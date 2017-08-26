Евросоюз всерьез занялся борьбой против собственного производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Точнее, тех транспортных средств, которые в качестве топлива используют бензин и солярку.

(сс) freegreatpicture.com Tesla Supercharger

Борьба возникла не вдруг, а объявлена была после того, как для ее поддержания хорошо подготовили общественное мнение, которому объяснили, что автомобили с ДВС не столько являются средством передвижения, сколько роскошью, ради обладания которой человеку приходится поступиться чистотой вдыхаемого воздуха.

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Многочисленные зеленые организации, посвящающие себя заботе о здоровом образе жизни человека, длительное время собирали необходимую статистику. Которая должна была нагнать страх. И лишить любого жителя ЕС желания сомневаться в том, возможно ли такое. Он просто должен верить сказанному, и все.

Джентльменам верят на слово

В Европейском союзе более полумиллиона людей (500 000 человек!) ежегодно умирают преждевременной смертью из-за загрязнения окружающей среды. Такие данные приводит свежеобнародованный доклад Европейского агентства по защите окружающей среды, в котором подробно расписано, сколько конкретно умирает в каждой из стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

Цифра, безусловно, впечатляющая и зовущая в бой с углеводородной угрозой человечеству. Ничем, правда, не подтверждается, что именно выхлоп дизеля убивает людей в ЕС, а не, скажем, выбросы ТЭЦ, отходы пищевых предприятий, гарь лесных пожаров и т.д. и т.п. Читатель должен поверить в эту цифру.

«Всего несколько недель назад правительства Франции и Соединенного Королевства объявили о своих планах запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Хотя намерения хороши, но это слишком медленно, — считает Марк Ньювенхайзер, директор сразу двух экологических организаций: Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud и Instituto de Salud Global (ISGlobal). — Мы должны ликвидировать дизельные машины через пять или десять лет, а не через 20».

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«Германия собирается опередить Францию и Великобританию и запретить продажи дизелей в 2030 году. Интересно, что объявления эти звучат на фоне падения спроса на такие машины, — отмечает корреспондент испанского аналитического портала El Confidencial Альваро Эрнандес. — По данным консалтинговой компании Jato Dynamics, как в Европе, так и в Испании дизельные транспортные средства составляют уже менее 50% парка. Фактическая продажа ТС с данным типом мотора в пиренейском королевстве за последние пять лет упала на 20%».

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«Заявление о прекращении производства дизелей в 2040 году — это четкое политическое послание, которое поможет и экономике, направив производство транспортных средств в другом направлении», — цитирует издание представительницу испанского отделения Greenpeace Ракель Монтон. — Некоторые ведущие бренды уже сделали такие шаги вперед. Например, Volvo объявила о прекращении сборки дизельных авто в 2019 году».

Испанское ухо к новациям глухо

«Похоже, что звук в последнее время замедлил свою скорость перемещения, — замечает автор публикации в El Confidencial. — Инициативы наших соседей в Испании пока не услышаны — через Пиренеи эхо не докатилось. Запрет на производство автомобилей с ДВС в Испании не только не принят, но даже и не обсуждается. Хотя в Мадриде и Барселоне уже занялись борьбой за чистый воздух по-серьезному. Барселона запретит въезд с 2019 года машинам старше 20 лет, а Мадрид собирается сделать то же самое в 2025 г. Слишком поздняя реакция — в эти два крупнейших испанских города периодически уже запрещают въезд из-за превышения допустимых уровней загрязнения окружающей среды, ограничивают скорость движения транспорта по той же причине и пытаются «уполовинить» количество курсирующих по дорогам ТС, объявляя дни циркуляции только для машин с четными или нечетными номерами».

Зеленые шумят, имитируя кипучую деятельность и ежедневно бомбардируя читателей, слушателей и просто обывателей картечью химических терминов, обозначающих вредные вещества, грозящие человечеству преждевременным уничтожением.

Pxhere.com Экологи в ярости

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Замечать, что проблема загрязнения окружающей среды автомобильным выхлопом не распространяется на сельскую местность — не входит в интересы компаний, стоящих за спиной Greenpeace. Мало кто сомневается, что давление экологов выполняется в соответствии с заказом определенных лиц и предприятий, продвигающих альтернативную продукцию, те же электромобили, например.

«Когда зеленые предупреждают, что лет через двадцать в Испании будет невозможно жить из-за загрязнения окружающей среды, они невольно проговариваются, что дело, в общем-то, не в выхлопе. Хотя, может быть и не понимают смысла сказанного ими же, — обращает внимание журналист. — Упомянутый выше Марк Ньювенхайзер говорит о том, что «исчезновения дизельного и бензинового транспорта будет недостаточно для восстановления природы и чистоты атмосферы — гибридные, водородные и электрические транспортные средства будут по-прежнему загрязнять окружающую среду из-за коррозии металлов, из которых изготовлены детали, металлической пылью, высыпающейся при торможении, и т.д.»

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За что же борются зеленые Евросоюза?

Странный вопрос, скажет вам любой сторонник Greenpeace или любитель засветиться в демонстрации за закрытие АЭС и прекращение производства «не роскоши, а средства передвижения». За здоровый образ жизни выступают, конечно. За то, чтобы меньше ездить и больше ходить, ну, а уж если последнее совсем невмоготу, то пусть передвигаются на общественном «негрязном» транспорте вроде Hiperloop и электромобилей.

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Состоявшееся на днях в Штутгарте (одном из важнейших центров германского автопрома) открытие салона продаж пресловутой «Теслы» лучше всяких слов отвечает на вопрос qui prodest зеленое движение. Немецкие СМИ уже поименовали состоявшееся мероприятие «прелюдией смерти немецкого автопроизводства». Ну, а «Америка снова станет великой» никто и не думал отменять. В Штатах, кстати, производство автомобилей запрещать или ограничивать никто не намерен, а вот идея Трампа брать с каждого ввозимого в страну «Мерседеса», «БМВ» и прочих «Ауди» пошлину в размере 35% от стоимости — это приговор немцам. Не говоря уже о «Фольксвагене», попавшем под пресс «дизельгейта». В то, что загрязнение мира — дело рук человечества, Трамп не верит, считая Парижское соглашение продуктом шарлатанства. Но неверие не означает того, что чье-то заблуждение и веру нельзя использовать во имя собственного блага. И страны, которой руководишь.