Когда богословы научатся видеть разницу между верой и доверием?
Не так давно Синодальная библейско-богословская комиссия Русской православной церкви предложила православной общественности обсудить проект нового православного катехизиса. Обсуждение, как можно заметить, в блогах уже вовсю понеслось. В основном, ревнивые до всего правильного граждане выискивают засаду, проявляя удивительную догадливость в тех местах, где, по их мнению, синодальные богословы поддались искушению со стороны мировой закулисы и постарались незаметно навредить православию. В этом смысле можно понять синодальных богословов, возможно, они и хотели бы, и могли даже «чисто теоретически», как говорят, сделать чуть получше. Но заранее зная, что их ждет в таком случае, сделали, что сделали. Ведь на нынешнем этапе религиозного сознания верующих масс изготовить хоть сколь-нибудь сносную книгу по основам вероучения — совершенно невозможно. Или это должен быть подвиг из разряда мученического, который, к тому же, все равно никто не оценит.
Впрочем, есть и хорошая новость во всем этом. На сайте Московской патриархии указано, что «Синодальная библейско-богословская комиссия принимает отзывы только на части
Сознательно это делалось или так получилось «промыслительно», но этим замечанием дается понять, что современные вопросы для Церкви имеют значение большее, чем древние определения. Но в обсуждение современных дел Церкви пока допускать общественность не стоит. Ну не стоит. Без объяснений даже почему, и так ясно. И что еще, в «основах вероучения, канонического устройства, литургической жизни и нравственного учения» есть чего обсудить. И сюда общественность можно подпустить. Да почему бы и нет? Конечно, не очень хорошо, что православная общественность привлекается лишь для выискивания всего — с их точки зрения — сомнительного в тех вопросах, которые уже полторы тысячи лет как мусолятся. Однако таков у общественности на сей момент уровень «веры». В катехизисе первым же параграфом этот уровень и определяется: «Вера как доверие: от рождения человеку присуща вера в широком смысле слова - вера как доверие. Такая вера сопровождает человека повсюду; без нее невозможно представить человеческую жизнь. Она возникает естественным образом и проявляется уже в раннем возрасте. Ребенок исполнен доверия к своей матери и к окружающему его миру. Доверие позволяет ему вступать в общение с другими людьми и постигать окружающее».
И следующим параграфом определяет уже «религиозную веру»: «Религиозная вера включает в себя доверие Богу, ее следствием является верность Богу в исполнении Его воли. Религиозная вера складывается из веры в Бога, передающейся от поколения к поколению через религиозную традицию, и веры Богу, открывающемуся человеку лично». Ну, то есть, «доверие» все равно выходит. Как ни крути. Либо «лично Богу» (редчайший случай, можно было бы в катехизисе и не указывать, поскольку, во-первых, не проверяемо, во-вторых, если уж «лично» с Богом столкнулся, то все равно надо спросить у духовника, а Бог ли это был или почудилось), либо от поколения к поколению через религиозную традицию, то есть все сведется в итоге к доверию наиболее авторитетному разъяснению какого-либо вопроса. Но вера есть инструмент развитого, зрелого сознания, доверие же по самому звучанию слова есть то, что предшествует вошедшему в пору зрелости сознанию, свойственно детям, отчасти подросткам. Ну и тем, кто даже в возрасте остался инфантильным, остановившись по каким-то причинам в развитии.
Сравнить можно с тем, как дети на первом же уроке природоведения узнают, что Земля — это шар, который крутится вокруг Солнца. Поверить, то есть зрело оценить информацию, невозможно, поскольку все наблюдаемое говорит об обратном. Но можно довериться учителю, что он тебя не обманывают. Вера в то, что это так и есть, приходит чуть позже, когда прочие законы физики становятся понятны. Человек все равно сам лично не видит со стороны, как оно там движется, его «знания» о лично невидимом, но интуитивно понятном, так или иначе являются верой. Доверие же — интуитивно непонятная вещь. Сообщили (как написано в катехизисе: «Встреченные на жизненном пути: родители, друзья, учителя, проповедники»), что «Бог есть», надо верить, ну и ладно, верить, значит, — верить. Вон там написано у святых отцов, что Бог — Он такой, сякой, могучий, три ипостаси, у одной из которых две воли, и вообще всего по два. Вот такую «веру» они и готовы отстаивать и выискивать в катехизисе, что там не так.
«Доверия» у них к катехизису новому никакого нет изначально. Они его сверяют с тем, кому доверяют. Интуитивно, то есть «лично», они Бога все равно не воспринимают никак и совсем. Если бы воспринимали, то обсуждали бы совсем иное. Но пока они ничего обсуждать не в состоянии. Поэтому хорошо уже то, что части
Однако православие даже после раскола допускало значительную гибкость ума и больше выражало себя в общепринятых нормах, то есть оставалось в России религией национальной. В нынешних условиях Церкви стоило бы больше беспокоиться о том, как развивать и взращивать в людях лучшие национальные черты. Те, которые и определяли долгое время народ России как православный. Доброжелательность, отзывчивость, неприятие зла и обмана — этому учила Православная церковь в лучшие свои времена. В новом катехизисе (который наверняка будет принят почти в том виде, как есть сейчас) об этом все же есть немного в «необсуждаемых» частях. Пусть будет хоть столько, это уже неплохо.