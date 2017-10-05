Во Владимирской области складывается одна из лучших ситуаций в Центральном федеральном округе по реализации майских указов президента России Владимира Путина в части повышения зарплат бюджетников. Регион стабильно в пятерке лучших, вместе с Калужской, Ярославской и Тульской областями. При этом область не перестают сотрясать скандалы в сферах здравоохранения и образования.

Радостные врачи

Майские указы были даны президентом в 2012 году. Их конечный срок реализации — 2018 год. То есть уже через несколько месяцев главы регионов должны будут сообщить, удалось ли в области поднять зарплаты учителей, работников культуры и преподавателей колледжей до средней по региону, а зарплаты преподавателей вузов, врачей и научных сотрудников до двух средних.

Лучшие среди лучших

Во Владимирской области по пяти позициям уже сейчас можно сказать, что выполнить майские указы удалось. Так, по данным Росстата, учителя общеобразовательных школ в январе — июне 2017 года в среднем получали по 31 тысячи рублей, что составляет более 127% от среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В первом полугодии 2017 года она составляла 24 394 рубля.

Оказаться в лидерах регион может и в случае с работниками среднего профессионального образования. Здесь зарплата составляет 30,4 тысячи рублей (124,8%).

Перевыполнили план в случае с зарплатами вузовских преподавателей. Они в среднем получают 51 тысячу рублей, что в 2,1 раза больше, чем средняя зарплата в регионе. Ровно в два раза больше, чем средняя, зарплата научных сотрудников — 48,8 тысячи рублей.

Удивительно, но в регионе почти удалось совершить почти невозможное. Зарплата работников культурной сферы, которые в большинстве регионов еле сводят концы с концами, во Владимирской области составляет 24,4 тысячи рублей, что равно 99,9% от средней по области.

Примечательно, что именно зарплатам культурных работников в регионе уделялось особое внимание. На сайте администрации региона в разделе, посвященном исполнению указов, можно найти сразу несколько сообщений, посыл которых звучит как «Повышение заработной платы работников культуры — приоритетная задача администрации Владимирской области».

«За первое полугодие 2017 годасредняя заработная плата работников областных государственных учреждений культуры превысила 27 тыс. рублей (113,8 процента от средней заработной платы по региону), а муниципальных учреждений культуры — 22 тыс. рублей», — говорится, к примеру, в сообщении от 8 августа 2017 года.

Счастливые медсестры

Немного подтянуть

Неплохие показатели, но пока еще не достигающие целей, также в пяти профессиях. Так, сотрудники дошкольных учреждений в регионе получают 24,3 тысячи рублей, что меньше на 10,9%, чем в общем образовании. Сотрудники учреждений дополнительного образования поучают 26,96 тысячи рублей, а сотрудники социальной сферы — 19 тысяч, что меньше средней по региону на 22%.

В эту же категорию можно отнести врачей, которые имеют высшее образование. К 2018 году они должны иметь зарплату, выше средней в два раза. Пока они получают, согласно данным Росстата, 42,8 тысячи рублей, что ниже нужного уровня на 24,5%. Но в этом случае думается, что можно быть и снисходительными. Буквально в конце лета 2017 года профильный департамент заявил, что средняя зарплата врачей в августе составила 44 тысячи рублей. Чиновники оказались уверенными в том, что к 1 октября 2017 года смогут выполнить указы президента в этой части.

К слову, сюда же можно отнести и средний медицинский персонал, который получает 23,2 тысячи рублей. Росстат говорит о том, что это составляет 95,2% от необходимой суммы.

Младший медицинский персонал пока находится в самой тяжелой ситуации. Жалованье работника здесь равно всего 18,9 тысячи рублей, что приблизительно 77,4% от необходимой суммы. Однако говорить о том, что этим людям живется хуже всех, не стоит. Достаточно сравнить их зарплаты с зарплатами брянских коллег, которые получают 12,6 тысячи рублей (60%), и все становится на свои места.

