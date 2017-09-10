До выборов губернатора Рязанской области осталось полторы недели. Несмотря на то, что сроки уже поджимают, избирательная кампания в регионе все еще носит спокойный характер. Это показывает и количество жалоб, поступивших в региональный избирком, и отсутствие информации о каких-либо крупных нарушениях в местных СМИ, и молчание самих кандидатов.

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Жалоб — меньше в разы

По данным на 30 августа, в Избирательную комиссию Рязанской области поступило меньше тридцати заявлений о возможных нарушениях в ходе кампании. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM консультант аппарата Избирательной комиссии Рязанской области Егор Мясоедов, из них губернаторских выборов касаются меньше 20 жалоб. Причем только треть жалоб признана обоснованными. По сравнению с выборами депутатов Рязанской областной думы, которые прошли в 2015 году, количество жалоб уменьшилось в разы. Тогда за всю кампанию избирком получил более 170 заявлений о возможных нарушениях.

«Жалоб гораздо меньше, чем в предыдущие избирательные кампании. Что касается выборов губернатора Рязанской области, то жалобы идут только на предвыборную агитацию теми или иными кандидатами. Их тоже гораздо меньше. При этом ничего серьезного, собственно говоря, нет», — рассказал Егор Мясоедов.

Те жалобы, которые поступили в избирком, по мнению собеседника, издания вполне укладываются в картину «обычной предвыборной возни»: среди нарушений — размещение предвыборной агитации на зданиях без разрешения собственников, а также указание неверной информации о кандидатах их соперниками.

«Сказать, с чем связано такое затишье, сложно. Возможно, влияет отсутствие интереса избирателей к выборам. Время года такое», — заключил консультант избиркома.

62info.ru Сергей Пупков

Отметим, что на сайте избиркома практически нет информации о жалобах. Исключение составляет пресс-релиз об очередном заседании комиссии, которое прошло 25 августа. Помимо всего прочего, здесь был рассмотрен вопрос о жалобе кандидата от ЛДПР Александра Шерина, который заявил о воспрепятствовании проведению предвыборной агитации. На своей странице в социальной сети Шерин 21 августа опубликовал новость о том, что в прокуратуру поданы заявления на администрации четырех районов области, которые отказали в проведении митингов.

Между тем по одному из заявлений надзорное ведомство уже вынесло решение. Прокуратура Кораблинского района пришла к выводу, что местные чиновники нарушили законодательство, запретив митинг кандидата.

Из губернаторов в сенаторы

Осталось незамеченным и опубликование списков претендентов на пост члена Совета Федерации от Рязанской области. Все кандидаты в губернаторы определились с тремя возможными сенаторами. Так, врио губернатора и самый вероятный победитель выборов Николай Любимов включил в список своего предшественника Олега Ковалева, действующего члена СовФеда Игоря Морозова и президента Союза «Рязанская торгово-промышленная палата» Татьяну Гусеву.

Люди, включенные в списки других кандидатов, не такие известные. К примеру, представитель Партии роста Александра Перехватова в случае победы на выборах будет выбирать из кандидатур гендиректора Мещерского научно-технического проектно-технологического института Игоря Румянцева, технического директора ООО «Строй-Буд» Владимира Тарасова и гендиректора Рязанского завода резинотехнических изделий Вячеслава Хламова.

Кандидат от «Справедливой России» Сергей Пупков включил в свой список пенсионера Сергея Исакова, руководителя партийного Центра защиты прав граждан Андрея Рязанцева и замдиректора рязанской школы №67 Любовь Семину.

В списке коммуниста Владимира Федоткина обосновались сын бывшего губернатора и несостоявшийся кандидат Андрей Любимов, депутат Рязанской областной думы Виктор Малюгин и местный деятель КПРФ Эвелина Волкова, которая также могла бы стать кандидатом в губернаторы.

Пятый претендент на пост губернатора Рязанской области, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин сделал ставку на пенсионера Игоря Потапова, врача Городской детской поликлиники №1 Павла Ахунова и главу Искровского сельского поселения Рязанского района Василия Овечкина.

Между тем эксперты уверены, что следующим сенатором от исполнительной власти Рязанской области может стать бывший губернатор Олег Ковалев. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил политолог Александр Семенов.

«Больше всего шансов стать следующим губернаторским сенатором от Рязанской области у Ковалева Олега Ивановича, — заявил политолог. — Я думаю, здесь есть некая договоренность о том, что именно Олег Иванович станет следующим сенатором. Первоначально он стал советником, тогда же Любимов и Ковалев появлялись вместе. Олег Иванович оказывал поддержку, вводил Любимова в регион, поэтому, я думаю, что сенатором будет Олег Иванович».

При этом бывшему главе области не помешает и его возраст — а именно он был назван в числе причин досрочной отставки с поста губернатора.

«Есть этот тренд. Три губернатора, которые ушли в отставку в феврале, попали в список возможных сенаторов. То же самое в Бурятии и Карелии. Поэтому, мне кажется, что все-таки есть некая договоренность», — сказал Александр Семенов.

Явка — ниже, результат — выше

Победа врио губернатора Николая Любимова не вызывает сомнений у экспертов. Несмотря на то, что формально глава области не ведет избирательной кампании, в последнее время он постоянно на слуху у местных жителей. Плюсов прибавил и приезд президента России Владимира Путина в регион 24 августа.

На встрече с Николаем Любимовым Владимир Путин рассказал о тех проблемах, с которыми к нему обратились рязанцы во время прямой линии. Работа по обращениям началась моментально. Так, уже к вечеру того дня началась доследственная проверка информации о том, что в Касимовской центральной районной больнице пациенты сами покупают бинты, зеленку и другие расходные материалы.

В такой ситуации эксперты прогнозируют победу Николая Любимова уже в первом туре. К примеру, по мнению политолога Владимира Авдонина, результат Николая Любимова будет близок к тому, с каким результатом победил в 2012 году Олег Ковалев. Напомним, что тогда бывший губернатор набрал 64,4% голосов избирателей. При этом явка прогнозируется ниже, чем пять лет назад.

«Явка, судя по всему, должна быть ниже, чем в 2012 году, потому что избирательная кампания, проводимая летом, заведомо ведет ко всё большему снижению явки. Уже прошедшие кампании показывают, что явка действительно снижается. Но с другой стороны, поскольку в регионе есть избирательная машина, предсказать, как ее настроят, достаточно сложно», — сказал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Рязанской области состоятся 10 сентября. В феврале 2017 года бывший глава региона Олег Ковалев сложил полномочия, объяснив решение своим возрастом и тем, что, на его взгляд, в регионе сложилась идеальная ситуация для смены лидера. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов.

Сейчас за пост губернатора борются пять кандидатов. Это врио губернатора Николай Любимов, который представляет «Единую Россию», региональный депутат от «Справедливой России» Сергей Пупков, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, коммунист Владимир Федоткин и начальник главного архивного управления Рязанской области и почетный гражданин Рязани Александра Перехватова, которую выдвигает Партия роста.

До выборов не был допущен только один претендент: Святослав Голубятников, который заручился поддержкой Партии возрождения России, но не смог собрать необходимого количество подписей депутатов и пройти муниципальный фильтр.