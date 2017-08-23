* ИГИЛ — запрещённая в России организация

23 мая 2017 года в городе Марави, на южном острове Минданао, началось столкновение между сотнями исламистов и филиппинскими солдатами. Власти Филиппин направили тысячи военных и начали воздушную кампанию против боевиков, которая, как изначально предполагалось, должна была завершиться через несколько дней, пишет Грег Фили в статье для The Strategist.

DVIDSHUB Филиппинский солдат

Прошли 12 недель боёв, но столкновения всё ещё продолжаются. По состоянию на 10 августа погибли 800 человек, включая 552 боевика, 128 солдат и полицейских, 119 гражданских лиц. Более 1 тыс. 500 человек получили ранения, а несколько сотен тысяч гражданских лиц были эвакуированы в близлежащие города. В результате боёв повреждена значительная часть Марави, наблюдатели сравнивают разрушения с разрушениями в иракском Мосуле. После завершения антитеррористической операции потребуются крупные денежные средства для восстановления инфраструктуры города.

Атака боевиков в Марави стала самой крупной террористической акцией в Юго-Восточной Азии после терактов на индонезийском острове Бали в 2002 году, когда погибли 202 человека. На сегодняшний день сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили самую крупную силовую акцию в регионе. Руководит нападением глава группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иснилон Тотони Хапилон, которого в 2016 году представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили своим эмиром в Юго-Восточной Азии. Помимо боевиков «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нападении участвуют боевики местной исламистской группировки «Маутэ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики из Малайзии, Индонезии, стран Ближнего Востока.

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Боевики Хапилона оказались подготовлены к ведению городских боёв лучше, чем считалось ранее. Среди боевиков есть профессиональные снайперы, эксперты в минном деле и организации засад в городских условиях. Террористы располагают большими запасами продовольствия и боеприпасов. Несмотря на попытки правительства Филиппин перекрыть все подступы к городу, в Марави прибыли дополнительные силы боевиков.

Как оказалось, военнослужащие Филиппин плохо подготовлены к ведению боевых действий в городских условиях и совершенно не способны выполнить свои обещания по ликвидации террористов в короткий срок. Правительство Филиппин прибегло к помощи военных советников и разведывательных служб США и Австралии.

Чем дольше боевики оказывают сопротивление военнослужащим Филиппин и военным советникам США, тем больше их авторитет среди исламистов Юго-Восточной Азии и за ее пределами. Хапилопу удаётся вербовать всё новых новобранцев среди молодёжи южного острова Минданао. Растёт опасность того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удастся превратить Минданао в свою провинцию в Юго-Восточной Азии. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), конечно же, оказало существенную денежную поддержку боевикам Марави и продолжает информационную кампанию в поддержку филиппинских сторонников.

На экстремистских сайтах Индонезии, Малайзии и Сингапура исламисты выражают свою поддержку Хапилону. В сети появляется всё больше желающих присоединиться к боевым действиям в Марави. В связи с ухудшившейся ситуацией на Ближнем Востоке, сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают остров Минданао в качестве альтернативы Сирии и Ираку.

До нападения в Марави все террористические атаки в Юго-Восточной Азии не отличались высокой подготовкой их исполнителей, однако успешное противостояние боевиков правительственным силам Филиппин в Марави может качественно изменить ситуацию. Растущий авторитет террористов Марави может привлечь в Юго-Восточную Азию большое количество хорошо подготовленных боевиков, которые начнут обучение радикально настроенной молодёжи.

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Правительство Австралии выразило свою озабоченность относительно возможных региональных последствий, связанных с боями в Марави. Австралийские власти обеспокоены растущей террористической угрозой в Индонезии, которую ежегодно посещают около миллиона граждан Австралии.

Канберра уже направила помощь в Минданао, однако есть основания полагать, что объем помощи будет увеличен. Австралия готова оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Марави, направить гуманитарные грузы для перемещенных лиц Минданао, большинство из которых являются мусульманами. В Австралии считают, что помощь в развитии региона должна уменьшить риски дальнейшей радикализации молодёжи Минданао.