Уходящая неделя началась удивительным «смотром женихов» для России. Рейтинг «преемников» Владимира Путина анонсировал фонд «Петербургская политика». Исключительным лидером оказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, набравший 21 балл. За Медведевым следует Сергей Собянин, бронзовым призером стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Прекрасные результаты, полученные по не менее прекрасной методе: как оказалось, главными критериями оценки преемничества послужили присутствие в СМИ, ожидания элиты, публичная активность и неконфликтность. Вероятно, должно было предполагаться и существование в качестве российского политика, иначе под эти критерии попал бы и Кирилл Серебренников.

Избиение женихов Одиссеем. С картины Г. Шваба

Фонд «Петербургская политика», известный слабой известностью и тем законспирированнее выглядящий, своим рейтингом действительно может оказать влияние на читателя: «А вдруг это, и правда, голос Кремля?» Однако очевидно, что к реальным выборам и реальной конкуренции данный рейтинг отношения не имеет. Можно даже предполагать его роль просто в качестве легкой предварительной провокации, предполагающей приписывание нездоровых карьерных устремлений, а то и желание подставить упомянутые в списке фигуры.

Стоит повторить, что методика, избранная для расстановки, вряд ли может иметь что-то общее с предпочтениями избирателя, который не замечает тихих и незаметных персонажей, которые как-то умудряются быть бесконфликтными и не вылезать из СМИ. Или таких, как те, кто засветился в скандальных проектах, вовремя включив задний ход. Тем подозрительнее выглядит приписываемое Собянину второе место за то, что он сумел снизить накал вокруг реновации, конфликт вокруг которой он сам же и создал. Но добавлять ему баллы за подобную заслугу — выглядит по меньшей мере странным. В духе «Машина скорой помощи идёт, сама едет, сама давит, сама помощь подает», как писал А. Т. Твардовский.

Сергей Собянин

Так зачем подобная несуразица вброшена в общественное сознание? Причин может быть несколько. Помимо сеяния подозрительности между перечисленными, это и намек избирателю, за кого голосовать, и дополнительный раздражитель для оппозиции по поводу несменяемости команды. Не случайно в фонде оговорили, что рейтинг представляет скорее не возможного будущего президента, а претендентов на те или иные посты после выборов. Что вызывает встречный вопрос: если это не рейтинг преемников, то зачем называть его рейтингом преемников?

Есть и еще один бонус использования таких критериев — дискредитация российской политики в целом. То, что предложено, — и главное, на каких основаниях — больше походит не на политический рейтинг, а на хит-парад, где позиция в чарте зависит от того, как часто песня исполнителя крутится в эфире и насколько он активен на публике. Достаточно ли быть активным шоу-меном для того, чтобы брать на себя ответственность за судьбу реальных проектов и сограждан?

И, наконец, супербонус: далеко не каждый, упомянутый в этом рейтинге, является шоуменом от политики, кукольным персонажем. И оценивать их по предложенным условиям, по «цитируемости», а не по реальным делам, значит действительно дискредитировать руководство государства, потому что прославление или принижение зависит только от конкретных действий, и называть достижениями эфемерные преимущества — принижение в любом случае, на какую высокую позицию в хит-параде ни ставь.

Говоря же о реальных делах, стоит обратиться к другим новостям, которые на исходе лета привлекли к себе наибольшее внимание.

Так, например, пресс-служба Центробанка заявила, что зарплаты граждан РФ опережают в своем росте производительность труда. При этом становится очевидна нехватка специалистов в ряде важнейших сфер деятельности. Не хватает врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. Констатация этого факта Центробанком также свидетельствует о провале образования, который все сильнее чувствуется как результат работы средней и высшей школы по производству «квалифицированных потребителей». Сама же пресс-служба ЦБ отмечает, что создавшаяся ситуация чревата двумя негативными эффектами. Во-первых, возможностью роста инфляции и, во-вторых, снижением потенциала роста производства. Стоит отметить, что многофакторная оценка производительности экономик мира говорит о снижении роста производительности во всем мире. В том числе и в США, где показатель годового роста производительности с 1968 и по 2016 год упал с 2,5% до 0,2%. Та страна, которая сумеет добиться повышения производительности, станет мировым лидером на фоне того, что в прочих странах она стагнирует. В противном случае вполне возможен привычный для мировой капиталистической системы «выход» в виде мировой войны, поднимающей экономику выжившего так, как Вторая мировая подняла США: в период с 1958 по 1968-й рост производительности в Штатах равнялся 10% в год, тогда и был выкован так называемый золотой миллиард.

Работницы фабрики «Кэдберри». Фото 50-х годов

Кроме образования, без которого невозможно получить готового к творческому интенсивному труду работника в экономике страны, заинтересованной в собственном росте, стоит обращать внимание и на здравоохранение. И здесь, по мнению Минздрава, реформа, начатая несколько лет назад, не оправдала себя. А с провалившимся медицинским сектором становится проблематичным и повышение производительности труда. По мнению оргсекретаря профсоюза медицинских работников Андрея Коновала, российская медицина страдает из-за дефицита кадров, низкого уровня оплаты труда, сокращения финансирования. Попытки «оптимизировать» ситуацию только усугубили проблемы. Коновал отмечает, что трёхлетние реформы не уменьшили дефицит кадров и не сократили разрыв в несправедливом распределении оплаты труда. Примером может служить московский эксперимент, ставший показательным провалом программы оптимизации.

Словом, забот в стране хватает. Но, как и известный персонаж «Мастера и Маргариты», хваставшийся, что при пожаре магазина он спас сёмгу, каждый помогает, чем может. Вот, например, и правительство Челябинской области посильно помогает Родине, организуя госзакупки, призванные удовлетворить чиновничьи потребности в особо крупных размерах. 900 000 рублей только на пипифакс и ему подобное — это уверенная заявка на победу, что уж говорить о тридцати телевизорах ценой до 143 000, и уж тем более иномарках бизнес-класса. Привычное «как начальник отдела закупок к успеху шёл» здесь не работает: деньги-то казённые, и жадно осваивать их — даже более сомнительное достижение, чем попадание в хит-парад преемников президента.