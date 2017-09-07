Засвидетельствованное Самарастатом падение уровня покупательной способности денежных доходов в Самарской области шокирует. Людям пришлось урезать свой бюджет настолько, что они вынуждены отказываться от мяса, сыра, творога, сливочного масла, многие в буквальном смысле переходят на хлеб и картошку. Так, в первом полугодии потребление хлебобулочных изделий самарцами подскочило в пять раз, а спрос на картофель поднялся в девять раз! Что это — ужасающая тенденция обнищания населения или влияние прогнозируемого «недоурожая» и народ просто запасается на зиму? Между тем один крупный чиновник еле выдавил из себя про «меньше урожай», второй, такой же крупный, убеждает, что жизнь-то налаживается. Неужели имеются в виду работающие пенсионеры, которым с 1 августа улучшили жизнь на 100—200 рублей в зависимости от зарплаты? Или чиновники, которым после президентского указа о «федеральной заморозке» в ряде регионов начали индексировать жалование? Тоже интересно: зарплаты чиновникам повышают на проценты, а пенсии трудящимся — на баллы.

Бедность

Что же происходит в одном из самых богатых регионов страны? Самарастат констатирует, что реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 4,2%, а среднедушевой доход в июне составил 28 011,1 рубля.

Эффективность губернатора

Возьмем показатели Росстата, которые используются для мониторинга оценки эффективности деятельности губернаторов. В Самарской области картина реальных располагаемых доходов населения (по состоянию на 15 августа 2017 года) выглядит следующим образом. В 2013 году был рост на 1,6%, в 2014 году — уже минус 11,5%, в 2015 году — минус 6,8%, в 2016 году — минус 11,3%.

Другая оценка эффективности деятельности главы Самарской области — реальная среднемесячная зарплата с учетом индекса потребительских цен. В 2013 году ее прирост составил 6,3%, в 2014 году — 2,4%, в 2015 году — падение на 10,1%, в 2016 году — еще минус 2%.

Реальный денежный доход населения в январе-мае 2017 года по сравнению с тем же периодом в 2016 году упал на 3,3%.

Доходы катятся вниз

В Самарской области в расчете на душу населения в марте 2017 года денежный доход оценен в 26 073 рубля, потребительский расход — в 20 054, в апреле — соответственно 26 027 и 19 757, в мае — 26 246 и 20 556 рублей. Статистики подсчитали, что в мае темп снижения денежных доходов за год составил 4,7%, а темп роста расходов составил 1,5%. В апреле по сравнению с мартом денежные доходы ушли в минус на 0,2%, расходы — минус 1,5%. В мае доход среднестатистического самарца поднялся на 0,8%, расход еще больше — на 4%.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в регионе в январе-мае была 29 279 рублей, что выше на 6,2%, чем в том же периоде в 2016 году. В мае зарплата поднялась до 32 260 рублей (на 6,7% выше прошлогоднего мая), а по сравнению с апрелем 2017-го подскочила на 7,2%.

На этом фоне в регионе в марте наблюдался отлив сбережений населения во вкладах в учреждениях Сбербанка — минус 0,1%, в апреле и мае — минус 0,3%. Для сравнения — в те же месяцы прошлого года наблюдалась совершенно противоположная картина: март — плюс 0,7%, апрель — плюс 10,1%, май — плюс 6,8%. То есть люди проедают свои сбережения.

Минимум

Величина прожиточного минимума, который, как известно устанавливается областным правительством для выплат социальных льгот, в первом квартале для трудоспособного населения составляла 10 691 рубль, для пенсионеров — 7722, для детей — 9591, во втором квартале — соответственно — 11 072 рубля, 7990 и 9967.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, которая тоже устанавливается региональными властями, например, в июне 2017 года оценена в 4265 рублей. Стоимость же фиксированного набора потребительских товаров и услуг в том же июне прописана в сумме 14 070,8 рублей (ниже среднероссийского уровня на 5%). Отмечено, что по сравнению с декабрем прошлого года стоимость такого набора увеличилась на 3,5%.

Чиновники и пенсионеры

По данным Росстата, в Самарской области в 2016 году в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти трудилось 7622 человек, в органах исполнительной власти субъекта — 3080, в органах местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 6312, то есть всего чуть более 17 тыс. человек. Среднемесячная начисленная зарплата гражданских и муниципальных служащих в 2016 году в террорганах федеральных органов исполнительной власти составляла 35 169 рублей (она выросла по сравнению с 2015 годом на 16,1%), в органах исполнительной власти субъекта — 56 976 (рост на 7,7%), в органах местного самоуправления — 35 279 (рост на 0,2%). Примечательно, что по уровню зарплаты самарские областные чиновники всегда были в лидерах в ПФО: в 2016 году они уступили только оренбуржским чиновникам. Средняя зарплата в Самарской области составляла 32 588 рублей (рост за год — 5,6%).

