Foreign Policy: Пентагон определил новую «красную черту» для КНДР
После ядерных испытаний Северной Кореи министр обороны США Джеймс Мэттис сделал сильное заявление, которое представляет собой значительную эскалацию противостояния между США и Северной Кореей, вероятность удара по КНДР явно возросла, пишет Эмиль Симпсон в статье для The Foreign Policy.
Глава Пентагона сказал, что в случае возникновения любой угрозы для Соединённых Штатов или подконтрольных им территорий, включая тихоокеанский остров Гуам и региональных союзников, будет дан массированный и сокрушительный ответ.
По мнению автора статьи, чтобы убедиться в эскалации напряжённости между двумя государствами, достаточно сравнить слова Мэттиса с заявлением президента США Дональда Трампа от 8 августа 2017 года, когда президент заявил, что Пхеньян столкнётся с «огнём и яростью, которую мир ещё никогда не видел».
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Во-первых, Трамп сделал своё заявление, будучи в отпуске. Было не ясно, насколько его слова отображают официальную позицию администрации. Мэттис сделал своё заявление возле Белого дома в окружении высшего военного командования. В его официальном заявлении каждое слово было чётко выверено.
Во-вторых, граждане США уже привыкли к высказываниям Трампа, которые противоречат позиции большинства членов его администрации или его последующим заявлениям. Но с Мэттисом дело обстоит иначе. Он является одним из самых уважаемых военных офицеров своего поколения. Когда выступает Мэттис, прислушиваются к каждому его слову. В заявлении главы Пентагона было одно ключевое слово: «будет». Мэттис не сказал, что США могут дать ответ в случае северокорейской угрозы, он сказал, что ответ «будет» дан. Это означает, что военные США нанесут удар по КНДР, если возникнет угроза, и больше никакой дипломатии.
В-третьих, 8 августа президент США заявил, что КНДР столкнётся с военным ответом США, если будет представлять угрозу для Гуама. Однако с тех пор Пхеньян успел запустить ракету в направлении материковой части США, пролетевшую над территорией Японии. Пхеньян не стал пересекать «красную черту», обозначенную Трампом. Теперь, по словам Мэттиса, любая угроза территории США или региональным союзникам, таким как Япония и Южная Корея, приведёт к удару по КНДР.
В-четвёртых, слова Трампа о том, что Пхеньян столкнётся с «огнём и яростью», можно истолковать по-разному. В словах Мэттиса нет никакой двусмысленности, намечены контуры удара США по КНДР.
Мэттис заявил, что США не стремятся уничтожить Северную Корею. Как считает Симпсон, это означает, что удар придётся по ядерным и военным объектам КНДР и не затронет большинства населения страны. Вторжение США на территорию Северной Кореи также маловероятно.
Глава Пентагона завершил своё выступление, подчеркнув, что США предпочитают добиться дипломатического решения кризиса: «Ким Чен Ын должен смириться с решением Совета Безопасности ООН, все члены которого единодушно считают, что Северная Корея представляет угрозу. Они также единогласно подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова».
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С точки зрения автора, заявление Мэттиса о «любой угрозе» со стороны КНДР также может быть истолковано как использование силы в целях самообороны в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. В ней указано, что, в случае непосредственной угрозы «вооруженного нападения», могут быть предприняты действия в качестве самообороны, до начала этого нападения. Нужно обратить внимание, что такая самооборона, в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, не требует предварительного одобрения Совбеза ООН.
В целом Мэттис хочет найти мирный вариант для разрешения северокорейского кризиса, считает Симпсон, но глава Пентагона также выразил готовность США нанести удар по ядерным и военным объектам КНДР, в случае угрозы со стороны Пхеньяна. Нужно признать, что ещё несколько дней назад ситуация была иной. За последние 48 часов вероятность удара США по Северной Корее существенно возросла.