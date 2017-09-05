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Казахстан

Наиболее резонансным событием недели стала массовая драка, произошедшая 2 сентября — результат бытовой ссоры между казахстанскими и индийскими работниками строящегося в Астане многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза». По официальной версии, в потасовке приняли участие порядка 30 человек, а спровоцировало ее следующее событие: охрана строящегося объекта отказалась выпустить нетрезвого гражданина Индии, после чего тот вернулся со своими соотечественниками, и они избили охранника, а за охранника вступились казахстанские работники. На место происшествия прибыли посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании.

После инцидента на территорию общежитий, где проживают строители объекта, пытались прорваться казахстанские граждане, однако объект был оцеплен представителями СОБР (специальный отряд быстрого реагирования — ИА REGNUM ). Известно, что по итогам происшествия было задержано более 40 человек. Недовольство у большинства вызывает тот факт, что среди задержанных нет граждан Индии, которые считаются виновниками драки.

Напомним, в Казахстане, по данным на первый квартал 2017 года, насчитывалось 16 183 иностранных работников, привлеченных по квоте в строительную сферу, что составляет 56,1% от общего их количества. Индия находится на пятом месте среди основных стран исхода трудовых мигрантов: работников из Индии было 1 226 человек или 4,2%, при этом не все они работают в строительной сфере. В целом в вопросе привлечения иностранной рабочей силы отмечается постепенное снижение количества официального числа работников из других стран.

Кроме того, критике подверглась и реакция власти — отмечается, что официальные комментарии пришли с запозданием. Здесь можно отметить, что акимат (администрация) города Астана и его глава Асет Исекешев отреагировали примерно спустя два часа после самого инцидента, представители МВД прокомментировали событие примерно в то же время, а столичный департамент внутренних дел разъяснил подробности происшествия только на утро следующего дня.

Одновременно из разных городов Казахстана начали поступать жалобы на сбой в работе социальных сетей. В ночь происшествия не работал мессенджер WhatsApp, а на следующий день были проблемы с доступом к Youtube, Instagram и Facebook. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев объявил этот феномен техническим сбоем.

В фокусе внимания изменение курса тенге: за неделю валюта снизила свою стоимость по отношению к доллару США примерно на один рубль. Стоит отметить, что к моменту открытия ЭКСПО курс казахстанского тенге значительно окреп и составлял порядка 315,18 тенге (54,62 рублей) за доллар США, а затем постепенно вырос до 337,14 тенге (58,41 рублей). Данный тренд вызывает у большинства казахстанцев преддевальвационные настроения, и пока все ищут ответ на вопрос «кто виноват?» и предрекают тенге безрадостные перспективы.

«Причины краха обменного курса тенге были заложены давно — это фундаментальное несоответствие выбранной внутренней экономической политики властей Республики Казахстан с длительным фиксированным курсом тенге. Эта несовместимость продолжительное время прикрывалось высокими ценами на нефть и накапливаемыми за счет них резервами», — пишет экономист Слям Ахметов.

Здесь можно отметить, что пик падения тенге после начала «свободного плавания» приходится на 22 января 2016 года, когда один доллар США по официальному курсу стоил 383,91 тенге (66,54 рублей). По самым пессимистичным прогнозам, тенге может упасть до 500 тенге (86,66 рублей) за доллар США.

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Президент

Нурсултан Назарбаев начал неделю со встречи с заместителем министра энергетики США Дэном Бруйллэттом.

29 августа президент перед официальной церемонией открытия Банка НОУ провел встречу с Генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано. На самой церемонии в своей официальной речи Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что создаваемый Банк НОУ предназначен исключительно для мирного атома. Кроме того, он отметил, что, «предоставив возможность МАГАТЭ разместить Банк низкообогащенного урана, Казахстан внес свой вклад в укрепление режима нераспространения и создание уникального механизма безопасных поставок ядерного топлива».

