О том, что в Москве созданы практически все условия для комфортного передвижения по городу, инвалидов власти столицы заявляли ещё в 2015 году. Тогда мэр Сергей Собянин утверждал, что доступность городской среды выросла в полтора раза, а доля объектов, приспособленных для маломобильных граждан, выросла на 80%. С момента заявлений о переоборудовании города прошло ещё два года, но корреспонденты ИА REGNUM в очередной раз убедились, что о полноценной доступной среде в городе пока приходится лишь мечтать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «Северянин»

Нет доступных подъездов

Исследование доступности Москвы для инвалидов начинается с выезда из дома. Известно, например, что при получении инвалидности обездвиженному пациенту должны переоборудовать квартиру: житель первого этажа вправе рассчитывать на съезд с балкона. В крайнем случае, специальные пандусы должны быть хотя бы в подъезде — как минимум для колясок с новорожденными. При этом похвастаться наличием съездов может лишь половина столичных подъездов: где-то они есть, где-то нет, а где-то оборудованы таким странным образом, что подходят только «для галочки» районной администрации. Увы, но последний вариант — самый распространённый.

Так, пандусы в подъездах изобилуют таким разнообразием форм и инженерных изысков, что их наличие вовсе не гарантирует возможности использования. Например, в Москве можно найти пандус в виде узких рельс, в которых застревают некоторые типы колес; пандус в виде узкой и широкой рельсы сразу, но с небольшим расстоянием между рельсами, так что туда попросту не поместится колесная база; цельнолитой бетонный пандус, у которого отсутствуют ограничители или хотя бы перила по бокам, так что коляска вполне может съехать влево или вправо; литой пандус с узкой лестницей посередине. В общем, если пандусы и есть, то как минимум на половине из них инвалиду потребуется дополнительная помощь сопровождающего, ведь спуститься или подняться самостоятельно возможно далеко не всегда.

Например, съезд в подъезде может заканчиваться упором в стену, где нет места для разворота коляски. Далее требуется хитрый манёвр, чтобы попасть через узкую дверь в «предбанник» подъезда, в котором, преодолев бордюр, надо ещё раз исхитриться и выбраться наружу. Это если ранее коляска поместилась в лифт… Не секрет, что в некоторых домах ширина лифта этого сделать не позволяет, что само по себе тема для отдельного исследования. Это если лифт вообще есть… А если маломобильный человек живёт на четвёртом этаже пятиэтажки…

Нет доступных переходов

Ещё раз убедиться в том, что у Москвы нет единых стандартов обустройства безбарьерной среды, можно в подземных переходах. Помимо бесконечного разнообразия форм и конструкций, в том числе повторяющих «подъездные» болезни, бросается в глаза ещё один факт: самостоятельно воспользоваться переходом — задача-максимум. Переходы, где есть удобная «змейка» для подъёма и спуска — роскошь. Впрочем, даже тут удачливому колясочнику ещё нужно протиснуться сквозь поток пешеходов, которые не всегда рады уступить дорогу.

Одним словом, удобный переход найти трудно. Ранее ИА REGNUM также сообщало о практически полной недоступности метро: несмотря на созданную службу помощи, просто так ей воспользоваться нельзя, надо заказывать поездку как минимум за неделю, плюс помощь могут оказать не на каждой станции и не каждому. Например, для сопровождения инвалида на эскалаторы некоторых станций тот должен привстать и часть пути преодолеть пешком…

Читайте подробнее: «Недоступная среда» Москвы: месяц до метро, неделю до вокзала

Кардинальных перемен в ситуации не случилось. Можно лишь добавить, что обнаружились не только особые варианты «подземки», но и «наземки», где платформы наземной части метро одолеет только инвалид-олимпиец (например, в Выхино), а некоторые платформы для обычных электричек хоть и оборудованы чем-то вроде пандусов, но не под силу уже даже и спортсмену.

