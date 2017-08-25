Foreign Policy: Как США собираются влиять на граждан РФ, не давая визы?
Решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам России стало понятной реакцией на сокращение Москвой более чем наполовину численности американских дипломатов, работающих в России. Тем не менее этот шаг оказался как раз тем, который делать не следовало. Он стал демонстрацией той близорукости в российско-американских отношениях, которую с самого начала холодной войны 2.0 проявлял Вашингтон. Очевидно одно: усложнив гражданам России процесс выезда в США, американские власти сыграли на руку Кремлю, облегчив ему пропагандистскую задачу, а также лишив себя источника агентов влияния, пишет Марк Галеотти в статье для The Foreign Policy.
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Прежде всего, отмечает автор, то, с какой помпезностью было сделано заявление о приостановке выдачи виз, стало настоящей победой для Кремля. США своим шагом вылили воду на пропагандистскую мельницу Москвы, укрепив ее нарратив о том, что в США русских не любят и не хотят, чтобы они посещали страну. Но даже если и не принимать в расчет пропагандистский элемент произошедшего, введение дополнительных ограничений для граждан России, желающих посетить США, является ошибкой. Сделав это, США добровольно отказываются от одного из наилучших инструментов, находящихся в распоряжении Москвы в нынешнем противостоянии.
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Так, несмотря на геополитическую конфронтацию, странные отношения между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, граждане России по-прежнему положительно отзываются об американцах, считает автор. На этом фоне уместен вопрос: почему же Вашингтон не эксплуатирует это преимущество в мягкой силе, вместо этого выбрасывая его в порыве раздражения.
Почему Белый дом стремится бороться с российской пропагандой собственной пропагандой, а не дать гражданам РФ возможность сложить непосредственное мнение о США во время их посещения? Тогда «пошлые карикатуры» российских СМИ потеряют «убедительность» и станут смехотворными. Вашингтон должен, наоборот, способствовать возможности граждан России путешествовать, учиться и торговать на Западе.
Кроме того, Россия по-прежнему является крепким орешком для западных разведывательных структур ввиду активной деятельности ее служб безопасности и ограничений, введенных для дипломатов. В таких условиях вербовка «источников информации» сопряжена с большими сложностями. Граждане же страны, посещающие Запад и обучающиеся на Западе, особенно зажиточные представители среднего класса и умные молодые студенты, являются прекрасной целевой аудиторией для выхода с ними на контакт и даже вербовки.
Они, возможно, и не займут самые ключевые посты в системе, скорее всего, предназначенные сыновьям и дочерям нынешней элиты, — однако иногда нелишним будет завербовать личного помощника VIP-фигуры, лаборанта или актера второго плана. Москва понимает это и пристально, по мнению автора, следит за теми соотечественниками, которые посещают Запад. Однако в очередной раз, чем больше их ездит в США, тем сложнее Кремлю за ними следить.
Так чего же добились США своим решением, задается вопросом автор в заключение. По сути, те граждане России, о которых Вашингтону следует волноваться, — «олигархи, шпионы, посредники, проворачивающие темные дела вместе с властью, а также представители мафии» — попадут в США при любых раскладах. Остальным же надо в этом посодействовать. Своим же решением администрация Трампа сделала совсем противоположное.