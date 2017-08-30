Чем ближе к дате выборов в парламент Северной Осетии, тем больше удивляют жителей региона своей активностью, иногда переходящей за грань понимания простого избирателя, некоторые из участников предвыборной гонки.

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В перипетиях борьбы политобъединений электорату подчас и не разобраться. Вот, кажется, только добились своего две коммунистические партии, обвинившие друг друга в фальсификации документов, подавшие иски и выигравшие дела в суде, как новый поворот — одна из них отзывает свой иск и требует отмены решения судей.

Вчера, 29 августа, Верховный суд РФ оставил в силе решение Ставропольского краевого суда о снятии с выборов в парламент Северной Осетии партии «Коммунисты России», сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме РСО-Алания.

После того, как у «коммунистов» пропала последняя надежда вернуться в предвыборную гонку, они решились на отчаянный шаг — отозвать иск к КПРФ.

Свои действия партийцы объяснили в официальном заявлении, опубликованном на сайте партии «Коммунисты России». В нем, обвиняя лидера КПРФ Геннадия Зюганова в клевете и интригах, политбюро партии заявило, что идет на такой шаг для того, чтобы в ответ на отзыв иска суд отменил свое решение о снятии с выборов КПРФ и хоть кто-то из представителей левых сил, пусть даже и из другой партии, поучаствовал в парламентских выборах в Северной Осетии.

«В связи с тем, что в РСО-Алания сложилась уникальная для новейшей истории России ситуация, когда от участия в выборах оказалось отстраненным коммунистическое движение страны в полном составе (КПКР и КПРФ), и учитывая, что все мандаты в парламенте могут получить 100%-но буржуазные партии, отозвать из Верховного суда РФ иск с требованием отстранить КПРФ от выборов в парламент РСО-Алания», — говорится в обращении.

Не преминув в очередной раз облить грязью «зюгановскую верхушку» и отметить «подлинно классовый характер» своей партии, члены политбюро КПКР также решили обратиться к своим однопартийцам и членам КПРФ с объяснением своих действий «стремлением к объединению всех подлинно коммунистических сил и к сотрудничеству с низовым активом КПРФ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Учение едино, оно непобедимо

Известие о решении отказаться от своих претензий в суде к КПРФ в партии встретили без особого энтузиазма. По словам первого секретаря рескома КПРФ в Северной Осетии Елены Князевой, представители компартии готовы самостоятельно доказать свою правоту в суде. Они уверены в том, что апелляционная жалоба будет удовлетворена и списки КПРФ для участия в выборах в парламент Северной Осетии восстановят, пишет «Кавказский узел».

До выборов в парламент осталось чуть более 10 дней. Какими увидят избирательные бюллетени жители Северной Осетии, пока неизвестно. В настоящее время в борьбе за 70 депутатских мандатов продолжают оставаться семь партийных объединений: «Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Партия Роста», «Альянс зеленых» и «Справедливая Россия».

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Между тем предвыборные страсти уже порядком утомили жителей Северной Осетии. Если некоторые раньше с интересом следили за борьбой коммунистов, судьбой голодающих «за правое дело», то после очередного заявления КПКР об отзыве иска к КПРФ рядовые избиратели просто перестали понимать, что хотят обе партии.

Судя по соцсетям, всплеск интереса к выборам в республике на днях вызвали лишь два события. Первое — довольно курьезное. В столице Северной Осетии были вывешены баннеры, напоминающие о предстоящих в регионе 10 сентября выборах в парламент региона. В верхней части плакатов вместо ЦИК РСО-Алания значилось слово ЦИРК. Ошибка сотрудников типографии изрядно повеселила горожан. Владикавказцы в комментариях в соцсетях называли описку оговоркой по Фрейду, шутили про то, что наконец-то центральную избирательную комиссию назвали «настоящим именем».

«Все, что в республике происходит — напоминает цирк. Скандал за скандалом с первого дня предвыборной кампании», — приводит слова возмущенного горожанина «Версия на Кавказе».

Цитата из т/с «Интерны». Реж. Максим Пежемский. 2010. Россия Вадим Цаллати в роли врача-анестезиолога

И еще одно известие, связанное с выборами, которое живо обсуждали жители РСО-Алании на прошедшей неделе — это участие в парламентской гонке Вадима Цаллати — актера из сериала «Интерны». Он баллотируется в депутаты Северной Осетии от партии «Патриоты России».

Актер, сыгравший роль врача-анестезиолога Давида Такоева, опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором просит избирателей республики прийти на выборы 10 сентября. Такоев является близким другом олимпийского чемпиона по борьбе Арсена Фадзаева — лидера партии «Патриоты России». Раньше он никогда не занимался политикой и, по словам актера, покинет съемочную площадку навсегда, если станет депутатом парламента, пишет «ВистаНьюс».

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Северной Осетии состоятся выборы в парламент республики шестого созыва. Жителям региона предстоит выбрать 70 депутатов в законодательный орган. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. О своем участии в выборах первоначально заявили 13 партий. Ближе к финишной прямой их осталось семь.

Предвыборная борьба в регионе сопровождалась почти двухнедельной голодовкой представителей партии «Коммунисты России», в том числе ее лидера Максима Сурайкина, митингом «За честные выборы», где прозвучали обвинения в адрес членов избиркома в нечестности и фальсификации документов, кадровыми изменениями в составе избиркомов, и, наконец, жалобой Геннадия Зюганова Владимиру Путину на то, что в РСО-Алании грубо нарушаются выборные права жителей республики.

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