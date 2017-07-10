В Самаре массово сносят памятники культуры: обращение к Мединскому

Самара, , 15:34 — REGNUM Обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому направил 10 июля депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Как сообщает ИА REGNUM, в документе он просит провести проверку по изложенным им фактам и взять под контроль ситуацию с сохранением объектов культурного наследия в Самаре.

«В связи с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу ведутся масштабные подготовительные работы, которые зачастую приводят к утратам объектов культурного наследия при поиске чиновниками простых решений реконструкции, понимаемой как снос исторического подлинника с заменой его на новодел, — написано в документе. — К сожалению, несмотря на широкий общественный резонанс подобных акций, предотвратить утраты объектов ни министерство культуры Самарской области Управление госохраны объектов культурного наследия не в состоянии».

По данным депутата, в мае 2017 года на Самарской площади был уничтожен изготовленный из смальты в виде георгиевской ленты фонтан имени 30-летия Победы, вместо которого сейчас сооружается новодел «из современных материалов». Поступают многочисленные жалобы на спешный ремонт фасадов памятников культуры, находящихся на «гостевом маршруте чемпионата миру по футболу в России-2018». Ремонт, как обращает внимание Владимира Мединского депутат Матвеева, «осуществляется без какой-либо лицензии по работе объектами культурного наследия случайными бригадами, укомплектованными рабочими из Средней Азии, приводящей к фактической порче памятников и уничтожению элементов оригинальных фасадов».

«В 2017 года рабочие при ремонте фасада объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Сурошникова» просто разбили молотками оригинальную плитку на фасаде под видом реставрации, — перечисляет многочисленные разрушения парламентарий. — В настоящий момент начался демонтаж подлинной исторической чугунной решетки в стиле модерн ХIХ века в Струковском саде, а также исторической решетки скверов площади Куйбышева (Соборной). Комментируя данный факт в эфире местного телеканала губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин заявил, что будет современная изгородь, так как прежняя слишком упрощена».

«Фактически Самара, как исторический город в результате наплевательского отношения к культуре со стороны чиновников и ответственных лиц при успешной подготовке города к чемпионату мира по футболу может утратить многие памятники, знаковые места и собственную историко-культурную идентичность. Убедительно прошу вас провести проверку по изложенным фактам и взять под контроль ситуацию с сохранением объектов культурного наследия в городе, включая предотвращение искусственного невключения памятников в число объектов культурного наследия с целью упрощения их дальнейшего уничтожения», — написал федеральному министру самарский депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации самарских властей, в 2017 году Фонд капитального ремонта планирует восстановить в Самаре фасады 43 домов — объектов культурного наследия. «Стоимость реставрации домов-памятников в разы дороже, чем рядовых зданий, — отметила замгендиректора регионального Фонда капремонта Татьяна Соколова. Например, ремонт фасада дома архитектора Кузнецова 1953 года постройки, расположенного на улице Победы, 101, обошелся в 10 млн рублей».

Напомним также, что на региональный Фонд капремонта возложен ремонт фасадов домов, расположенных в районе пересечений улиц Самарская, Галактионовская, Красноармейская, которые находятся на гостевых маршрутах чемпионата мира по футболу в России-2018. Работы по решению облправительства выполняются за счёт банковского кредита в размере 1,8 млрд рублей, который взял Фонд капремонта.

«Моя приемная завалена жалобами жителей этих домов. «Реставрацию» памятников архитектуры осуществляют какие-то залетные бригады таджиков, не имеющих не то что лицензии на работу с памятниками культуры, но даже вообще никаких документов, и не понимающие, кто их сюда направил. Пример с особняком Сурошникова у всех на слуху. Только что направил свой запрос по Галактионовской, 57, где уродуют памятник архитектуры. Жители дома напротив недавно отбились от подобных услуг по «ремонту фасада». Чувствуется рука заказчика, решившего, что неважно как, лишь бы «подмалевать» фасады к мундиалю. Страшно даже подумать, что эти «деятели культуры» могут натворить с исторической Самарой за 1,8 млрд. Четкое ощущение, что Министерства культуры в Самарской области нет», — так прокомментировал ситуацию в своем блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

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