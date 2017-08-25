Решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам России стало понятной реакцией на сокращение Москвой более чем наполовину численности американских дипломатов, работающих в России. Тем не менее этот шаг оказался как раз тем, который делать не следовало. Он стал демонстрацией той близорукости в российско-американских отношениях, которую с самого начала холодной войны 2.0 проявлял Вашингтон. Очевидно одно: усложнив гражданам России процесс выезда в США, американские власти сыграли на руку Кремлю, облегчив ему пропагандистскую задачу, а также лишив себя источника агентов влияния, пишет Марк Галеотти в статье для The Foreign Policy.

Ши США и Россия

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Прежде всего, отмечает автор, то, с какой помпезностью было сделано заявление о приостановке выдачи виз, стало настоящей победой для Кремля. США своим шагом вылили воду на пропагандистскую мельницу Москвы, укрепив ее нарратив о том, что в США русских не любят и не хотят, чтобы они посещали страну. Но даже если и не принимать в расчет пропагандистский элемент произошедшего, введение дополнительных ограничений для граждан России, желающих посетить США, является ошибкой. Сделав это, США добровольно отказываются от одного из наилучших инструментов, находящихся в распоряжении Москвы в нынешнем противостоянии.

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Так, несмотря на геополитическую конфронтацию, странные отношения между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, граждане России по-прежнему положительно отзываются об американцах, считает автор. На этом фоне уместен вопрос: почему же Вашингтон не эксплуатирует это преимущество в мягкой силе, вместо этого выбрасывая его в порыве раздражения.

Почему Белый дом стремится бороться с российской пропагандой собственной пропагандой, а не дать гражданам РФ возможность сложить непосредственное мнение о США во время их посещения? Тогда «пошлые карикатуры» российских СМИ потеряют «убедительность» и станут смехотворными. Вашингтон должен, наоборот, способствовать возможности граждан России путешествовать, учиться и торговать на Западе.

Кроме того, Россия по-прежнему является крепким орешком для западных разведывательных структур ввиду активной деятельности ее служб безопасности и ограничений, введенных для дипломатов. В таких условиях вербовка «источников информации» сопряжена с большими сложностями. Граждане же страны, посещающие Запад и обучающиеся на Западе, особенно зажиточные представители среднего класса и умные молодые студенты, являются прекрасной целевой аудиторией для выхода с ними на контакт и даже вербовки.

Они, возможно, и не займут самые ключевые посты в системе, скорее всего, предназначенные сыновьям и дочерям нынешней элиты, — однако иногда нелишним будет завербовать личного помощника VIP-фигуры, лаборанта или актера второго плана. Москва понимает это и пристально, по мнению автора, следит за теми соотечественниками, которые посещают Запад. Однако в очередной раз, чем больше их ездит в США, тем сложнее Кремлю за ними следить.

Так чего же добились США своим решением, задается вопросом автор в заключение. По сути, те граждане России, о которых Вашингтону следует волноваться, — «олигархи, шпионы, посредники, проворачивающие темные дела вместе с властью, а также представители мафии» — попадут в США при любых раскладах. Остальным же надо в этом посодействовать. Своим же решением администрация Трампа сделала совсем противоположное.