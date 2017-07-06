Каждый десятый ФАП в Чувашии работает без врачей

Чебоксары, , 16:10 — REGNUM Чувашия испытает дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. Республике не хватает около 150 участковых терапевтов и педиатров, каждый десятый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) не укомплектован специалистами. Такие цифры были озвучены на совещании с главными врачами медучреждений, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии.

Министр здравоохраненияконстатировал, что в настоящее время в медицинских организациях республики не хватает около 150 участковых терапевтов и педиатров. «Краеугольным камнем сельских больниц остаётся дефицит кадров фельдшерско-акушерских пунктов: 48 ФАПов не укомплектованы специалистами», — говорится в сообщении.

Частично снять напряженность с нехваткой специалистов помогла программа «Земский доктор». За последние пять лет по программе на село привлечено 315 молодых специалистов, из них почти половина — врачи первичного звена. В городе дефицит первичного звена ощущается острее.

В министерстве считают, что надо «рационально подходить к целевому обучению», так как «на сегодня это законный способ направлять выпускников медвузов и медколледжей на работу в государственные лечебные учреждения». Ещё один способ снятия кадровой напряжённости — проведение «ярмарки вакансий». Было отмечено, что в этом году медицинский факультет в Чувашском госуниверситете окончили 568 студентов.

Ранее в государственном докладе о состоянии здоровья населения Чувашии подчёркивалось, что «в республике остаются актуальными проблемы дефицита высококвалифицированных медицинских работников, медицинских работников для обеспечения населения необходимым объемом бесплатной медицинской помощи, а также старение медицинских кадров».

По данным Минздрава Чувашии, в 2016 году медицинскую помощь населению республики оказывали 54 организации государственной системы здравоохранения. На конец 2016 года в отрасли здравоохранения работали 28 235 специалистов, в том числе 5152 врача и 12 404 медицинских работника со средним профессиональным образованием, 2212 человек младшего медицинского персонала. Первичную доврачебную медицинскую помощь оказывают 527 ФАПов и фельдшерских пунктов, где работают 476 человек.

Укомплектованность штата врачами и медицинскими работниками со средним профессиональным образованием в медицинских организациях в 2016 году в целом по республике составила 74,9 и 81,4% соответственно.

По информации министерства, в 2016 году «фактически достигнутый размер средней заработной платы» врачей составил 32 136,9 рубля (рост на 4,1% к уровню 2015 года), среднего медицинского (фармацевтического) персонала — 18 452,5 рубля (рост на 4,6%), младшего медицинского персонала — 13 657 рублей (рост на 20,1%).