Социальный эксперимент

Впрочем, подъездами, переходами и метро жизнь маломобильных граждан явно не ограничивается. Не должна, по крайней мере. Ещё есть магазины, банки, МФЦ, отделения полиции, департаменты, управы, театры и иные места общественного пользования. Исследовать уровень благоустройства тут и вовсе не имеет смысла, благоустройство ещё не началось. Пандусы — редкость, нормальные пандусы — роскошь, а служба помощи — невидаль и диковина.

Для того, чтобы воочию оценить реальный уровень доступности Москвы для маломобильных граждан, корреспонденты ИА REGNUM обследовали несколько разных районов города, проверяя работу транспорта и обеспеченность пандусами магазинов, переходов и государственных учреждений. В одном из округов решено было провести небольшой показательный эксперимент и посетить несколько общественных мест, взяв с собой обычную детскую коляску. Выбор пал на Басманный район, поскольку он центральный, старинный, престижный, с отделениями банков и ведомств, магазинами и местами для прогулки. Казалось бы, где, как не в подобном месте, инвалиду должно быть хорошо. К сожалению, не тут-то было…

Инвалида не ждут на улицах и в магазинах…

Итак, день московского инвалида-колясочника… Преодолевая трудности в виде узкого лифта, двери в который надо раздвигать локтями, и внутреннего пандуса, который практически упирается в стену «предбанника», корреспонденты выбрались из типичного московского подъезда в жилом доме на Доброслободской, 12. Уличный съезд из дома порадовал — он был оборудован удобно и безупречно (забегая вперёд, отметим — это один из двух доступных объектов района).

Далее решено было отправиться к ближайшему общественному объекту — местному отделению полиции, для чего планировалось воспользоваться троллейбусом (или электробусом). К сожалению, выяснялось, что часть транспорта на линии старого образца — древние троллейбусы с лестницами, забраться на которые в коляске нельзя, поэтому путь был продолжен пешком. Следуя по Доброслободской на Старую Басманную, обнаружились два препятствия в виде высоких бордюров без съезда, а затем сетевой магазин «Дикси», попасть в который с коляской нельзя из-за отсутствия пресловутых пандусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокий бордюр на зебре в Басманном районе

Не ждут у светофоров и в банках…

Далее инвалида ждёт ещё одна главная «безбарьерная» достопримечательность Москвы — ребристые вставки у светофоров, которые должны помогать ориентироваться слепым москвичам, и съезды на дорогу для колясочников. На перекрестке между Старой и Новой Басманными улицами эти конструкции устроены таким необычным образом, что выводят не на переходы на другую сторону, а ровно наискосок между ними — прямо в гущу ожидающих у светофоров машин. Это если конструкции были, ведь рядом можно найти регулируемые переходы и без указанных «удобств».

Допустим, человек на коляске преодолел инженерный шедевр и перебрался на другую сторону улиц целым и невредимым. Допустим, он решил зайти в здание банка БТБ24, построенное тут несколько лет назад… Не зайдёт — пандусов у обоих подъездов здания не предусмотрено.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в банк ВТБ в Басманном районе

Не ждут даже в зданиях официальных ведомств…

Нет так нет. Далее по Новой Басманной улице расположен отдел МВД России по Басманному району г. Москвы, куда изначально стремились корреспонденты. Однако поздороваться с дежурным полицейским не вышло — пандусов нет и тут, объявлений о том, как попасть внутрь инвалиду — тоже. Впрочем, лестница перед входом невысока: вероятно, колясочнику предлагается её перепрыгнуть. Отметим, что за входной дверью отделения есть ещё две огромных лестницы, ведущие наверх к кабинетам сотрудников.

