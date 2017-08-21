Москва, 21 августа, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Реформа здравоохранения, начатая Минздравом несколько лет назад, не оправдала себя. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил оргсекретарь профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда, сокращение финансирования и другие проблемы не только не смогли «оптимизировать», но и усугубили ситуацию со временем.

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«Несправедливое распределение оплаты труда, врачи получают копейки за ставку, отсюда возникает дефицит кадров. Была информация, что уменьшился дефицит кадров, но это ерунда, если взять данные 10-летней давности, цифры те же самые. Может, на несколько тысяч меньше, но это после всех оптимизационных мероприятий, которые они провели с 2014 года», — отметил Коновал.

По его словам, суть оптимизационных мероприятий, в частности, состояла в том, чтобы увеличить доступность амбулаторной помощи для пациентов. На Западе 70% услуг оказывается амбулаторно, у нас только 30%.

«Направление правильное, но есть экспертное мнение, что у нас более высокая заболеваемость, другие климатические условия, значит, должны быть другие расчеты», — подчеркнул он.

Так, реформу начали с разгрома стационарных клиник в расчете на то, что врачи плавно перетекут в поликлиники. По мнению Коновала, расчет оказался абсолютно провальный. Когда провозглашалось амбулаторное «оптимизирование», в реальности произошло сокращение узких специалистов, сейчас они отсутствуют даже в штатном расписании, сокращения также прошли в поликлиниках.

«Чтобы врач стационара пошел работать терапевтом, это очень маловероятно и редко происходит. Это разные типы людей, кто-то предпочитает работать в поликлиниках, кто-то в стационарах. Например, не хватает участковых терапевтов, а сокращают фтизиатров, их надо переучивать», — отметил Коновал.

Добавим, что в Москве проводится политика создания высокотехнологичных центров, где пациенты могут получить качественную первично-санитарную и амбулаторную медикопомощь и выявить заболевания на ранней стадии. Но даже с внедрением проекта «Московский стандарт поликлиник», по мнению Коновала, есть позитивные моменты, а есть крайне отрицательные.

«Медсестер отделили от участковых и выписали в коридор, во-первых, так нарушается право на врачебную тайну. Во-вторых, участкового врача лишили непосредственного помощника. Также пропагандируется врач общей практики, момент позитивный, но обучение идет халявное, реально ничему не учат. Просто ставят оценки, лекции сбиваются, есть серьезная проблема с переквалификацией. Весь мир идет к специализации, а у нас все идет к тому, что врач должен заниматься несвойственной ему функцией, преобладает желание сэкономить на узких специалистах», — считает Коновал.

Он также добавил, что сейчас нагрузка на участковых врачей увеличена в несколько раз. Участки врачам увеличивают даже при наблюдающемся дефиците кадров. Если раньше стандарт был 1700 человек, то сейчас может быть и 2000, и 3000 человек. К тому же раньше 1700 — это количество людей по месту прописки паспортной службы, столько людей в действительности не посещало поликлиник. Сейчас свое право государственной медицинской помощи используют те, кто прикреплен к поликлинике по полису, и нагрузка с точки зрения количества обслуживания населения выросла в два раза.

«Теперь добавьте ситуацию следующую, вот буквально первый филиал 220-й городской московской поликлиники рассчитан на 15 участков, в настоящий момент там работают три терапевта, один врач общей практики и один врач для хроников. Вместо 15 — пять врачей, из них сейчас трое в отпуске. В смене один врач, и то дежурный», — подчеркнул Коновал.

По его словам, одним из результатов непродуманной политики Минздрава является рост платных услуг для восполнения дефицита средств. Пациентам чиновники внушают, что они имеют право на бесплатную помощь, а учреждениям — что должны зарабатывать деньги. По подсчетам Счетной палаты, объем платных услуг составляет 25%. По мнению Коновала, неудачу также претерпела концепция «Деньги идут за пациентом», основанная на том, что рынок может решить проблемы здравоохранения. То есть, по сути, сколько учреждение заработало, столько денег и получило, это должно стимулировать клиники к лучшей работе.

«У нас же задача не в том, чтобы какие-то выжили учреждения, какие-то «сдохли», а чтобы все граждане России реализовали свое право на доступную качественную помощь. Если учреждение не выполняет план, ему дают меньше денег, снижают плановое задание, его штрафуют страховые компании. Но тогда у него будет еще меньше работников, оно хиреет, а у нас в стране большие расстояния, проблемы с транспортом», — отметил он.

Также, по словам спикера, несмотря на то, что государством провозглашается увеличение суммы дотаций, на деле финансирование у федерального бюджета идет сокращенное. Более того, десятки миллиардов тратятся на содержание страховых компаний, которые слабо заинтересованы в работе медицинских учреждений и занимаются ими формально, чтобы большой процент людей обращался именно в страховые компании.

«Федеральный бюджет сократил свои дотации, провозглашается, что общая сумма увеличена, но в это слабо верится, потому что в том же фонде ОМС денег не может быть больше, чем раньше, и те же региональные бюджеты стремятся принимать программы дефицитного характера. Если сейчас страховые компании начнут реально оказывать услуги, вся эта система тут же рухнет, медучреждения будут оштрафованы на порядки», — заключил он.

Напомним, реформа здравоохранения в Москве осуществляется с 2011 года. Согласно планам властей, в медицинских учреждениях должны работать только высококвалифицированные кадры по новым технологиям. С 2014 года происходит объединение ряда клиник с крупными больницами, наблюдается сильное сокращение штатных единиц. В Москве неоднократно проходили митинги против «оптимизационных мер».