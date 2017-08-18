В преддверии выборов президента РФ в марте 2018 года избирательная компания губернатора Саратовской области и депутатов региональный парламент должна пройти без сучка и задоринки, то есть без скандалов — каруселей и математических аномалий, которые выделяли область на фоне других субъектов России, заявляют эксперты. Так какой выбор предлагается саратовскому электорату? На должность губернатора претендуют четыре кандидата, которые должны создать конкуренцию, необходимую для легитимности результата. Два из них хорошо известны жителям — врио губернатора Валерий Радаев, который претендует на второй срок главы области, и первый секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова. Два других кандидата — «темные лошадки» для населения: гендиректор ООО «Мастер склад» Станислава Денисенко от партии ЛДПР и главный инженер ООО «Балтекс» Лидия Паринова от «Патриотов России».

Флаг Саратовской области

На выборах врио губернатоа лозунг Валерия Радаева — «Только вперед!», у Ольги Алимовой — «За народную власть!», Станислав Денисенко призывает — «Твой выбор — твое будущее!» и «Наша цель — благосостояние и процветание Саратовской губернии!». С каким лозунгом пойдет Лидия Паринова — неизвестно.

Материальное положение кандидатов

В облизбиркоме врио губернатора Радаев отчитался, что его доход в 2016 году составил 3,294 млн рублей, он владеет катером Bolton 22Skiff. У него больше ничего нет. Его жена — владелица земельного участка 1000 кв м, дома 286,5 кв м, получает пенсию, ее доход — 177,9 тыс. рублей.

Доход Ольги Алимовой, полученный в прошлом году, состоит из пенсии и зарплаты, когда она была депутатом Госдумы. В качестве третьего источника дохода значится Комитет соцподдержки населения Саратова, по всей вероятности, имеется в виду получение компенсации по оплате за коммунальные услуги. На ее счету в Сбербанке 4,7 млн рублей, владеет ¼ жилого дома, двумя квартирами площадью 89,3 и 117 кв м и грузовиком ГАЗ-2705.

У Станислава Денисенко в качестве единственного источника дохода в прошлом году значится ООО «Декост», очевидно, подразумевается получение зарплаты по основному месту работы. Указана общая сумма дохода в размере 144 тыс. рублей. Он владеет квартирой 76,1 кв м, шестью транспортными средствами — автомобилями Volkswagen Touareg, Hyundai ix35, двумя грузовиками ГАЗ-330 202, прицепом и катером «Амур-2».

Лидия Паринова получила общий доход в размере 1,1 млн рублей в ООО «Балтекс» и сельскохозяйственной артели «Синевская». Она владеет четырьмя земельными участками, два из них в Воронежской области площадью 1,4 млн кв м (10/164) и 170 тыс. кв м (2/22), в Саратовской области — 1971 кв м и 40 кв м. А также жилым домом 792 кв м, гаражом 15,8 кв м, автомобилями Nissan Qashqai и Mitsubishi Lancer. Ее муж — пенсионер, имеет доход 160,6 тыс. рублей, землю в Воронежской области 1,1 млн кв м и 4700 кв м, дом 49 кв м в Воронеже.

Аполлинарий Васнецов. Родина. 1886

Избирательные фонды кандидатов

В избирательный фонд Валерия Радаева поступило 10 млн 30 тыс. рублей. На сегодняшний день из них израсходовано 6 млн 210 тыс.

Фонд Ольги Алимовой — 1 млн 50 тыс. рублей, израсходовано 806,82 тыс.

Фонд Станислава Денисенко — 4,3 млн, израсходовано 4,1 млн.

Фонд Лидия Париновой — 25 тыс. рублей, израсходовала 24 тыс.

«Максимальный предел избирательного фонда кандидата в губернаторы Саратовской области установлен в размере 100 млн рублей», — пояснил политолог Дмитрий Олейник. — Выдвинувшее объединение (избирательное) может сформировать до половины фонда, то есть до 50 млн рублей. У кандидатов — это средства выдвинувших их партий. Радаеву партия могла выделить 50 млн, а в итоге только 10 млн, из которых потрачено всего 6% от максимально допустимого размера фонда».