"Подчеркиваю: Банк НОУ будет функционировать под полным контролем МАГАТЭ и будет находиться в его официальном юридическом владении. Поэтому выражаю признательность руководству МАГАТЭ и донорам Банка за их большой вклад в этот важный проект», — сказал президент Казахстана.

1 сентября Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы главы двух государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений и договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие. Также они обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, состоянию американо-российских отношений.

«Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой. Дональд Трамп пригласил президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом», — передает пресс-служба президента Казахстана.

2 сентября у президента Казахстана состоялся еще один телефонный разговор — с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проведенный по инициативе турецкой стороны.

Правительство

На прошлой неделе в правительстве Казахстана произведены крупные кадровые назначения: 29 августа заместителями премьер-министра стали Аскар Жумагалиев и Ерболат Досаев. С биографиями назначенных вице-премьеров Казахстана можно ознакомиться в материале ИА REGNUM.

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Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев представил кабинету министров своих новых заместителей в тот же день и проинформировал, что Ерболат Досаев усилит экономический блок, а Аскар Жумагалиев будет курировать работу по цифровизации экономики.

Еще одно кадровое решение недели — Асхат Аймагамбетов назначен на должность вице-министра образования и науки на период временного отпуска Эльмиры Суханбердиевой.

Одним из важных решений правительства стали нововведения в сфере образования: с нового учебного года уроки в школах будут длиться по 40 минут, и вводится пятидневная форма обучения, если этого захочет школа.

Правительство рассмотрело прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2018—2022 годы, с видением министерства национальной экономики можно ознакомиться по ссылке. Стоит отметить, что за основу формирования прогноза и бюджетных параметров на 2018—2020 годы взят базовый сценарий при консервативной цене на нефть 45 долларов США, при этом заложенный курс доллара составляет 340 тенге (59,93 рублей).

Второй темой традиционного заседания правительства стал проект Закона «О республиканском бюджете на 2018—2020 годы». По словам министра финансов Бахыта Султанова, расходная часть республиканского бюджета составит 9,22 трлн тенге (примерно 1,6 трлн рублей), из которых 44,5% занимают расходы социального сектора. Полностью с докладом можно ознакомиться по ссылке.

«Дефицит бюджета Казахстана будет постепенно снижен с 1,1% в 2018 году до 1% в 2019—2020 годах. В номинальном выражении — с 639,6 млрд тенге (110,85 млрд рублей) в 2018 году до 608 млрд тенге (105,37 млрд рублей) в 2019 и 653,5 млрд тенге (113,26 млрд рублей) в 2020», — передает сайт пресс-службы правительства.

Также сообщается, что в целях стабилизации и сохранения активов Национального фонда ежегодный фиксированный размер гарантированного трансферта будет постепенно сокращен с 2,6 млрд тенге (0,45 млрд рублей) в 2018 году до 2,0 млрд тенге (0,35 млрд рублей) в 2020 году.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел на неделе встречу с первым заместителем министра энергетики США Дэном Бруйллэттом, с которым обсудил совместные с крупными американскими транснациональными компаниями в Казахстане индустриальные проекты. Также он встретился с государственным министром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом и обсудил с ним вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, правовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области транспорта, транзита и гражданской авиации.

28 августа в пресс-центре правительства состоялся брифинг на тему «Вопросы предупреждения пропаганды религиозного экстремизма и формирование в обществе нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями». Спикер — министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев — рассказал о деятельности в рамках работы с религиозными объединениями, мерах по профилактике религиозного экстремизма, включающих информационно-разъяснительные работы по возврату казахстанских граждан в традиционное русло религии. Он сообщил, что в казахстанских школах введут предмет «религиоведение», а также прокомментировал ситуацию с запретом ношения одежды деструктивных идеологических течений в Казахстане. Нурлан Ермекбаев отметил, что норма о запрете использования в общественных местах предметов одежды, закрывающих лицо или препятствующих распознаванию лица, принята прежде всего в интересах общественной безопасности.

