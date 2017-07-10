Объект культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» в Самаре может исчезнуть благодаря варварской реконструкции. Исполнитель работ снял крышу, разобрал перекрытия, выломал окна и покинул памятник, который в таком состоянии рискует не пережить зиму. Любители старины волнуются. Общественники пишут запросы. Обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому и в прокуратуру направил и главный возмутитель самарской чиновничьей жизни — депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. На спасение знаменитого в мире здания — памятника советского авангарда в форме социалистического символа «серп и молот» «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» Минкульт РФ выделил 400 млн рублей.

Фото предоставлено Михаилом Матвеевым Объект культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» 29 августа 2017 г

Архитектурное и техническое чудо

«Фабрика-кухня завода имени Масленникова» была построена по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой в 1930—1932 годах. Это уникальное в мире здание стоит в Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Ново-Садовой. Если смотреть на него сверху, видно, что оно имеет форму скрещенных серпа и молота. По оценкам специалистов мирового уровня, это единственный реализованный проект здания такой формы, который стоит в одном ряду с такими шедеврами советского авангарда, как ростовский Театр драмы в форме трактора и московский ДК имени Русакова в форме шестеренки. При этом, несмотря на необычную форму конструкции здания, его внутреннее устройство было очень тщательно продумано. Благодаря своей уникальности самарская Фабрика-кухня вошла в международные справочники по архитектуре и не раз становилась объектом внимания для зарубежных СМИ.

Culture.ru Плакат Фабрика-кухня завода им. Масленникова

Фабрики-кухни стали строиться на территории всего СССР в конце 1920-х — начале 1930-х годов, когда идея коллективного быта пролетариата поддерживалась властями. Пролетарии должны были работать на фабриках и жить в домах-коммунах. Чтобы рабочие не отвлекались на проблемы домашнего быта, свободно занимаясь строительством нового светлого будущего, при заводах возводились целые комбинаты питания. Там трудящиеся должны были коллективно принимать пищу, а также проводить свободное время.

Идея конвейера, родившаяся на заводах Генри Форда, пленила умы устроителей нового социального устройства, и ее начали активно и целенаправленно внедрять в самые разные сферы жизни. Самарская Фабрика-кухня в форме серпа и молота — ярчайшая иллюстрация этой идеи. В рукоятке «молота» находились спортзал и читальня, а в широкой его части — собственно кухня. Из нее по трем конвейерам еда доставлялась в разные части столовой, располагавшейся в «серпе». Первый этаж здания был отведен под закусочную и гардероб, второй — под столовую, третий — под банкетные залы. Кроме того, на крыше здания была летняя площадка, на которой можно было принимать пищу и проводить торжества в теплое время года. Одним словом, это был настоящий культурно-развлекательный центр того времени.

Это архитектурное и техническое чудо 30-х годов прошлого века было создано с использование смелых по тому времени конструктивных решений. Например, в Фабрике-кухне впервые в Самаре использовались железобетонные перекрытия.

Culture.ru Макет «Фабрики-кухни»

Вклад Владимира Мединского

«Самара обязана лично министру культуры Владимиру Мединскому за то, что «Фабрика-кухня» включена в реестр памятников федерального значения. При его поддержке на ее реконструкцию федеральный центр выделил 400 млн рублей, софинасирование из регионального бюджета должно составить 185 млн. Но, насколько я в курсе, область средства еще не выделила», — пояснил депутат Михаил Матвеев.

Ремонтные и реставрационные работы начались в 2016 году. Государственным заказчиком является ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», генеральным подрядчиком — ООО СК «ЭТС» (Санкт-Петербург). Согласно государственному контракту, окончание работ назначено на четвертый квартал 2017 года. В отреставрированном здании будет размещен филиал российского Центра современного искусства. Объект должен стать центром притяжения туристов, в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу, к которому готовится Самара. Однако, как отмечает парламентарий, работы на объекте уже три месяца как не ведутся.

«Памятник культурного наследия федерального значения выглядит брошенным, при том что на информационном стенде с затертыми телефонами подрядчика срок сдачи объекта — наступающий на днях IV квартал 2017 года, — прокомментировал сложившуюся ситуацию Матвеев. — Он не то что чемпионат мира принять, он вообще рискует не пережить зиму. Потому что исполнитель работ, разворотив всё, снял крышу, разобрал перекрытия, выломал окна и всё бросил. Куда смотрит самарский министр культуры Сергей Филиппов и руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Владимир Филлипенко?»