Nadia Vadori-Gauthier Радостные учителя

«Кто как работает, тот так и ест»

Между тем во Владимирской области чаще, чем в других соседних регионах, случаются скандалы, связанные с медициной. Возможно, дело в совсем уж очевидной близости Москвы, где зарплаты значительно выше, то ли в незавершившемся противостоянии элиты нынешней и людей, бывших в верхах при экс-губернаторе Николае Виноградове. Как бы то ни было, медицинское сообщество совсем не молчит, а высказывает свое мнение. К примеру, в июле 2017 года прошла конференция о взаимоотношениях медиков и пациентов. Уставшие от вечных претензий врачи высказали тогда всё, что накипело. К примеру, главный врач Судогодской районной больницы Анатолий Уколов заявил, что цена выполнения майских указов президента — отсутствие отдыха у врачей. Для того чтобы получать деньги, на которые можно жить, медики вынуждены брать на себя по две, а то и три ставки.

«Сейчас если два человека придут и скажут, что требуют соблюдения трудового законодательства и будут работать на ставку, то я напишу заявление по собственному. Я не смогу работать, потому что сегодня он, отработав у меня две смены здесь, еще вечером выходит на дежурство. Нервы на пределе, естественно, что они срываются, естественно, что у них накал», — сказал тогда главный врач.

К тому же в регионе много и других проблем, связанных с медициной. Начиная от нехватки специалистов — область нуждается в 900 врачах (что странно при таких замечательных зарплатах), и заканчивая кумовством и нарушениями при госзакупках. Так, летом 2017 года в области прошли сразу две проверки соблюдения законов в больницах. Первую провела Генеральная прокуратура РФ по запросу местного общественника, чья супруга впала в кому при родах, а потом умерла. Оказалось, что в региональном здравоохранении при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица.

Позже свою проверку, уже плановую, провела и областная прокуратура. Здесь контролирующее ведомство пришло к выводу, что нарушения есть не только при закупке лекарств и еды, но и при покупке дорогого медоборудования — к примеру, аппаратов ИВЛ. Также выявлены случаи, когда дорогостоящее оборудование простаивает, а в некоторых больницах нет элементарных предметов обихода. Кроме того, есть «особенности» и в работе бригад скорой помощи — иногда жители могут ждать врача по 8−9 часов.

Между тем глава региона Светлана Орлова не спешит как-то адекватно отвечать на претензии ревизоров. Она в очередной раз заявила, что все это — происки оппозиции, и продлила срок службы главы областного департамента здравоохранения Александра Кирюхина до 2022 года. В мае ему исполнилось 65 лет, однако, в соответствии с законодательством, срок полномочий для руководителя на госслужбе может быть увеличен до достижения им возраста 70 лет. Губернатор предложила Кирюхину остаться еще на пять лет. Он согласился.

К слову, громкие скандалы были в регионе и в сфере образования. Еще в 2010 году в регионе анонсировали «оптимизацию» школ, но после тогда еще новый губернатор Светлана Орлова пообещала, что в регионе не закроется ни одна школа, а наоборот — будут строиться новые.

В 2015 году власти заявили о намерении объединить с другим учебным заведением МОУ «Красногорбатская основная общеобразовательная школа», в которой на тот момент училось 300 детей. Жители запротестовали против закрытия. Их поддержала прокуратура — в адрес администрации Селивановского района было направлено предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с планами по объединению школ. Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что бездумная «оптимизация» может привести к ущемлению прав учащихся: так, в случае объединения, ученикам не хватит места в столовой, а планирование перемен нарушает нормы СанПИН. Объединение взяли на контроль в местном отделении ОНФ.

В 2017 году подобный скандал произошел в Киржаче. Здесь районные власти называют объединение двух школ реорганизацией. После этого Светлана Орлова вновь заявила, что в регионе не будет закрыто ни одно учебное заведение.

«Я сказала, что ни одной школы мы не закроем. Но, естественно, губернатор не может разорваться, есть главы, есть муниципалы, есть сельские поселения. Ну, для чего надо было вздыбить людей и начинать обсуждать объединение двух школ? Это что, вот сейчас прямо такая важная тема? Вот вздыбили людей, и, конечно, мне пришлось вмешиваться и останавливать это всё», — цитировали главу региона СМИ.