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Реальный размер назначенных месячных пенсий по состоянию на 1 июля 2017 года к соответствующему периоду вырос на 1,3%. По состоянию на 1 июля 2017 года численность самарских пенсионеров составила 982 тыс. человек (из них 215,8 тыс. — работающие) — это третья часть населения региона (как и в целом по стране: из 43 млн пенсионеров 13 млн — работающие). Средний размер пенсий — 12 671,8 рубля.

Армия самарских чиновников проедает миллиарды бюджетных рублей. Одно только полпредство губернатора в Москве обходится почти в 1 млрд рублей в год (если точно — 915 млн), содержание Самарской губернской думы со всем ее аппаратом и депутатским корпусом стоит еще полмиллиарда рублей (487 млн). Администрация Самары в 2017 году потратит на выплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 млрд рублей при доходе городского бюджета в 15 млрд рублей. Больше всего средств выделено департаменту управления делами мэрии — 220,3 млн рублей, департаменту финансов — 125 млн, департаменту управления имуществом — 102,8 млн.

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Сэкономили на бедных

При этом региональные власти урезали такие социальные расходы, как ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда — 263 млн рублей, соцподдержку ветеранов и тружеников тыла — 290 млн рублей, сэкономили еще 361 млн рублей на резерве увеличения заработной платы отдельных категорий работников, задействованных в социальной сфере, и защите детей-сирот.

Как на эти миллиарды и экономию на бедных реагирует, например, среднестатический самарский пенсионер, которому пенсию подняли на 100 — максимум 200 с небольшим рублей? Внутренним протестом. «Издевательство», — это самое мягкое, что можно услышать даже от интеллигентов.

Стоит отметить, что общая задолженность по зарплате в Самарской области к августу достигла 53 млн рублей, за последний месяц она выросла на 18,3%. И это долги перед почти 1,5 тыс. работников.

Что известно о доходах чиновников?

К декларации о доходах чиновников можно относиться по-разному, но — это единственный официальный источник материальной стороны их жизни. По итогам 2016 года доход губернатора Николая Меркушкина 4,2 млн рублей, в собственности у него гараж площадью 20,1 кв. м и автомобиль Lada X-ray. Все остальное — резиденция 648,7 кв. м, земля 1842 кв. м, жилой дом 377,9 кв. м и две квартиры у него в пользовании.

Доход зампреда облправительства Александра Фетисова составил 8,8 млн рублей. У него и его супруги несколько земельных участков от 500 до 960 кв. м, сам он лично владеет долями в квартирах, нежилом помещении, не считая престижных автомобилей.

Самарские министры в среднем показали доход от 2 до 6 млн рублей. Самым богатым оказался министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, его доход 13,9 млн рублей. Плюс, как полагается, земельные участки, дом, квартиры. Его автомобиль «Ауди» уже несколько лет числится в угоне, супруга министра ездит на «Хендай».

Глава Самары Олег Фурсов задекларировал 4,22 млн рублей (на 800 тыс. больше, чем в 2015 году). У него тоже есть дом, земля, квартира — в пользовании.

Который год пальму первенства как самый богатый депутат в Самарской губернской думе держит Владимир Симонов (заместитель председателя комитета по местному самоуправлению). В 2016 году он заработал 183,2 млн рублей. Часть средств он выручил за счет продажи доли в уставном капитале. Про владение 8 земельными участками, жилыми домами и другим имуществом не стоит даже говорить.

Кому жить хорошо?

У главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой — своя статистика, как она заявила — по итогам I квартала 2017 года число российских граждан, живущих за чертой бедности, увеличилось и достигло 22 млн человек, что составляет 15% населения.

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Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в мае, более 80% граждан считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Группа бедных составила 39% (среди людей пенсионного возраста — 54%, среди жителей сельской местности — 46%). 10% граждан РФ отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов питания, 29% — что им едва хватает денег на одежду.

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По данным Global Wealth Report (отчёт швейцарского банка Credit Suisse), на долю самых богатых 1% россиян приходится 71% всех личных активов в России. Для сравнения: в следующих за Россией (среди крупных стран) по этому показателю Индии и Индонезии 1% владеет 49% и 46% всего личного богатства. В США — 37%, в Китае — 32,5%, в Японии — 17%.

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Статистика — вещь упрямая. Она заставляет задуматься о будущем великой России, которое обещает президент Владимир Путин. Правда, возникает вопрос — разве можно назвать великим государство, где 1% населения владеет 70% активов страны?

Между тем Самарская область с начала года побила еще один рекорд — по падению воспроизводства населения. В регионе рождаемость упала на 14%, а число умерших превысило количество родившихся на 35%.

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