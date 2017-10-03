В России признали провал реформы здравоохранения, основу которой составляла политика оптимизации. На федеральном уровне и в регионах под эту песню осваивались бюджетные миллиарды, однако ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло. Под удар реформаторов попало, прежде всего, первичное звено. «Побочным» результатом также стал рост платных услуг, дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда и ряд других проблем. И Чувашия в этом плане не исключение, о чём свидетельствуют данные минздрава республики и органов статистики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

Напомним, к 2018 году в России численность больниц относительно уровня на начало 2014 года сократится на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. При этом 17,5 тыс. населенных пунктов не имеют медицинской инфраструктуры, из них 11 тыс. расположены более чем в 20 км от ближайшей лечебницы, где есть врач. Тема оптимизации медицины была затронута в июне 2017 года на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным — в частности, судьба больницы в городе Апатиты Мурманской области. Отметим, в данном регионе процесс оптимизации сопровождался народными волнениями, причём вопросы возникали как у персонала учреждений, так и у пациентов. К примеру, в Ковдорском районе Мурманской области объединили две больницы, после чего некоторым группам пациентов пришлось получать врачебную помощь за несколько сотен километров от дома. Возникли нарекания и в адрес работы Кандалакшской больницы, к которой была присоединена больница Умбы. Расстояние между двумя медицинскими учреждениями — более 100 км.

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Оптимизация ударила не только по северным и дальневосточным регионам, где плотность населения не столь высокая. В Чувашии, которая всегда входила в десятку самых густонаселённых субъектов и которая нередко приводилась в качестве примера в системе здравоохранения, реформаторский процесс тоже обесточивает медицину. Об этом говорят официальные данные.

Что «оптимизировано»

На сайте минзздрава Чувашии сообщается, что с 1 января 2012 году «все МУЗ (медицинские учреждения здравоохранения) как имущественные комплексы приняты в государственную собственность Чувашской Республики».

«В Чувашии последовательно осуществлялась оптимизация сети медицинских организаций, а также технических, кадровых и технологических ресурсов в форме реорганизации маломощных организаций путем присоединения к крупным многопрофильным больницам, создания межрайонных территориальных центров в форме слияния нескольких организаций, централизации ряда специализированных служб», — заявляется о сути реформ.

Эта переделки коснулась в основном сельской медицины. И если переводить это в цифры, то картина вырисовывается следующая.

За четыре года, с 2012-го по 2016-й, число государственных учреждений здравоохранения сократилось на 12 (или на 18%) — с 66 до 54. Под оптимизацию попала в том числе одна центральная районная больница (стоит отметить, что райбольницу и горбольницу в Шумерле объединили де-юре, сократив управленческий аппарат), итого их осталось 20. Плановая мощность медучреждений возросла на 2% — с 36 001 до 36 693 посещений в смену, но коечный фонд сократился на 9% — с 10 472 до 9523.

Число учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, возросло за четыре года с 44 до 54. При этом в 3,6 раза, или на 442 сократили отделения и кабинеты общеврачебной (семейной) практики — с 612 (из них 198 в сельской местности) до 170. В структуре первичной медпомощи появились «врачебные амбулатории» — 43 единицы. В 2012 году работали 525 фельдшерско-акушерских пункта — в 2016 году их стало 527, при этом они были переименованы в «фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты».

И вот ещё важное — цитата из доклада минздрава Чувашии:

«Первичную доврачебную медицинскую помощь оказывают 527 ФАПов и фельдшерских пунктов. Общая численность средних медицинских работников, работающих в них, составляет 476 человек».

То есть получается, что 51 ФАП — каждый десятый — не укомплектован специалистами. Выходит, что Чувашия осваивает бюджетные средства на строительство и обновление фельдшерско-акушерских пунктов, в которых затем некому работать.

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Далее. В результате оптимизации доля объёмов амбулаторной помощи, оказанной врачами первичного звена, сократилась с 38% до 34%, в абсолютных цифрах — с 5 млн посещений до 4,7 млн. Объём первичной помощи сократился с 11,9 до 11,4 посещения в расчете на одного жителя.