Если продолжить путь по улице в сторону станции метро Красные ворота, то на старые троллейбусы, подъезд, банки и магазины можно пожаловаться в департамент социальной защиты населения Москвы. К сожалению, пожаловаться только самой лестнице перед входом в здание. Пандусов нет даже тут: только высокие ступени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Департамент труда и соцзащиты Москвы

Говорить о доступной среде в Москве корреспонденты ИА REGNUM направились в департамент транспорта города Москвы. Преодолев долгий путь через сад им. Баумана, кстати, полностью оборудованный под потребности людей с ограниченными возможностями, корреспонденты вышли к департаменту на параллельной улице. Напомним, как ранее писало ИА REGNUM, на отсутствие пандусов у входа в это здание уже жаловался депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

«Прошу Прокуратуру РФ (Чайка Ю.Я.) обратить внимание на явное нарушение прав человека. Правительство Москвы Департамент транспорта нарушает федеральный закон о Социальной защите инвалидов Статья 31. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности», — писал парламентарий.

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Что ж, к просьбам депутата не прислушались — пандуса как не было, так и нет.

Куда ещё может пойти инвалид, чтобы обсудить нарушение своих прав? В Басманном районе Москвы есть МФЦ, где разместились представительства большинства официальных ведомств. Несмотря на то, что удобный наземный транспорт корреспондентам так и не встретился, а центр расположен в другой части района, решено было всё-таки добраться туда пешком. Добраться лишь с единственной целью — ознакомиться с ещё одной крутой лестницей, забраться на которую не только колясочник, но даже упорный родитель с детской коляской не сможет ни при каких условиях. Таких лестниц в МФЦ несколько, так как здание многоэтажное.

Вывод из этого путешествия по типичному району Москвы очевиден: сообщения о создании доступной среды в городе — пшик, её нет. И если что-то уже делается, то делается слишком медленно, чтобы стать предметом гордости городской администрации. Москва совершенно недоступна для инвалида, начиная от подъездов жилых домов, переходов и метрополитена и заканчивая официальными ведомствами. О таких излишествах, как доступность районных магазинов, говорить и вовсе не приходится.

Добавим, согласно данным портала открытого бюджета Москвы, только в 2017 году на создание доступной среды в столице выделили почти 35,5 млрд рублей. Всего же в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан», принятой в Москве на 2010−2019 годы, уже выделено свыше 190 млрд рублей.

Эксперты о доступной среде

«Делается, но очень медленно, — заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОП РФ, сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Владимир Слепак, — как простой потребитель сегодня, например, когда я иду в спортивный клуб или ещё в какие-то объекты социальной инфраструктуры, то не нахожу там тех барьерных инструментариев, которые должны служить людям с ограниченными возможностями. Сегодня, когда российская власть приняла соответствующую конвенцию ООН по делам инвалидов, у нас эта работа должна быть первоочередная. Во-первых, в стране 13 млн инвалидов, я думаю, работа должна начинаться с тех мест проживания, где живут инвалиды. Должны быть в первую очередь оборудованы подъезды, те помещения, которые находятся непосредственно в квартире, нужно сделать все, чтобы та безбарьерная локальная среда, которая окружает человека, помогала ему. Первоочередное сегодня — это социальная сфера, это театры, учебные учреждения, спортивные сооружения, именно здесь должна быть сосредоточена работа, чтобы все предприятия социальной сферы были образцом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокая ступень на входе в пригородный поезд

«У нас постоянно жалобы поступают о том, что инвалиды в замкнутом по сути пространстве живут, они не могут ничего сделать, потому что их по сути бросили, — заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель компании по разработке и производству бионических протезов Наталья Иванюк. — Я общаюсь с инвалидами, Москва очень плохо приспособлена для работы, выездов, перемещений, с каждым годом всё хуже и хуже. Во-первых, инвалиды-колясочники. Пандусы начали устанавливать в домах, но в парках их почти нет, если говорить о людях с ампутацией ног или рук, им проблематично подниматься по лестнице, приспособлений особо нет. Проект «Доступная среда», мы разговаривали с сотрудниками… Например, слепые… Москва практически не приспособлена к прогулкам с собаками. Хорошо, если есть поводырь. В ресторан, кафе человек не может прийти посидеть с собакой, туда даже заходить нельзя с животными. Про метро вообще страшно говорить. Я обратила внимание на Третьем кольце, когда оно открылось, у нас нет подъема лифтов, как они все это строили, о чём они думали, они сделали эскалатор, но человек, который на коляске, он подняться не может, человек на кольце сейчас не может его использовать. Сделали ограничение сразу для многих инвалидов».

