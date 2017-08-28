За несколько недель до выборов губернатора в Новгородской области актуализировали тему возвращения прямых выборов мэра Великого Новгорода. Этот вопрос дважды обсуждала Новгородская областная дума на августовском заседании, и фракции «Единой России» удалось отстоять действующий, непрямой порядок избрания градоначальника лишь с небольшим перевесом. Технически оппозиция проиграла, но по существу заявила о ключевом вопросе политической повестки дня региона.

launedekeg.wordpress.com Выборы

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Обсуждение темы возвращения прямых выборов мэра Великого Новгорода в региональном парламенте в августе 2017 года инициировали сразу две партии — ЛДПР и КПРФ. От ЛДПР законопроект внёс на рассмотрение вице-спикер облдумы Алексей Чурсинов — лидер партийной фракции и «правая рука» кандидата в губернаторы от ЛДПР, депутата Госдумы РФ Антона Морозова. С похожей инициативой от КПРФ, но в расширенном виде — коммунисты за возврат прямых выборов во всех муниципалитетах региона — выступила депутат Ольга Ефимова, которая сама является кандидатом от Компартии на пост губернатора.

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При обсуждении законопроектов КПРФ и ЛДПР ожидаемо поддержали друг друга. Публично возврат прямых выборов мэра и глав районов одобрил и кандидат в губернаторы от «Справедливой России», депутат думы Великого Новгорода Михаил Панов. На своей странице в Facebook, которую политик оживил сразу после регистрации кандидатом в губернаторы, он заявил о своём убеждении, что «выборный мэр будет в конечном итоге более эффективным управленцем, чем назначенный областью сити-менеджер или глава района». Таким образом, из пяти кандидатов на пост губернатора Новгородской области по вопросу выборности мэра промолчал только Николай Захаров («Патриоты России»), так как позиция временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Никитина («Единая Россия») по этой теме секретом не является: он сторонник назначения глав муниципалитетов по конкурсу.

Любопытно, что возвращение прямых выборов глав муниципалитетов, а главное — мэра Великого Новгорода — в областной думе поддержал депутат Дмитрий Игнатов. Любопытно потому, что в 2014 году именно он в числе четырёх депутатов выступил с поправкой об отмене прямых выборов и защищал эту инициативу настолько рьяно, что с лёгкой руки старейшего депутата регионального парламента Валерия Гайдыма отмену прямых выборов в Новгородской области назвали «законом Димы Игнатова». Но к 2017 году Игнатов, прошедший в областную думу нового созыва уже от «Единой России», и из партийной фракции вышел, и позицию по вопросу избрания мэра пересмотрел на прямо противоположную, о чём и заявил публично: мол, опыт показал, что новгородцы хотят избирать мэра сами.

Новгород.ру Депутат Новгородской областной думы, член фракции ЛДПР Алексей Чурсинов

«Исправить ошибку» призывал коллег и депутат Михаил Караулов — в марте 2017 года он сам инициировал подобный законопроект, но не получил необходимые согласования у всех заинтересованных лиц (то есть у мэра Новгорода и глав районов), поэтому проект так и не дошёл до рассмотрения в региональном парламенте. Как показало голосование, переубедить «единороссов» не удалось: фракция большинства в Новгородской областной думе отстояла действующий порядок выборов в Новгородской области с перевесом в два голоса: «за» проголосовали только 12 депутатов, против 14.

В ходе дискуссии о порядке избрания мэра Великого Новгорода спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подчеркнула, что действующий мэр города Юрий Бобрышев инициативу о прямых выборах не поддержал. Действительно, в ответе мэра областным депутатам говорится о том, что только 26 июля 2017 года в областной закон о порядке избрания глав муниципалитетов в Новгородской области были внесены изменения. Тогда, как сообщало ИА REGNUM, региональный парламент проголосовал за отмену «двуглавой» модели управления Великим Новгородом в пользу единоначалия.

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Novved.ru Лидер Новгородского регионального отделения КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым

Вносить новые поправки в этот же закон спустя всего месяц после очередной смены порядка избрания главы города Юрий Бобрышев посчитал нецелесообразным: мол, вопрос выборов мэра нужно обсуждать после выборов губернатора. Действительно: оппозиция обострила эту тему не когда-нибудь, а за месяц до сентябрьского голосования.

«Сегодняшняя избирательная кампания, с одной стороны, проходит в условиях нарастающей апатии избирателей, которые разочаровались в предыдущих политических циклах, проявляют недовольство и скорее склонны игнорировать выборы. С другой стороны, во многом активность региональных политических партий — это запоздалая реакция на политический цикл 2012−2017 годов, в котором они были бесцеремонно вытеснены из политического процесса и влияния на политические решения большинством из единороссов, региональным административным ресурсом. Теперь они пытаются ворваться в новый политический цикл, дружно напоминая о себе, своих правах и интересах своих избирателей… Узкое политическое поле вынуждено заставляет партии столкнуться в «конкуренции» на одних и тех же темах, наиболее яркая из которых — прямые выборы глав администраций населением», — прокомментировал ИА REGNUM политолог и социолог Александр Жуковский.

По его мнению, единственной интригой в новгородской губернаторской кампании 2017 года остаётся соперничество между кандидатами от ЛДПР и КПРФ — «кто займёт второе место».

Mayor.nov.ru Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев

»Обе партии и их кандидаты пытаются работать с городским электоратом, понимая, что явка в Великом Новгороде будет маленькая, — считает политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. — Сама тема выборов мэра не интересна горожанам от слова «вообще». Вброс этой темы в предвыборный период — серьезная ошибка штабов Морозова и Ефимовой. Сегодня политизация кампании вредна для результата. Наоборот, сегодня востребована экономическая предвыборная программа, а с ней работает только Никитин. Тема выборов мэра не только не повысит интерес избирателей к кандидатам от ЛДПР и КПРФ, но и может уменьшить его».

Удастся ли под этим лозунгом повысить интерес новгородцев к выборам губернатора?

Напомним, в единый день голосования 10 сентября выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России. Собираются ли избиратели на выборы, решили ли уже, за кого отдадут свой голос — в предвыборном опросе ИА REGNUM.

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