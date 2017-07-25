В Новосибирске до 2020 года построят семь новых поликлиник

Новосибирск, , 08:42 — REGNUM В Новосибирске до 2020 года планируют построить семь новых поликлиник общей площади около 72,1 тыс. кв. м. и стоимостью более 5 млрд рублей, сообщили 25 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Проект постановления «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске» одобрен на заседании Правительства региона», — отметили в пресс-службе.

В рамках данного соглашения до 2020 года в Новосибирске планируется строительство семи поликлиник общей площади около 72,1 тыс. кв. м. На реализацию проекта потребуется более 5 млрд рублей.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского, новые объекты здравоохранения будут расположены в наиболее развивающихся жилых районах города, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии.

«Суммарный объем оказания медицинских услуг новыми поликлиниками составит по предварительной оценке 5 200 посещений в смену», — отметил министр.

В правительстве региона сообщили, что срок действия концесионного соглашения составляет 10 лет, а источниками финансирования являются собственные (10%) и заемные (90%) средства концесионнера, выбранного по итогам конкурса, который пройдет в сентябре текущего года.

«Реализация данного проекта — это шаг вперед в решении проблемы обеспечения первичной медицинской помощи в регионе. Поэтому софинансирование областного бюджета предусмотрено уже в 2018 году», — подчеркнул глава области Владимир Городецкий.

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