«Об инвалидах редко кто вспоминает, практически всё приспособлено к своему стандарту и даже строительство его обходит. Это поражает, люди и так в возможностях ограничены, и даже их они не могут использовать, они остаются дома, у нас инвалидов практически нет на улицах, они все сидят по домам. В поликлиниках как-то более-менее, они должны учитывать стандарты. А если говорить о домах, местах общепита, у нас это вообще не приспособлено. Когда инвалид слепой идёт по улице, чтобы он мог пройти где-то, у него должна быть определённая полоска с выпуклостями, чтобы человек мог палкой почувствовать границу… А как у нас сейчас строятся станции метро, на улице тоже должны быть рельефные поверхности, у нас этого нет. У нас среда не приспособлена к тому, чтобы человек с инвалидностью мог свободно перемещаться. Автобусы тоже не приспособлены, хоть раз кто-то видел, чтобы человек на коляске мог подняться?», добавила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство сельского хозяйства РФ

«Проблема глубже,— считает глава межрегиональной общественной организации «Дом трудолюбия Ной» Эмиль Сосенский, — наших инвалидов никто не берёт, они живут на улице. Поэтому доступная среда и пандусы — это просто копейки по сравнению с тем, что бездомные инвалиды оставлены на умирание, у них вариантов других нет. В Подмосковье, чтобы вы знали, для бездомных людей 2 стационарных учреждения, на всё Подмосковье количество мест — 50. Тысячи бездомных в Подмосковье, а мест 50… Самая главная проблема: из-за того, что нет финансирования, мы сейчас 80 стариков-инвалидов должны выгнать на улицу и мы сейчас обзванивали всевозможные организации, которые занимаются инвалидами на предмет, возьмут ли они кого-то, и они ответили, что никто не возьмёт. В государственные учреждения берут только по принципу прописки, а у наших её нет. Недавно был случай, одному жителю Подмосковья оформили все документы, и после этого мы ещё полгода для него ждали место в государственном учреждении, чтобы его туда взяли. Это показатель того, если человек живёт на улице, его не возьмут никуда. Он у нас находился года полтора, мы ему год оформляли документы, и после этого он ещё полгода ждал очереди в это учреждение, и там так всё сделано, чтобы человек мог туда попасть только пройдя годами суды, сборы документов, то есть сказать могут, что места есть, а оформлять всё годами. Бездомный за это время умирает, он попасть туда не может никак».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в магазин «М-Видео»

«Коммерческие структуры оборудованы доступными входами, доступными туалетами, учреждения государственные практически все оборудованы, особенно социальные объекты для того, чтобы маломобильные люди могли их посещать, — в свою очередь считает председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал. — Транспорт в Москве теперь закупается только низкопольный, и автобусы все оборудованы. Есть проблемы с парковками автобусов у остановок, поскольку не всегда автобусы подъезжают вплотную к бордюру, чтобы можно было откинуть откидную платформу, а нареканий к общественному транспорту даже сложно придумать. С МЦК есть проблемы, к сожалению, на стадии строительства не все нюансы были учтены, но, насколько знаю, Московское отделение ОНФ очень плотно занимается этой проблемой, были все станции обследованы, все предложения правительству Москвы сделаны, и сейчас они находятся уже в стадии реализации».

«В метро была создана, во многом благодаря нашим инициативам, служба мобильных помощников, то, что она работает и работает хорошо, людей встречают провожают, это действительно есть, это большое достижение Москвы. Такое сопровождение далеко не во всех городах создано. Конечно, есть проблемы с колясками. У нас метро глубокого залегания, и не все станции оборудованы подъемниками и лифтами, но это особенности исторически сложившиеся, и мы все время работаем с правительством Москвы, чтобы придумать, как эти проблемы решить, и вот эта служба мобильных помощников тоже во многом помогает», добавила Камал.