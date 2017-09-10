После ядерных испытаний Северной Кореи министр обороны США Джеймс Мэттис сделал сильное заявление, которое представляет собой значительную эскалацию противостояния между США и Северной Кореей, вероятность удара по КНДР явно возросла, пишет Эмиль Симпсон в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава Пентагона сказал, что в случае возникновения любой угрозы для Соединённых Штатов или подконтрольных им территорий, включая тихоокеанский остров Гуам и региональных союзников, будет дан массированный и сокрушительный ответ.

По мнению автора статьи, чтобы убедиться в эскалации напряжённости между двумя государствами, достаточно сравнить слова Мэттиса с заявлением президента США Дональда Трампа от 8 августа 2017 года, когда президент заявил, что Пхеньян столкнётся с «огнём и яростью, которую мир ещё никогда не видел».

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Jim Mattis Дональд Трамп

Во-первых, Трамп сделал своё заявление, будучи в отпуске. Было не ясно, насколько его слова отображают официальную позицию администрации. Мэттис сделал своё заявление возле Белого дома в окружении высшего военного командования. В его официальном заявлении каждое слово было чётко выверено.

Во-вторых, граждане США уже привыкли к высказываниям Трампа, которые противоречат позиции большинства членов его администрации или его последующим заявлениям. Но с Мэттисом дело обстоит иначе. Он является одним из самых уважаемых военных офицеров своего поколения. Когда выступает Мэттис, прислушиваются к каждому его слову. В заявлении главы Пентагона было одно ключевое слово: «будет». Мэттис не сказал, что США могут дать ответ в случае северокорейской угрозы, он сказал, что ответ «будет» дан. Это означает, что военные США нанесут удар по КНДР, если возникнет угроза, и больше никакой дипломатии.

В-третьих, 8 августа президент США заявил, что КНДР столкнётся с военным ответом США, если будет представлять угрозу для Гуама. Однако с тех пор Пхеньян успел запустить ракету в направлении материковой части США, пролетевшую над территорией Японии. Пхеньян не стал пересекать «красную черту», обозначенную Трампом. Теперь, по словам Мэттиса, любая угроза территории США или региональным союзникам, таким как Япония и Южная Корея, приведёт к удару по КНДР.

В-четвёртых, слова Трампа о том, что Пхеньян столкнётся с «огнём и яростью», можно истолковать по-разному. В словах Мэттиса нет никакой двусмысленности, намечены контуры удара США по КНДР.

Jim Mattis Джеймс Мэттис

Мэттис заявил, что США не стремятся уничтожить Северную Корею. Как считает Симпсон, это означает, что удар придётся по ядерным и военным объектам КНДР и не затронет большинства населения страны. Вторжение США на территорию Северной Кореи также маловероятно.

Глава Пентагона завершил своё выступление, подчеркнув, что США предпочитают добиться дипломатического решения кризиса: «Ким Чен Ын должен смириться с решением Совета Безопасности ООН, все члены которого единодушно считают, что Северная Корея представляет угрозу. Они также единогласно подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова».

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С точки зрения автора, заявление Мэттиса о «любой угрозе» со стороны КНДР также может быть истолковано как использование силы в целях самообороны в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. В ней указано, что, в случае непосредственной угрозы «вооруженного нападения», могут быть предприняты действия в качестве самообороны, до начала этого нападения. Нужно обратить внимание, что такая самооборона, в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, не требует предварительного одобрения Совбеза ООН.

В целом Мэттис хочет найти мирный вариант для разрешения северокорейского кризиса, считает Симпсон, но глава Пентагона также выразил готовность США нанести удар по ядерным и военным объектам КНДР, в случае угрозы со стороны Пхеньяна. Нужно признать, что ещё несколько дней назад ситуация была иной. За последние 48 часов вероятность удара США по Северной Корее существенно возросла.