«Здесь речь не идет о запрете ношения мусульманской одежды. Речь идет о запрете публичной демонстрации в общественных местах атрибутов деструктивных и чуждых для нас идеологических и религиозных течений. Это отнюдь не связано с какой-то традиционной религией», — пояснил министр.

Что касается никабов, то, по словам министра, они наравне с медицинскими масками и строительными предметами одежды подпадают под категорию предметов одежды, которые препятствуют распознаванию лица.

31 августа состоялся еще один брифинг, на этот раз посвященный реализации второго приоритета «Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды» послания главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Спикерами выступили министр национальной экономики Тимур Сулейменов, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, заместители председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Биржан Канешев и Нурсултан Джиенбаев.

Силовики

В Генеральной прокуратуре были произведены кадровые ротации в ряде регионов. В частности, прокурором Восточно-Казахстанской области назначен Кусаин Игембаев, прокурором Карагандинской области назначен Марат Сексембаев, Кустанайской области — Тимур Сулейменов, Актюбинской области — Марат Кайбжанов, Южно-Казахстанской области — Нургалым Абдиров, Джамбульской области — Ибрагим Иманов, а в Атырауской области — Ернат Сыбанкулов. Из семи назначенных прокуроров двое — Кусаин Игембаев и Марат Сексембаев — до этого занимали должности глав департаментов Генеральной прокуратуры, а остальные были прокурорами других регионов. Подробнее с биографиями прокуроров можно ознакомиться по ссылке.

Генеральная прокуратура в обозреваемом периоде представила на общественное обсуждение Инструкцию по осуществлению деятельности прокуратуры в сфере защиты общественных интересов и приказ «О некоторых вопросах поступления на службу в систему органов прокуратуры Республики Казахстан».

«В Национальном университете обороны имени первого президента Республики Казахстан — Лидера нации состоялась встреча заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Окаса Сапарова с офицерами колледжа Национальной обороны Республики Индия во главе с вице-маршалом авиации Т.Д. Джозефом и недавно назначенным военным атташе Индии в РК полковником Миланом Налаваде», — передает на этой неделе пресс-служба министерства обороны.

Также ведомство сообщает, что в Казахстане начинается осенний призыв на срочную воинскую службу.

Партии

Партия «Ак Жол» сообщила, что ее лидер Азат Перуашев провёл встречу с Ассоциацией лёгкой промышленности Казахстана, а Народные коммунисты продолжили свою акцию «Шапағат» собирает в школу». Партия «Нур Отан» также провела похожую акцию и помогла собраться в школу детям с ограниченными возможностями, а также детям из малообеспеченных семей. Кроме того, нуротановцы продолжили разъяснительные работы по посланию президента Казахстана, механизмам программы жилищного строительства «Нұрлы жер», а также по системе обязательного социального медицинского страхования.

Из основных событий по деятельности партии «Нур Отан» можно отметить акцию «Выезжаем, встречаемся, решаем», которую провел Акмолинский региональный филиал партии совместно с прокуратурой области.

«Многие вопросы граждан решались на месте, в частности, при их рассмотрении сразу оказано содействие в трудоустройстве семи граждан, 11 жителям сельских и аульных округов даны направления на курсы переквалификации с последующим трудоустройством, различные виды госуслуг получили 17 человек. В ряде случаев, когда граждане из социально уязвимых слоев населения не смогли прийти самостоятельно, осуществлен выезд на дом», — передает пресс-служба партии «Нур Отан».

Не имеющая представительства своей фракции в Мажилисе (нижняя палата парламента) ОСДП на этой неделе провела партийную конференцию Алма-атинского городского филиала и сообщила, что по итогам мероприятия единогласно принято решение об исключении Амирбека Тогусова «за систематические нарушения партийной дисциплины, дискредитацию партии, грубость и неуважение к соратникам».