Общий коечный фонд в сельских больницах сократили на 706 коек (или на 29,7%) — до 1670. Если ранее это составляло 22,7% от коечного фонда республики, то сейчас — 17,5%. Обеспеченность койками сельских жителей на начало 2017 года составила 35,6 на 10 тыс. человек населения (на начало 2013 года — 44,2).

«Здесь оказываются преимущественно «базовые» виды медицинской помощи при острых и неотложных состояниях, при необходимости с последующей госпитализацией пациентов в межтерриториальные центры (терапия, хирургия, неврология, педиатрия, инфекционные болезни, гинекология, при патологии беременности)», — говорится в докладе минздрава Чувашии о роли сельских больниц.

Кадровый кризис

Если не углубляться в статистику, а давать общие показатели, то цифры даже как-то вселяют надежду. За четыре года число работающих в отрасли здравоохранения сократилось всего на 0,65% (или на 186 человек) и составило 28 235 человек. В том числе, число врачей выросло на 5,8% (или на 302 человек) — до 5152. Численность среднего медицинского персонала сократилась на 0,6% (или на 20 человек) и составила 12 404.

Углубимся. В сельских учреждениях здравоохранения число врачей сократилось за четыре года на 237 (или на 20,5%), составив в 2016 году 919. За четыре года доля сельских врачей от общей численности врачей в Чувашии уменьшилась с 23,8% до 17,8%, обеспеченность врачами снизилась с 11,9 до 11,6 в расчёте на 10 тыс. населения. Число специалистов среднего медперсонала в сельской местности снизилось на 1075 человек (или на 25,4%) — до 3157.

Столь впечатляющий отток произошёл на фоне впечатляющей статистики по программе «Земский доктор»: в 2012—2016 годы удалось привлечь 315 молодых специалистов, из них в 2016 году — только 37. То есть можно предположить, что первые потоки «земских» врачей всё-таки остались в деревне. Хотя небезынтересно, а главное полезно было бы узнать, сколько докторов, отработав за 1 млн рублей вахту в глубинке, вернулись в города.

Справедливости ради отметим, что минздрав Чувашии всегда публично озвучивал кадровую проблему. Последние цифры озвучил глава министерства Владимир Викторов, который констатировал, что Чувашия испытает дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Республике не хватает около 150 участковых терапевтов и педиатров. Укомплектованность штата врачами и медицинскими работниками со средним профессиональным образованием в медицинских организациях в 2016 году в целом по республике составила 74,9 и 81,4% соответственно.

«В этой связи не поддаётся никакой логике, когда при дефиците медицинских кадров на медфаке в Чувашском государственном университете нет бюджетных мест. И это в государственном вузе», — отмечал ранее депутат Госдумы Олег Николаев.

Сколько стоит труд врачей и медперсонала

Напомним, к 2018 году регионы должны выполнить ряд ключевых индикаторов, обозначенных в майских указах президента России Владимира Путина. В их числе — повышение зарплаты медицинским работникам. До 200% от средней региональной заработной платы должна вырасти средняя зарплата врачей, оплата труда младшего и среднего медперсонала должна достичь уровня средней заработной платы по региону.

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По последним данным, ситуация следующая. Средняя зарплата врачей в Чувашии в I полугодии 2017 года составила 36 682 рубля, или 171,4% от средней по республике. В том числе в федеральных учреждениях врачи в среднем получали 52 580 рублей, в республиканских — 34 890 рублей, в муниципальных — 16 730 рублей. Максимальный показатель был в Чебоксарах (39 073 рубля), минимальный — в Чебоксарском районе (28 510 рублей).

Согласно данным официальным цифрам, федеральные учреждения в Чувашии не просто досрочно выполняют майский президентский указ по зарплате врачей, но и перевыполняют его: средняя зарплата врачей в 2,5 раза выше, чем в среднем по региону. В республиканских учреждениях зарплата врачей составляет 163,1% от средней по республике, в муниципальных она не дотягивает даже до минимального индикатора, составив 78,2%.

