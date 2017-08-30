28 августа Северная Корея провела ракетные испытания баллистической ракеты средней дальности. Во время этого испытания ракета пролетела над территорией Японии. Могли ли Вашингтон или Токио сбить северокорейскую ракету? Военные аналитики считают, что, скорее всего, ПРО Японии и США не справились бы с этой задачей, пишет Дейв Маджумбар в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор

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«Министерство обороны США зафиксировало и отследило траекторию полёта северокорейской ракеты, запущенной 28 августа в 16:57 по североамериканскому восточному времени. Первоначальные данные говорят о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности», — говорится в заявлении объединённого командования ВС США в тихоокеанской зоне.

«Запуск был осуществлён из северокорейского района Сунан в восточном направлении. Ракета пролетела над северным районом Японии и упала в Тихом океане, примерно в 930 километрах от восточного побережья Японии», — говорится в заявлении военных США.

Что могут сделать США и Япония, чтобы перехватить баллистические ракеты из Северной Кореи? С точки зрения военных специалистов, ответ прост: вероятно, практически ничего.

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«Неясно, пытались ли они сбить северокорейскую ракету, пока она пролетала над территорией Японии. Японская корабельная ПРО «Иджис» имеет такую возможность, однако это не означает, что японские противоракеты могут догнать северокорейские баллистические ракеты на восходящей части траектории полёта. По моему мнению, ПРО «Иджис» всегда стараются расположить между северокорейскими пусковыми установками и потенциальными целями, но ближе к возможным целям, чтобы перехватить ракету на нисходящей части траектории полёта. По этой причине эти установки, скорее всего, находятся в Японском море, а не в Тихом океане», — заявил старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Джошуа Поллак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Президент Фонда Плушарес Джозеф Чиринсионе категорически отрицает эффективность американских и японских систем ПРО при перехвате баллистических ракет КНДР.

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«Нет…ЗРК «Пэтриот» — это точечная защита от ракет ближнего радиуса действия. Комплексы ПРО «Иджис», установленные на японских крейсерах и эсминцах, аналогичны ЗРК «Пэтриот». Элементы американской ПРО THAAD в Южной Корее находятся слишком далеко. Ни один из указанных элементов ПРО не смог бы перехватить северокорейскую ракету, даже если бы все они отлично работали, а это далеко не так», — заявил Чиринсионе.

Более того, даже если бы Япония вложила средства в приобретение дополнительных систем ПРО, маловероятно, чтобы Токио смог перехватить баллистические ракеты КНДР.

«Даже если бы Япония купила американскую ПРО THAAD, ей пришлось бы разместить ее в районе Саппоро (Хоккайдо), чтобы получить хоть какой-то шанс сбить баллистическую ракету, запущенную 28 августа», — добавил Чиринсионе.

В случае реальной ракетной атаки, Токио не сможет обеспечить надёжную противоракетную оборону страны.

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«В настоящий момент не существует такой системы ПРО, которая могла бы обеспечить надёжную защиту от удара нескольких северокорейских ракет», — уверен президент Фонда Плушарес.

В конечном итоге США придётся смириться с тем, что в настоящий момент КНДР является ядерной державой с развитыми ракетными технологиями. Судя по всему, США должны научиться существовать совместно с КНДР, заключает автор статьи.