Гражданское общество

«Активный гражданин сейчас имеет не меньше политических возможностей, чем ленивый депутат» — такие выводы сделал политолог Марат Шибутов, проанализировав ситуацию с прямой демократией в Казахстане, подробнее с материалом можно ознакомиться по ссылке.

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Свою активность демонстрирует Общественный совет Алма-Аты, опубликовавший рекомендации по отчетам Управления по контролю за использованием и охраной земель и Управления земельных отношений города Алма-Аты. В них указаны недостатки, высказанные чиновникам членами Общественного совета на прошедших ранее слушаниях.

«При выдаче заключений на проведение строительных, эксплуатационных, геологоразведочных и других работ, связанных с нарушением установленного режима использования земель, а также если эти работы ведутся по проектам, не прошедшим экспертизу, привлекать к экспертной работе представителей НПО, общественности города… Для обеспечения более полного контроля по своевременному выявлению нарушений земельного законодательства на территории Алма-Аты, наладить сотрудничество с НПО, общественными движениями, активными горожанами. Активнее привлекать их в вопросах по инициированию ими обращений и заявлений, для организации и проведения проверок, в вопросах соблюдения земельного законодательства… Ввести в практику своей деятельности проведение ежеквартальных (полугодовых) брифингов для представителей СМИ, общественности, по итогам своей деятельности за соответствующий период», — рекомендуют члены городского ОС Управления по контролю за использованием и охраной земель.

Это не первые рекомендации совета, однако информации о том, какие из них были выполнены чиновниками, а какие — проигнорированы, пока нет.

28 августа в Едином накопительном пенсионном фонде состоялось пятое заседание Общественного совета при ЕНПФ, а 31 августа в Атырау прошло заседание общественного совета «Мирас» по вопросу сохранения национального кода.

Протестная активность

На минувшей неделе стало известно, что 25 августа 2017 года в городе Усть-Каменогорск супружеская пара 75-летний Владимир и 71-летняя Валентина Тарасовы начали акцию протеста в виде «мокрой» голодовки. Таким методом они выступили против действий сотрудника следственной группы, который прекратил расследование гибели их сына и произвел захоронение его останков. Сообщается, что согласно данным следственных органов, смерть 39-летнего Григория Тарасова наступила в результате несчастного случая. Пенсионеры своей акцией добивались встречи с руководством региона с целью возобновления расследования убийства их сына и добились этого спустя 5 дней — 30 августа, в день Конституции. Аким (губернатор) Восточно-Казахстанской области вышел к голодающим пенсионерам и пообещал, что 5 сентября рассмотрит жалобу Тарасовых на заседании комиссии с участием представителей МВД региона, прокуратуры и КНБ.

Из виртуальных протестных настроений можно отметить, что продолжается история с требованием экологических выплат у компании «СНПС-Актобемунайгаз» — 138 жителей Шалкарского района требуют производить им выплату надбавок с коэффициентом 1,5, а не 1,2, как сейчас, и готовы судиться с компанией.

Напомним, Шалкарский район Актюбинской области является районом, пострадавшим в результате экологического бедствия — катастрофического обмеления Аральского моря. По этой причине вплоть до февраля 2017 года выплаты по коэффициенту 1,5 производились компанией 403 работникам, проживавшим на территории Шалкарского района, но работавшим в Мулгажарском районе, который относится в зоне экологического предкризисного состояния. После проведенной разъяснительной работы со стороны министерства труда и социальной защиты Казахстана оказалось, что компания должна оплачивать коэффициент по месту работы сотрудника, а не по месту его проживания. В этой связи АО «СНПС-Актобемунайгаз» снизило выплаты до коэффициента 1,2, однако стало производить эту оплату всем 2 152 сотрудникам.