В Приволжском федеральном округе средняя зарплата врачебного персонала составила 40 581 рублей, или 160,4% от среднеокружного показателя по средней зарплате (25 303 рубля). Лучше всего исполняют указ президента Пензенская и Кировская области, где соответственно зарплата врачей составила 194,2% и 190,7% от средней по регионам. На последних местах — Татария (140,3%) и Самарская область (145,9%).

Зарплата среднего медицинского персонала в Чувашии в I полугодии составила 20 642 рубля, младшего медперсонала — 15 074 рубля, что составляет соответственно 96,5% и 70,4% от средней по региону. В Поволжье средние и младшие медицинские работники получают соответственно 22 521 и 15 532 рублей, что составляет 89% и 61,4% от среднеокружного уровня зарплаты.

Симптомы болезни: частные случаи

Вероятно, идеологи реформы исходили из благих целей, и всё должно было повысить качество и доступность медицинских услуг. Однако в чувашскую редакцию ИА REGNUM поступают жалобы даже на работу столичных больниц, которые должны подавать пример сельским коллегам. К примеру, одна пациентка начала глохнуть, и врач чебоксарской городской больницы, не сумев определиться с диагнозом (в чём честно признался), направил в республиканскую — однако туда запись была расписана на две недели вперёд. То есть пациента по большому счёту обрекли на дальнейшее ухудшение слуха в ожидании заветного талончика. К счастью, для врачей клятва Гиппократа выше бюрократических препон: опытному врачу РКБ понадобилась всего одна минута на диагноз и десять минут — на заполнение бумаг.

У другой пациентки появилась сильнейшая аллергия — настолько, что за одну неделю пришлось трижды вызывать скорую помощь. Лечение в городской больнице только ухудшало состояние, при этом врачи наотрез отказывались направлять в РКБ. Пришлось подключать высокие чины, чтобы решить вопрос и получить направление в республиканскую больницу: за день прошли все анализы, и причина аллергии была, наконец, найдена.

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»Если говорить об итогах реализации так называемого процесса оптимизации, то применима поговорка о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. С этой точки зрения, я думаю, отдельные населённые пункты именно так себя и чувствуют. Потому что много фактов, когда люди, придя в больницу и, условно говоря, поднимаясь с первого этажа на второй, умирают. Умирают, не надеясь на скорую помощь и считая, что быстрее самому добраться до больницы. Когда роженицы не могут получить помощь в роддоме, так как у неё другая прописка. Когда люди вынуждены вести тело усопшего для вскрытия в другой район в собственной машине — потому что морги при сельских больницах тоже «оптимизировали» вместе с ними. Эти факты дополнительно иллюстрируют, что для конкретных людей в отдалённых населённых пунктах процесс оптимизации дал совсем не тот результат, который был заложен», — ранее отмечал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»).

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Репутацию подрывают и скандалы в отрасли. В частности, в этом году федеральный резонанс вызвали поставки в Республиканскую детскую клиническую больницу опасного для жизни кислорода: в его составе обнаружили окись углерода. Это вскрылось во время операции в больнице: врачи среагировали оперативно, и подача кислорода в систему была прекращена. СУСК по Чувашии возбудило уголовное дело: следствие полагает, что некачественный кислород был поставлен в 30 учреждений республики. При вскрытии баллонов выяснилось, что они «ржавые, на дне обнаружен осадок из пыли», «почувствовался резкий запах агрессивных газов, промышленных газов». К разбирательствам подключились депутаты, которые каждую сессию открывают с информации о данном ЧП.

От частного — к общему: демография в Чувашии

Чтобы перейти от частного к общему, вернёмся к официальной статистике. О том, как себя чувствует население, и в том числе как работает система здравоохранения, может во многом рассказать демография.

Общая численность населения и рождаемость в Чувашии продолжают сокращаться. Естественная убыль населения, которая впервые за 20 лет была зарегистрирована в 2012 году, тогда же и стала рекордной — затем с каждым годом этот показатель снижался.

Численность постоянного населения Чувашии на 1 января 2017 года составила 1235,9 тыс. человек, сократившись с 2012 года на 7,5 тыс. человек (или на 0,6%). Плотность населения за это время снизилась с 68 человека на 1 кв. км до 67,4 (в РФ в 2016 году — 8,6). Ожидаемая продолжительность жизни населения с 69,66 года на начало 2012 года возросла до 71,52 года на начало 2017 года.