Culture.ru Эскиз «Фабрики-кухни»

По словам депутата, на Владимира Мединского возлагаются большие надежды — возобновить работы и сдать объект в срок. Прежде лоббированием «Фабрики-кухни» на уровне Минкульта РФ занимался бывший депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, который заинтересовал Мединского этим масштабным проектом. Теперь вопросы, которые можно было бы урегулировать с федеральными структурами, не решаются.

Прокуратура

Цель обращения депутата в прокуратуру — не только провести проверку эффективности расходования исполнителями работ по ремонту и реконструкции выделенных Минкультом РФ денежных средств, но и установить — есть ли нарушения федерального закона об охране памятников при производстве уже выполненных работ.

«По оценкам специалистов ряд элементов здания, являющихся предметом охраны, которые нельзя трогать, были разобраны и уничтожены. Здание ценно еще и тем, что в нем было много революционных решений, использованы определенные материалы. Во время Великой Отечественной войны Куйбышев был закрытым городом, а «Фабрика-кухня» была манящей мишенью для фашистских захватчиков. Это история нашей страны! Поэтому пусть прокуратура установит, имеются ли признаки уголовно наказуемых деяний или административные нарушения в том, что реконструкция остановлена накануне осенне-зимнего периода», — отметил политик.

Kak vse «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» с воздуха

Важный туристический объект

«Рассчитываю, что губернатор Николай Меркушкин, который много усилий прилагает к благоустройству Самары к чемпионату мира по футболу в 2018 году, тоже обратит внимание на проблемы «Фабрики-кухни», не всё же тратить бюджетные средства на какие-то новые придумки. Когда есть такой перспективный туристический объект. В Самаре бункер Сталина и «Фабрика-кухня» — самые знаменитые в мире культурные объекты», — резюмировал Матвеев.

Выяснить причины вопиющего халатного отношения к памятнику мирового уровня не удалось. На информационном стенде около «Фабрики-кухни» телефоны подрядчика затерты. В самарском минкульте от памятника открестились, заявив, что никакого отношения к «Фабрике-кухне» не имеют. В региональном Управлении государственной охраны объектов культурного наследия, как оказалось, среди рабочего дня трубку ни по одному номеру никто не берет, для звонившего включается факс.

По имеющейся у депутата Матвеева информации, остановка работ может быть связана с некоторыми финансовыми проблемами у питерского исполнителя, которые он перекладывает с объекта на объект, а также с сомнительным профессионализмом субподрядчиков, которыми обросла «Фабрика-кухня».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года самарский депутат Михаил Матвеев направил обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором просил провести провести проверку по фактам массового уничтожения историко-культурных объектов в Самаре и замене их новоделами.

«В связи с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу ведутся масштабные подготовительные работы, которые зачастую приводят к утратам объектов культурного наследия при поиске чиновниками простых решений реконструкции, понимаемой как снос исторического подлинника с заменой его на новодел, — написано в документе. — К сожалению, несмотря на широкий общественный резонанс подобных акций, предотвратить утраты объектов ни министерство культуры Самарской области Управление госохраны объектов культурного наследия не в состоянии», — указано в документе.

Так, в мае 2017 года на Самарской площади был уничтожен изготовленный из смальты в виде георгиевской ленты фонтан имени 30-летия Победы, вместо которого сейчас сооружается новодел «из современных материалов». Поступают многочисленные жалобы на спешный ремонт фасадов памятников культуры, находящихся на «гостевом маршруте чемпионата миру по футболу в России-2018». Ремонт «осуществляется без какой-либо лицензии по работе с объектами культурного наследия случайными бригадами, укомплектованными рабочими из Средней Азии, приводящей к фактической порче памятников и уничтожению элементов оригинальных фасадов».

Здание имеющее форму «Серпа и Молота»

«В 2017 года рабочие при ремонте фасада объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Сурошникова» просто разбили молотками оригинальную плитку на фасаде под видом реставрации, — перечисляет многочисленные разрушения парламентарий. — Проведен демонтаж подлинной исторической чугунной решетки в стиле модерн ХIХ века в Струковском саде, а также исторической решетки скверов площади Куйбышева (Соборной)».

Фактически Самара как исторический город в результате наплевательского отношения к культуре со стороны чиновников и ответственных лиц может утратить многие памятники, знаковые места и собственную историко-культурную идентичность.