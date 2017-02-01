Среда, 01 Февраля 2017 года
16:31:37 МСК

В бюджете Самарской области-2017 выросла «дыра» в размере 3,2 млрд рублей

Экономика
Дефицит в бюджете Самарской области на 2017 год составляет 3,2 млрд рублей
Пустые карманы
schuldnerhilfe
Пустые карманы

Самара, 1 февраля 2017, 13:56 — REGNUM  В Самарской губернской думе в двух чтениях приняты изменения в региональный бюджет на 2017 год, согласно которым доходы составили 143,5 млрд 451 млн рублей, расходы — 146 млрд 743 млн, дефицит — 3 млрд 292 млн, сообщает ИА REGNUM.

По словам зампреда облправительства — министра управления финансами региона Сергея Кандеева, внесение изменений в главный финансовый документ обусловлено отклонением от фактического исполнения областного бюджета на 2016 год, поступлением дополнительных целевых средств из федерального бюджета, изменением доли софинансирования и бюджетного законодательства.

Согласно законопроекту, доходы областного бюджета на 2017 увеличены на 6,6 млрд рублей, расходы — на 10,4 млрд рублей. Доходная часть пополнилась за счет целевых поступлений из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей, а также налоговых и неналоговых поступлений в региональный бюджет.

Основной объем федеральных средств в 2017 году предлагается направить на финансирование следующих расходов: 1 млрд 673 млн 219 тыс. рублей — на развитие жилищного строительства; 698 млн 347 тыс. рублей — на подготовку к ЧМ по футболу-2018; 648 млн 459 тыс. рублей — на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации; 643 млн 322 тыс. рублей — на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 630 млн 352 тыс. рублей — на лекарственное обеспечение граждан; 171 млн 413 тыс. рублей — на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и на переселение граждан из аварийного жилфонда.

Увеличение расходной части областного бюджета планируется за счет федеральных средств, остатков средств областного бюджета, сформированных на 1 января 2017 года, и средств, которые остались в связи с досрочным погашением в 2016 году кредитов. В рамках этих расходов предусмотрено 1 млрд 163 млн рублей — на мероприятия по подготовке к ЧМ по футболу-2018 и 4,6 млрд — на предоставление бюджетных инвестиций, пояснили в пресс-службе регионального парламента.

В частности, в составе инвестиционных расходов предусмотрено проектирование и строительство 4 общеобразовательных школ, 6 детских садов, 2 — поликлиник, 9 — объектов спорта. И по 100 млн рублей ежегодно предусмотрено на строительство спортплощадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Самарской области на 2017 год был принят с доходами в размере 137 млрд 393 тыс. рублей, расходами — 136 млрд 369,8 тыс., профицитом — 1 млрд 23,1 тыс.

Напомним, 12 декабря 2016 года были внесены очередные поправки в бюджет Самарской области-2016. С учетом представленных изменений его доходы составили 142,9 млрд рублей, расходы — 153,1 млрд, дефицит — 10,2 млрд.

Читайте также: Дефицит бюджета Самарской области на 2016 год составляет 10,2 млрд рублей

А также: Принят профицитный бюджет Самарской области — 2017 с госдолгом 71,7 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное