Считать нужно не в рублях, а в жизнях. К вопросу об «оптимизации» медицины
Медицинское обслуживание населения в Новосибирской области далеко от совершенства. Впрочем, как и в любом другом регионе страны. Даже в областном центре приходится месяцами ожидать записи к некоторым специалистам, а утренние очереди в регистратуру, например, в детскую поликлинику на Затулинском жилмассиве в Кировской районе города, словами даже трудно описать — она порой тянется от самого входа в медицинское учреждение. Педиатров при этом не хватает, медсестёр тоже. Жилмассив разрастается довольно быстро, количество детей увеличивается.
Заведующие педиатрическими отделениями жалуются, что молодые специалисты на такую нагрузку идти не хотят, а опытные сотрудники часто переходят работать в частные клиники, где и платят больше, и нервов тратится меньше.
Подобная ситуация и в больницах для взрослого населения, где очередь начинают занимать задолго до открытия медучреждения. При этом, даже если ты записался к врачу, то это совсем, а вернее, вообще не гарантирует того, что в кабинет специалиста ты попадешь в назначенное время. Потому-то в очередях все чаще сидят люди старшего возраста, молодое поколение предпочитает пройти необходимое обследование или лечение в платных клиниках. Да и какой работодатель отпустит сотрудника на весь день за той же справкой?
Достается и врачам, ведь они попадают под горячую руку раздражённых пациентов. Хотя и сами медработники иногда сводят вопрос медицинского обслуживания населения к чисто экономическим критериям. Так, недавно я стала свидетелем того, как один из медработников новосибирской поликлиники на просьбу пациента принять его без записи ответил, что «за таких» ему не платят. С одной стороны, он прав, но, как считает председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, медицинскую помощь нельзя измерять только в экономической эффективности. Так общественник прокомментировал ИА REGNUM информацию о том, что до 2018 года число больниц в стране будет сокращено на 11,2%, поликлиник — на 7,2%, а фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты — замещены частично офисами врачей общей практики. При том, что 17,5 тысяч населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них 11 тысяч расположены более чем в 20 километрах от ближайшей лечебницы, где есть врач.
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«Некоторое время назад многих сильно возмутил ролик, в котором врач волоком по земле тащила пациента к машине скорой помощи. Помню возмущённые комментарии — мол, как так можно? Но, спрашивается, а как можно, если бригады скорой помощи теперь не укомплектованы санитарами? И это в городе. А на селе? Там люди помощи могут просто не дождаться. Наличие и укомплектованность ФАП специалистами — это крайне острый и болезненный вопрос, причем уже не первое десятилетие. А что значит неоказание своевременной помощи человеку? В лучшем случае длительная потеря трудоспособности, инвалидность, а в худшем — смерть. Вот вам и ответ на вопрос обо всех программах по повышению качества и продолжительности жизни населения. Зачем это делается, мне и самому до конца не понятно. ФАПы содержать дорого? Но медицинскую помощь нельзя измерять только в экономической эффективности. Вот сколько, например, стоит одна спасенная жизнь ребенка? Кто ответит? А потому и считать нужно не в рублях, а в жизнях, и тогда совсем другая арифметика получается», — отмечает Антонов.
В то же время новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что людям необходимо отстаивать своё право на медицинскую помощь.
«Очевидно, что в ситуации последовательного секвестирования расходов на медицину и уменьшения числа медицинских учреждений в населенных пунктах различного типа (т. е. фактического демонтажа их сети) говорить о «повышении доступности медицинских услуг для населения» в контексте «оптимизации» просто не приходится. Граждане, обладая гарантированным Конституцией России правом на медицинское обслуживание, имеют право обжаловать фактическое нарушение их прав в суде (при всех сложностях судебной процедуры)», — подчеркивает Бирюков.
По данным Новосибирскстата, в 2016 году медицинскую помощь населению Новосибирской области оказывали 102 больничных и 212 амбулаторно-поликлинических организаций, 912 фельдшерско-акушерских пунктов. В них работали более 40 тыс. врачей и среднего медицинского персонала.
Население Новосибирской области — почти 2,8 млн человек.
За 2008—2016 годы число больничных коек в региональных учреждениях медицины сократилось на 2,5 тыс. или на 8,4%. Уровень госпитализации населения существенно не изменился и составил в 2016 году в среднем 22 пациента стационаров на 100 человек населения (в 2008 году — 23). За последние пять лет среднее число посещений врачей одним жителем снизилось на 13% — с 10,7 до 9,3.
Общая заболеваемость населения региона за 2008—2016 годы увеличилась с 1498 человек на 1000 населения до 1669 (на 11,4%), первичная заболеваемость — на 6,8%.
Правда, власти региона неустанно напоминают, что в Новосибирске до 2020 года планируют построить семь новых поликлиник общей площадью около 72,1 тыс. кв. м. и стоимостью более 5 млрд рублей. Строительство будет осуществляться в рамках концессионного соглашения, а источниками финансирования являются собственные (10%) и заемные (90%) средства концессионера, выбранного по итогам конкурса.
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Но поликлиники построены пока только в планах чиновников и мечтах жителей области. А само население региона растёт — за год численность увеличилась на 17,3 тыс. человек (на 0,6%).
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Население Новосибирской области в 2016 году приросло как за счёт миграции (15,3 тыс. человек), так и за счёт естественного (2 тыс. человек) прироста. А это те люди, кому в любую минуту может потребоваться медицинская помощь.
Стоит также вспомнить о том, что ещё в конце марта 2016 года новосибирские власти заявили о решении провести реорганизацию систем поликлиник и больниц за счёт объединения районных медучреждений в крупные территориальные учреждения. Новую схему было решено опробовать на больницах и поликлиниках Заельцовского района Новосибирска. Реформы региональный минздрав объяснил благими целями — обеспечить максимальную доступность медицинской помощи жителям региона. И тем, что большие лечебные объединения смогут выживать в нынешних непростых экономических условиях.
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Пока же очереди в новосибирских поликлиниках и нехватка специалистов никуда не делись и, боюсь, в ближайшие годы ситуация только усугубится, в первую очередь, за счёт новорожденных и новоприбывших.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года был внесён депутатский законопроект об учёте мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций.
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Ко второму чтению о «гражданах» речи уже не шло. Законопроект устанавливает, что для принятия решения о ликвидации больницы потребуется положительное заключение комиссии, состоящей из чиновников, депутатов и общественников из объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.
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А результаты проверки Счётной палаты, касающиеся «оптимизации» в сфере здравоохранения показали, что основные цели оптимизации не достигнуты. Теперь до 2018 года число больниц сократится на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты будут замещены частично офисами врачей общей практики. При этом 17,5 тыс. населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, а 11 тысяч из них расположены более чем в 20 км от ближайшего медучреждения, где есть врач.
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