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Прогнозы экспертов

Вот как выглядят прогнозы экспертов «Давыдов.Индекс», принимающих участие в спецпроекте «Выборы губернаторов 10 сентября 2017 г.», на явку и исход губернаторских выборов. По их мнению, Валерий Радаев в июле набрал бы 58%, а в августе — 69%. Ольга Алимова соответственно — 27% и 15%, Станислав Денисенко — 15% и 10%, Людмила Паринова — в июле набрала бы ноль, а в августе — 6%.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что кандидаты от ЛДПР и «Патриотов России» — это фигуры, задача которых — обеспечить видимости легитимных выборов. Как, впрочем, и представителя КПРФ — создать конкуренцию.

«С КПРФ в Саратовской области — одна и та же история, повторяющаяся каждые выборы, — прокомментировал ситуацию в регионе руководитель «Политической экспертной группы» политолог Константин Калачев. — Коммунисты вечно жалуются на административный ресурс, на то, что им не дают провести выборную компанию. Если бы они не на что не пожаловались на этот раз, значит — в регионе что-то случилось. Знаете, плохому танцору всегда что-то мешает. На самом деле у КПРФ в регионе есть серьезная проблема, они не используют свои возможности, что в отличие от них делает «Единая Россия», позиции которой очень сильны. Партия власти использует авторитет Вячеслава Володина, пользующегося поддержкой у саратовцев. Плюс активность их депутатов Госдумы, которые приезжают и работают в регионе. Поэтому неудивительно, что и на этих выборах «Единая Россия» одержит победу. Единственный скандал в регионе — заявление коммуниста Валерия Рашкина, который демотивирует даже тех, кто поддерживает КПРФ. Выборы в Саратовской области пройдут без скандалов, в штатном режиме. Победит Валерий Радаев. Думаю, что «Единая России» наберет не ниже 60% голосов избирателей, а может, даже и 70%».

По мнению политолога Дмитрия Олейника, есть все основания полагать, что выборы и подсчет голосов пройдут в спокойной атмосфере. Он также обращает внимание на то, что регион находится на первом месте в ПФО и на втором по стране по обеспеченности КОИБами. На 15% участков голоса будут считать эти приборы, а значит, оснований предполагать вмешательство человеческого фактора в подсчет голосов будет гораздо меньше, полагает он.

«Интересно, как выступят в итоге кандидаты от ЛДПР и КПРФ, там сопоставимые затраты на проведение кампаний. Но разные тактики. У ЛДПР региональная программа достаточно позитивна и содержит ряд интересных предложений, хотя некоторая критика существующего положения дел присутствует и в выступлениях, и в агитматериалах. У КПРФ — наоборот. Критики много, предложений мало, а те, что есть, не отличаются новизной или заведомо невыполнимы. Однако за счет устоявшегося электората и эмоционального способа ведения кампании они вполне могут претендовать на итоговое второе место, тем более в последнее время они отказались от использования темы возможных фальсификаций, так как в первую очередь такие рассуждения снижают их собственную электоральную поддержку за счет неявки сторонников, не верящих, что КПРФ сможет защитить их голоса», — прокомментировал эксперт.

«Даже если на выборы придет полмиллиона избирателей области, но при этом не будет зафиксировано никакого давления, то это лучше, чем если придет 1,5 миллиона, но потом возникнут сомнения в открытости и честности процесса голосования. Думаю, что явка у нас составит около 50% или чуть меньше, победитель на сегодня очевиден, а вот распределение остальных мест — пока загадка», — отметил эксперт.

Чем завлекают электорат?

Региональная власть и сам врио губернатора Саратовской области транслируют желание провести честные выборы. Для этого, во-первых, избирателям предложили новый механизм голосования на выборах. С 26 июля во всех МФЦ Саратовской области ведется прием заявлений о включении граждан в список избирателей по месту нахождения и передаче их в соответствующую территориальную избирательную комиссию. Окончание приема заявлений — 4 сентября.

«Новый механизм предполагает для избирателя возможность проголосовать на избирательном участке, где он фактически проживает или будет находиться в день голосования», — пояснили в облизбиркоме.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Во-вторых, огромную роль в обеспечении прозрачности выборов отводится КОИБам. На выборах в 2017 году будут работать 289 КОИБов — это на 100 больше, чем на выборах в Госуму в 2016 году.

«Руководство области выступает за максимальную открытость и легитимность избирательного процесса. Применение КОИБов на избирательных участках при проведении выборов губернатора и депутатов саратовской областной думы позволит не только сократить время подсчета голосов, но и сведет к минимуму человеческий фактор. Теперь прозрачность подсчета — дело техники, которая, как известно, стопроцентно беспристрастна», — прокомментировал председатель избирательной комиссии области Павел Точилкин.

