность Госдепа

Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подрывает деятельность Госдепа, проявляя пренебрежительное отношение к государственным дипломатическим служащим, что, в конечном счете, ставит под угрозу лидирующую роль США в мире, по мнению более тридцати действующих и бывших сотрудников дипломатического ведомства США, пишет издание Foreign Policy.

Сотрудники Госдепа обеспокоены планами государственного секретаря Рекса Тиллерсона по расширению персонала в отделе политического планирования. Данное расширение рассматривается остальными служащими Госдепа как создание «параллельного отдела», который в будущем сможет снизить необходимость коммуникаций государственного секретаря и его политических советников с остальными отделами департамента.

Численность отдела политического планирования, созданного в 1947 году, обычно составляла около 20−25 человек. Один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента и один недавно вышедший на пенсию дипломат заявили FP, что Тиллерсон планирует удвоить или, возможно, утроить численность персонала в отделе политического планирования, в тоже самое время, госсекретарь готов к радикальной реорганизации и решительным сокращениям штата сотрудников Госдепартамента.

«Сотрудники из отдела политического планирования стали закулисными советниками государственного секретаря. Это ведет к изоляции остальных бюро, к изоляции от новых интересных идей. Не остается возможности для прорывных идей», — заявил бывший сотрудник Госдепа Макс Бергманн, покинувший департамент в январе текущего года.

Американские дипломаты сталкиваются с изоляцией и отчужденностью, в то время как Белый дом и Пентагон практически подмяли под себя роль государственного департамента во внешнеполитическом процессе, отмечает FP.

«Если вы нарушите нормальное функционирование Госдепартамента, настанет хаос. Тиллерсон сломал чертов процесс», — заявил отставной дипломат на условиях анонимности.

Через несколько недель после инаугурации Трампа по Государственному департаменту была нанесена серия ударов, пишет FP. В феврале были уволены несколько высокопоставленных дипломатов, без назначения их преемников. Для Госдепа эти увольнения стали «холодным душем»: каждый понял, что может стать следующим.

Чуть позднее Белый дом предложил проект бюджета, предусматривающего сокращение финансирования Государственного департамента на 31%. Несмотря на то, что предложение о сокращении финансирования не было принято, действия Белого дома направили четкий сигнал дипломатическому ведомству.

«Некому встать на защиту Госдепартамента. Всем плевать на то, что с нами происходит», — заявил один из представителей Госдепа.

Ранее весной текущего года Тиллерсон поручил частной консалтинговой компании Insigniam провести опрос среди сотрудников Госдепа. Служащим внешнеполитического ведомства США предложили ответить на ряд вопросов, например: «Какую деятельность ваш отдел может полностью прекратить для оптимальной реализации будущей миссии Государственного департамента?» Более половины из 75 тыс. сотрудников Госдепа оказались заполнить опрос.

Хотя служащие Государственного департамента признают необходимость оптимизации громоздкой бюрократической машины, реорганизация, задуманная Тиллерсоном, рассматривается как «троянский конь», необходимый администрации США для оттеснения Государственного департамента на второй план, подытоживает FP.

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