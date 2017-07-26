Градоначальника Великого Новгорода будут избирать по-новому

Великий Новгород, , 16:02 — REGNUM Порядок избрания власти в Великом Новгороде изменили: от принятой ранее «двуглавой» модели с сити-менеджером и мэром из числа депутатов отказались в пользу градоначальника, избранного по конкурсу. Соответствующие поправки в областное законодательство о выборах глав муниципалитетов были приняты сегодня, 26 июля, депутатами Новгородской областной думы большинством голосов.

«Ассоциация муниципальных образований Новгородской области», которая выступила с этой инициативой, предложила унифицировать порядок избрания глав муниципальных образований в регионе: главы районов Новгородской области избираются депутатами районных дум из числа кандидатур, одобренных конкурсной комиссией, с 2015 года. Избранный таким образом глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.

В ходе обсуждения поправок мнения депутатов разделились. Ряд депутатов высказались за возвращение прямых выборов мэра Великого Новгорода и глав всех мунициалитетов, но в итоге изменения были приняты большинством голосов: их поддержали 21 депутат из 31.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее областное законодательство предусматривало «двуглавую» систему управления всеми муниципальными районами и городским округом (Великим Новгородом), но в 2015 году в областной закон внесли поправки, отказавшись от «двуглавой» системы в пользу единоначалия, но только для районов.

Действующий мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев ранее неоднократно выступал за возвращение прямых выборов мэра города. Срок полномочий градоначальника истекает в 2018 году.

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