Немалую долю негативных настроений в журналистскую среду привнесла ситуация с Бигельды Габдуллиным, которая была воспринята как показательная порка журналистов в целом.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Генеральная прокуратура Казахстана направила протест по ранее вынесенному судебному приговору в отношении известного казахстанского журналиста, главного редактора газеты Central Asia Monitor, также бывшего директором информационно-аналитического интернет-портала «Радиоточка» Бигельды Габдуллина. По мнению Генпрокуратуры, приговор был слишком мягким. После этого Бигельды Габдуллин сделал заявление о завершении журналистской карьеры и верности политике президента Казахстана, после чего Генпрокуратура отозвала свой протест.

В фокусе негативного внимания оказалась отправленная во временный отпуск вице-министр образования Эльмира Суханбердиева, так как стало известно, что она отправляется на обучение в университет Беркли по программе «Болашак» (образовательная программа, по которой казахстанцы за счет бюджета обучаются в зарубежных вузах). Вместе с Эльмирой Суханбердиевой учиться решила и вице-президент МЦП «Болашак» Зульфия Торебекова.

«Первый тур конкурса на получение стипендии «Болашак» подразумевает написание мотивационного и рекомендательного писем. Однако их фамилий в списке прошедших этот тур, к сожалению, найти не удалось. Мы изучили весь сайт «Болашака» вдоль и поперек, но не смогли обнаружить никаких документов, подтверждающих факт сдачи ими каких-либо тестов. Кроме того, нас удивило, что Зульфия Торебекова, уже отучившаяся по стипендии «Болашак», которая, вроде бы, предоставляется один раз в жизни, уже в этом году вновь отправилась за рубеж грызть гранит науки, при этом не отработав в Казахстане пяти лет», — написал по этому поводу Ratel. kz.

Министр образования Ерлан Сагадиев объяснил присуждение стипендии «Болашак» Эльмире Суханбердиевой тем, что в сфере образования сейчас проходят реформы, которые требуют от руководящего состава зарубежного образования и знания английского языка.

В зоне критики и происшествие на шахте «Арселор Миттал Темиртау» Карагандинской области — в результате внезапного выброса метана там погибли трое рабочих. Кандидат технических наук Виктор Чайка (кавалер трех степеней «Шахтерской славы», имеет более 40 лет стажа в угольной промышленности и опыт работы в горной инженерии) считает, что трагедии можно было избежать.

«Компания «Арселор Миттал» и подобные компании в России ссылаются на то, что внезапный выброс угля и газа — это непредсказуемое природное явление. Но трагедии можно избежать: для этого надо применять опыт, который уже накоплен, хорошо обучать рабочих методам (спасения от) внезапного выброса, хорошо изучать ранее уже происшедшие случаи и пользоваться научными разработками по прогнозированию внезапных выбросов. Если начинается выброс, происходит шелушение угля, породы — она начинает трещать как арбуз. Если люди хорошо обучены, они обратят внимание на это», — говорит он.

Нормативно-правовые документы

Нурсултан Назарбаев на прошлой неделе подписал указ «О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 26 июня 2001 года № 643 «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Правительством Казахстана было утверждено соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в горно-металлургической промышленности и вынесены на публичное обсуждение следующие документы:

Тренды

Ожидания по сентябрьским перестановкам во власти пока не оправдались. Президент произвел лишь дополнительное назначение двух вице-премьеров. Действия силовиков по нейтрализации возможных беспорядков и конфликтов вступили в резонанс с медийной реакцией: незначительный конфликт на стройке в Астане был раздут до проблемы государственного масштаба. Разрабатываются важные документы, направленные на улучшение процесса взимания долгов с физических лиц, что, учитывая проблемы в экономике, будет крайне интересно для населения. В сфере школьного образования, наконец, произошло небольшое, но позитивное изменение — пятидневка и 40-минутные уроки позволят детям снизить нагрузку и получить более полноценный отдых. Однако достаточно ли этого, чтобы вернуть доверие к казахстанскому образованию — непонятно.

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