17 августа Пётр Порошенко представил публике нового полномочного представителя в Автономной Республике Крым (АРК) — Бориса Бабина. Никакой АРК, как и Севастополя, на Украине уже нет — однако такая должность существует, роскошный офис президентского полпреда находится в Херсоне. И ведёт работу против России.

Аполлинарий Васнецов. Крымский вид. 1893

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Предыдущий полпред — Наталья Попович — сидела на своей должности без изменения аж с 2014 года, правда, в последний месяц стала вызывать недовольство осевших на Украине лидеров крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организовавших с атошниками блокаду её офиса. Сняв её, Порошенко создал интересную кадровую «вилку»: «В структуре постоянного Представительства президента Украины в Автономной республике Крым должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопрос защиты прав крымско-татарского народа оставался его первым приоритетом. Поэтому я поручил подготовить изменения в Указ, касательно деятельности Представительства президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя». Им стал татарин Изет Гданов.

Каковы же задачи собственно полпреда? Ведь, по сути, ранее Попович почти целиком и занималась только работой с эмигрантами с полуострова, читай — с междлисовцами. Как сообщается на сайте президента Украины, при назначении «Пётр Порошенко подчеркнул, что Борис Бабин имеет большой опыт и профессиональную юридическую специальность, в частности по международному праву». Что же это за опыт работы такой?

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Заглянем в интервью с Бабиным, опубликованное 26 декабря 2014 года украинским сайтом «Крым. Реалии». Тогда он занимал пост главы Украинского независимого морского профсоюза, организации виртуальной, так как сам признавал почти полное отсутствие у Украины морского коммерческого флота. Но статус давал возможности, и вот какие: «Начиная с июня [2014 года], наш профсоюз регулярно направляет уведомления администрациям флага судов, заходящих в Крым, государствам, в которых находятся судовладельцы, международным страховым организациям. Также мы отправляем письма классификационным обществам, надзирающим за соблюдением соответствующими судами международных конвенций. В своих уведомлениях мы сообщаем, что территория Крыма является оккупированной, и есть соответствующие резолюции Генассамблеи ООН и ОБСЕ. Пишем, что в апреле этого года Украина официально закрыла морские порты в Крыму, и этот процесс завершен к началу июля этого года. Кроме того, Украина установила уголовную ответственность за незаконное нарушение государственной границы на оккупированных территориях, повлекшее ущерб государству… Недавно МИД Украины сделал официальное заявление о том, что якобы возбуждено ещё 69 уголовных дел по факту судозаходов. Скорее всего, так оно и есть».

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«Некоторые государства флага пошли нам навстречу. В частности, это администрации Сент-Китс и Невиса, Палау, Тувалу, — продолжал Бабин. — Кроме того, мы имеем и другие формы реакции на наши обращения. Например, Молдова дала соответствующий циркуляр с запретом на вход в порты Крыма. Санкции Евросоюза касательно запрета на заход туристических судов — это в том числе результат и нашей работы. Потому что единственный судозаход европейского круизного лайнера в эти порты был в августе [2014 года]. Он повлёк за собой наши обращения в необходимые инстанции».

Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

Это такая трогательная забота о жителях Крыма путем морской блокады полуострова и попытки тем самым хоть отчасти удушить его экономически. Где-то просто занимаешься доносительством на Западе, где-то привлекаешь уже силовиков и показательно задерживаешь дерзнувшие зайти в крымские порты иностранные корабли.

«Мы имеем сегодня определённое позитивное развитие ситуации, это ситуация с Турцией. Когда всё-таки упорный труд с турецкими коллегами на сегодняшний день привел к тому, что якобы с их стороны официальный запрет на судозаходы стран под турецким флагом, так и для любого судна, находящегося в собственности турецких судовладельцев, — говорил Бабин рассказал 17 марта этого года в интервью Укринформу. — Очень показательная ситуация произошла недавно, когда Военная прокуратура организовала вместе с пограничниками задержание на Дунае судна «Sky Moon», которое шло [под флагом Танзании] из Крыма, сейчас оно находится в порту Рени. Члены экипажа были арестованы, их оштрафовали и депортируют, и они будут нести соответствующие наказания».

Работу Бабина оценили «наверху» и конце июня 2015 года он был назначен правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека. Задача сформулирована красиво — защита прав населения на «оккупированных» Россией территориях. На деле же — используя их, также финансово ущемить нашу страну.

«Один механизм существовал и в прошлом году — это индивидуальные заявления… Частные физические и юридические лица могут подавать иски в ЕСПЧ против государства-агрессора. И мы на данный момент имеем более 500 исков по Крыму и по Донбассу, связанные с конфликтом, — рассказывал он 31 августа 2015 года «Украинской правде». — Многие люди не хотят судиться в Страсбурге по ряду причин… Мы придумали другой механизм… Вы не судитесь индивидуально. Да, вы не получите компенсацию в материальном эквиваленте. Но вы можете сообщить нам о тех нарушениях ваших прав, которые были. И мы это прикрепляем к межгосударственному заявлению и подаем в Европейский суд. И вот это будет иметь последствия».

Уже к февралю 2016 года таких исков, по словам Бабина, было уже около 2000. Впрочем, его пребывание на посту уполномоченного при ЕСПЧ продлилось не более полугода — 28 декабря 2015-го он был уволен распоряжением правительства Украины. Уже через пару месяцев Бабин «всплыл» на поверхность в качестве эксперта Крымско-татарского ресурсного центра, действующего при меджлисе (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В качестве бывшего уполномоченного Бабин давал много интервью, например, обращая вопросы на то, что украинские порты принимают суда, приходящие из Крыма (чего, по его мнению, быть не должно), украинские компании поставляют товары на полуостров и т. д.

Чего стоит ожидать с приходом этого человека на пост полпреда Порошенко по Крыму? Усиления работы по блокаде полуострова, в том числе инициирования новых шагов в западных и международных инстанциях, активизация атак на Россию в Гааге. Наконец, более истеричная поддержка (возможно, финансовая) запрещённого в нашей стране за экстремизм (попытка захвата Верховного совета АРК 26 февраля 2014 года) меджлиса.