Ольга Алимова другого мнения.

«Некоторые регионы радуются, что у них будут КОИБы и, наконец-то, пройдут «честные» выборы, — высказалась по этому поводу она. — Я им привела пример, что в Саратовской области тоже были КОИБы, только почему-то в день голосования свет на 15 минут выключили. Так что Саратовской области все эти новшества только на пользу для проведения очередных «честных» выборов».

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Буря в стакане

Заявление первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина о том, что он не собирается признавать итоги выборов в Саратовской области, внесло хоть какое-то разнообразие в политическое затишье на саратовской земле. Рашкина обвинили в подстрекательстве электората не голосовать.

Политолог Дмитрий Олейник полагает, что если политик все время говорит от нечестных выборах и признавать их результаты нельзя, то в первую очередь в этом можно убедить тех, кто доверяет КПРФ, а значит — на выборы они не пойдут. Добиться изменения политических предпочтений трудно, а вот отговорить ходить на выборы гораздо проще, считает он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Саратовской областной думы и губернатора. Выборы главы региона пройдут впервые с 2000 года. Численность избирателей в регионе по состоянию на 1 июля составила 1 млн 951 тыс. 407 человек.

В Саратовскую областную думу будут избраны 45 депутатов — 23 депутата по единому избирательному округу, 22 — по одномандатным избирательным округам.

В облизбиркоме по одномандатным избирательным округам зарегистрированы 116 кандидатов. Из них: 21 от «Единой России», 22 — от КПРФ, 22 — от ЛДПР, 22 — от «Справедливой России», 14 — от Коммунистов России, 1 кандидат — от «Родной Партии», 1 кандидат — от «Патриотов России» и 13 человек выдвинулись как самовыдвиженцы.

Напомним, в голосовании на предыдущих выборах депутатов Саратовской областной думы пятого созыва приняли участие 927 тыс. 217 жителей, что составляет 46,93% от общего числа включенных в списки избирателей. 39 депутатских мандата из 41 достались представителям партии «Единая Россия», по одному — «КПРФ» и «Справедливой России». «Единая Россия» набрала 77,92% голосов избирателей (720 тыс. 807 голосов), КПРФ — 8,27% (76,4 тыс.), «Справедливая Россия» — 5,01% (46,3 тыс.). ЛДПР получила 2,83% голосов, «Коммунисты России» — 1,51%, «Патриоты России» — 0,69%, Коммунистическая партия социальной справедливости — 0,66%, «РПР-Парнас» — 0,58%, Российская экологическая партия «Зеленые» — 0,43%, «Правое дело» — 0,19%, Партия социальных сетей и Демократическая партия России — по 0,16%, «Города России» — 0,13%.

В 2016 году в регионе прошли выборы в Госдуму и Саратовскую городскую думу. Явка оценивалась на уровне 53,75%. В качестве избирателей были зарегистрированы 1 млн 963 тыс. человек, в Саратове — 676 тыс. 418. На выборах в Госдуму в 2016 году по четырем одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России», КПРФ получила 10,37% голосов избирателей, ЛДПР — 9,36%. В Саратовской области в 2016 году зарегистрированы в качестве избирателей 1 млн 963 тыс. человек, в Саратове — 676 тыс. 418. В Саратовском одномандатном округе №163 от «ЕР» победил глава Саратова Олег Грищенко, набрав 53,08% голосов избирателей, глава саратовского горкома КПРФ Александр Анидалов — 12,47%, от ЛДПР депутат Госдумы Антон Ищенко — 10,66%.

В 2016 году из девяти партий, принимавших участие в выборах в Саратовскую гордуму, 5%-й барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». «Единая Россия» набрала 63,49% голосов избирателей, КПРФ — 11,66%, ЛДПР — 9,31%, «Справедливая Россия» — 5,75%. «Коммунисты России» получили 2,58% голосов, «Яблоко» — 1,9%, «Патриоты России» — 1,81%, «Родина» — 1,67%, Партия Роста — 1,65%. В городской думе пятого созыва представлены четыре партии: «Единая Россия» — 16 депутатов по одномандатным округам и 17 депутатов по единому избирательному округу, КПРФ — два депутата по единому избирательному округу, ЛДПР — один депутат по единому избирательному округу, «Справедливая Россия» — один депутат по единому избирательному округу.