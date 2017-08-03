Терентьев пожаловался Чайке на нарушение Ликсутовым прав инвалидов

Москва, , 17:01 — REGNUM Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев обратил внимание Генпрокурора Юрия Чайки на нарушение прав инвалидов при ремонте входа в здание департамента транспорта Москвы на улице Старая Басманная.

На входе в здание дептранса отсутствует пандус, облегчающий доступ инвалидов в здание.

«Прошу Прокуратуру РФ (Чайка Ю.Я.) обратить внимание на явное нарушение прав человека. Правительство Москвы Департамент транспорта нарушает федеральный закон о Социальной защите инвалидов Статья 3 1 . Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности», — отметил парламентарий.

Также он указал на нарушение статьи 15 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

«Думаю здесь можно применить статью 136 Уголовного кодекса к руководителю департамента транспорта, который не обеспечил равенства прав и свобод человека при ремонте входной группы здания, в котором находится департамент на Басманной», — написал депутат в соцсети.

Терентьев отмечает, что нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.