Рождаемость сокращается. Если в 2012 году родились 17 472 детей, то в 2016 году — 16 358: рождаемость сократилась на 6,37%. Коэффициент рождаемости за четыре года снизился с 14 до 13,2 случая на 1 тыс. человек населения, хотя по-прежнему остаётся выше среднероссийского показателя (Россия — 12,9; ПФО — 12,9). Коэффициент смертности уменьшился незначительно — с 13,3 до 13,2, при этом он остался выше среднероссийского показателя (Россия — 12,9; ПФО — 13,6).

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных в среднем одной женщиной) в 2016 году составил 1,869 ребенка (Россия — 1,762; ПФО — 1,788). Отметим, что для нормального воспроизводства населения, обеспечивающего замещение поколения родителей их детьми, необходимо рождение в среднем 2,15 ребенка в расчете на одну женщину.

В 2012 году в Чувашии впервые за 20 лет естественная убыль населения сменилась естественным приростом и составила +0,7 на 1 тыс. населения — затем этот показатель стал стремиться к нулевой отметке: по итогам 2016 года естественный прирост составил 0,05 случая на 1 тыс. человек населения (Россия — минус 0,01; ПФО — минус 0,7).

Трудоспособное население

В Чувашии продолжается сокращение трудоспособного населения: если на начало 2012 года его доля составляла 61,3%, то на начало 2016 года — 57,6%. В то же время доля детей возросла с 17,1% до 18,6%. Коэффициент демографической нагрузки (отношение детей до 15 лет и пенсионеров к численности трудоспособной части населения) возрос за четыре года с 632 до 741 человека на 1 тыс. человек трудоспособного населения.

От чего умирают жители Чувашии

Статистика показывает, что в самой системе здравоохранения, несмотря на масштабную модернизацию и внедрение всевозможных стандартов, смертность от «ведущих» болезней идёт в рост.

По последним годовым данным, 40,3% в Чувашии умирают от болезней болезни органов дыхания, почти 11% — от отравлений и травм, 9% — от болезней мочеполовой системы. В структуре распространенности ведущее место занимает патология органов дыхания (20,7%), болезни органов кровообращения (16,5%) и костно-мышечной системы (8,8%). Основной причиной нетрудоспособности и преждевременной смерти в республике являются хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, болезни опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы).

При этом заболеваемость органов дыхания возросла за четыре года с 365 до 376,4 на 1 тыс. человек населения, заболеваемость системы кровообращения — с 27,2 до 30,4, заболеваемость органов пищеварения — с 43,6 до 45,7, заболеваемость эндокринной системы — с 14,3 до 18,9 (в том числе сахарным диабетом — с 19,3 до 24,4).

Значительно возросла заболеваемость раком — с 279,5 до 321,3 на 1 тыс. человек населения. Как известно, в данном случае болезнь с большой долей успеха лечится на ранних стадиях, что можно выявить при профилактике и первичных осмотрах. При этом в Чувашии в 2016 году охват населения профилактическими целевыми осмотрами снизился до 645,2 на 1 тыс. человек населения по сравнению с 2015 годом (680,5).

Ещё один примечательный факт как итог модернизации. Инфекционных и паразитарных болезней в Чувашии стало больше — а это значит, что люди, не получив своевременную первичную помощь, «разносят» её по близким, соседям, прохожим. В том числе ОРВИ и грипп. По официальным данным, в 2016 году в Чувашии зарегистрирован 301 041 случай инфекционных и паразитарных болезней, показатель заболеваемости составил 24 343,7 случая на 100 тыс. населения — в 2012 году эти показатели составляли соответственно 286 012 и 22 935,8. Почти 70% заболевших — несовершеннолетние.

Любопытен ещё один факт. В 2012 году в Чувашии прививки против гриппа получили 21,6% населения республики, в 2016 году — 42,3%, при этом в 2012 году лабораторно подтверждено 65 случаев гриппа, в 2016 году число таких больных выросло в 5,2 раза и достигло 350. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом возрос за это время с 19 929,7 до 21 447,3 случаев на 100 тыс. населения.